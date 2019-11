Subsídios atribuídos a membros dos conselhos de administração das escolas dividem deputados

Alguns dos deputados da comissão que está a discutir na especialidade a proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior manifestaram-se contra a atribuição de subsídios aos membros dos conselhos de administração das instituições, referiu Chan Chak Mo. O diploma agora em análise deixa claro que, a serem atribuídos subsídios, estas despesas não podem ser pagas com recursos financeiros das escolas.

De acordo com Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a discutir a proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior, há deputados que discordam da atribuição de subsídios aos membros dos conselhos de administração das escolas. A proposta deixa à consideração das entidades titulares a atribuição de subsídios aos membros dos conselhos de administração, mas ressalva que estes não podem ser pagos com dinheiro das escolas.

A comissão recebeu, no dia 22 de Outubro, a terceira versão de trabalho da proposta de lei que pretende regular a criação, gestão, organização, funcionamento e encerramento das escolas particulares de ensino não superior, indicou Chan Chak Mo, acrescentando que a comissão continua com dúvidas, nomeadamente em relação aos subsídios a atribuir aos membros dos conselhos administrativos. O diploma indica que “as remunerações e despesas decorrentes do exercício das funções dos membros do conselho de administração da escola não integram as despesas escolares”. Quanto a este ponto, o presidente da comissão indicou que os deputados estão de acordo.

“Estas despesas não integram as despesas da escola, mas sim da entidade titular, são duas contas diferentes. Nós concordamos com essa opção do Governo”, disse, acrescentando que a escola deve prestar o apoio técnico necessário para o funcionamento normal do conselho de administração, “mas os subsídios têm de ser pagos com o dinheiro da entidade particular”.

Ainda assim, alguns deputados manifestaram-se contra a atribuição de subsídios: “Alguns deputados, mesmo que seja a entidade titular a pagar, acham que [os subsídios] não devem ser atribuídos, porque alguns entendem que é uma atitude honorífica assumir este tipo de cargo”. Chan Chak Mo frisou que “a posição do Governo é que pode pagar ou pode não pagar, mas se pagar tem de utilizar o dinheiro da entidade titular”.

A proposta de lei indica que, em caso de insolvência, a escola seja encerrada e que, nesse caso, “com vista a assegurar a qualidade pedagógica ou o normal funcionamento da mesma, a DSEJ pode substituir-se à entidade titular, directamente ou através de terceiros, mantendo, provisoriamente, o funcionamento da escola”.

Chan Chak Mo adiantou que os deputados, na reunião que vão ter hoje com o Governo, vão questionar qual a fonte para as despesas de manutenção da escola quando a DSEJ se substituir à entidade titular: “As despesas necessárias para a manutenção do funcionamento da escola têm origem nos recursos financeiros da escola, é utilizado o dinheiro da escola. Caso este seja insuficiente, passam a ter origem na entidade titular, mas se a pessoa já não tem dinheiro, como é que se consegue utilizar o seu dinheiro para pagar estas despesas? Através da lei, como é que podemos utilizar o dinheiro da pessoa?”

O deputado explicou que, em caso de insolvência da entidade titular, o Governo vai tentar encontrar uma nova entidade titular para operar a escola. “O objectivo é encontrar uma nova entidade titular. O essencial é garantir os direitos e interesses dos alunos”, frisou.