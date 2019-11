Reacção da APN à inconstitucionalidade da lei anti-máscara “é altamente preocupante”

Depois de, em Hong Kong, a lei anti-máscara ter sido considerada inconstitucional pelo Tribunal Superior, a Assembleia Popular Nacional (APN) declarou que apenas Pequim tem poder para decidir sobre a questão. Ao PONTO FINAL, Paulo Cardinal, professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong, comentou que o princípio “Um País, Dois Sistemas” está sob ataque.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Paulo Cardinal, antigo assessor jurídico da Assembleia Legislativa de Macau e actual professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong, comentou a deliberação do Tribunal Superior da RAEHK que considerou a lei anti-máscara inconstitucional, dizendo que se tratou de “um tribunal a agir como um verdadeiro tribunal”. Já em relação à reacção da Assembleia Popular Nacional (APN) da República Popular da China, que disse que os tribunais de Hong Kong não tinham legitimidade para tomar a decisão, Cardinal referiu: “É altamente preocupante e é uma peça importante no desmantelamento do ‘Um País, Dois Sistemas’”.

“A leitura que faço da inconstitucionalidade da lei anti-máscara – e até abordei essa questão nas aulas – é que aquele acto normativo do Executivo de Hong Kong era inconstitucional, do ponto de vista material, porque impunha desproporcionadamente restrições a vários direitos fundamentais, e era inconstitucional do ponto de vista formal e orgânico, porque o Governo de Hong Kong não tem poder legislativo e não poderia legislar sobre estas matérias”, começou por indicar ao PONTO FINAL, ontem, à margem da apresentação do seu livro, “Lições de Procedimento Legislativo no Direito Parlamentar de Macau”, na Livraria Portuguesa. Para Cardinal, tratou-se de “um tribunal a agir como um verdadeiro tribunal, imparcial e que aplica a lei”.

Também no evento, o jurista Sérgio de Almeida Correia fez a mesma análise ao PONTO FINAL. Segundo o advogado, a decisão mostra que “os tribunais de Hong Kong continuam a funcionar e isso é bom para o segundo sistema, bom para o ‘Rule of Law’ [Estado de Direito]”.

Depois da deliberação do Tribunal Superior de Hong Kong, Jian Tiewei, porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos da APN, referiu que a decisão “enfraquece seriamente a governação da Chefe do Executivo”, e que apenas Pequim pode decidir se a lei está ou não em conformidade com a Lei Básica de Hong Kong. “Nenhuma outra instituição tem o direito de fazer um julgamento ou tomar uma decisão”, referiu.

“Isso vem colocar em causa o princípio da separação de poderes, vem dar uma nova mensagem de que os tribunais não estão para serem independentes, mas sim para estarem todos em sintonia com o Governo”, comentou Paulo Cardinal, acrescentando: “É altamente preocupante e é uma peça importante no desmantelamento do ‘Um País, Dois Sistemas’”. “Conhecendo o mecanismo de interpretação da Lei Básica de Hong Kong, similar ao de Macau, não estou a ver em que circunstâncias é que a Assembleia Nacional Popular pode emitir essa interpretação”. “Os tribunais de Hong Kong têm toda a legitimidade, porque existe uma pirâmide normativa e existe separação de poderes”, considerou Sérgio de Almeida Correia.

“Que está sob ataque, está”, disse Cardinal, referindo-se ao princípio “Um País, Dois Sistemas”. “Mas tenho esperanças de que, até 2047 em Hong Kong e até 2049 em Macau, a política ‘Um País, Dois Sistemas’ possa prosseguir e possa sobreviver”, ressalvou. Sérgio de Almeida Correia afirmou que as interferências ao princípio “começaram há muito tempo”, colocando-o “em risco”.