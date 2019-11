Novo Macau reitera oposição ao sistema de reconhecimento facial

A Associação Novo Macau quer suspender o ensaio com câmaras de reconhecimento facial do sistema de videovigilância, previsto para o primeiro semestre de 2020. Sulu Sou suspeita da legalidade e legitimidade desta medida, e voltou a exigir a divulgação das propostas da polícia que foram rejeitadas pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, voltou a exigir explicações por parte do Governo sobre as bases legais para a implementação do reconhecimento facial no sistema de videovigilância, previsto para o primeiro semestre de 2020, e considerou desproporcional a quantidade de câmaras instaladas num território “pequeno e pacífico”. “A posição na Associação Novo Macau é de que suspeitamos da legitimidade, legalidade e necessidade deste tipo de sistema de vigilância em Macau”, frisou ontem Sulu Sou, em conferência de imprensa.

O deputado pró-democracia recorda que a vigilância com recurso a reconhecimento facial é uma “questão de natureza muito sensível na comunidade internacional” e que ninguém da Associação Novo Macau conseguiu encontrar uma base legal para a sua implementação no território. “Não conseguimos encontrar qualquer artigo na Lei do sistema de videovigilância sobre o reconhecimento facial. Por isso suspeitamos da legalidade desta nova política. E nesta pequena cidade, onde temos uma sociedade pacífica, suspeitamos se é mesmo necessário empurrar este sistema de videovigilância com reconhecimento facial para Macau”, assinalou o deputado pró-democracia.

“Não faz sentido haver tantas câmaras de vigilância nas ruas. Macau é muito pequena, mas 1620 câmaras de videovigilância nas ruas. Achamos que a segurança do público é importante, mas não à custa de tudo, pois temos de ter um equilíbrio entre dados pessoais e privacidade com segurança pública. A privacidade é um dos direitos humanos mais importantes”, acrescentou.

Sulu Sou garantiu ainda que o público em geral desconfia deste tipo de sistema de monitorização, e que, sem um adequado mecanismo de protecção e monitorização, os direitos de privacidade de todos os cidadãos de Macau vão ficar numa situação perigosa.

“Há muitas pessoas contra este tipo de sistema de monitorização por considerarem que se trata de um massivo sistema de vigilância que envolve a recolha de características biológicas e comportamentais que podem identificar todos os indivíduos. Ou seja, qualquer acção individual pode ser monitorizada, localizada e até facilmente calculada, analisada e julgada por sistemas de computador”, referiu.

Em relação às explicações da polícia sobre a implementação do sistema de videovigilância, Sulu Sou não compreende porque “evitaram falar da decisão do Tribunal e da disputa”. “Porque é que não explicaram o plano e toda a informação detalhada ao Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais e para o público”, questionou Sulu Sou.

Para o deputado, a polícia deveria ter detalhado “o alcance e o processo de recolha de dados pessoais, o tipo e as características técnicas dos equipamentos utilizados”, e se serão excluídas práticas controversas, nomeadamente a criação de uma enorme base de dados para recolher dados pessoais, como características biológicas e comportamentais dos cidadãos e visitantes por toda a parte de Macau.

A terminar, Sulu Sou recordou que o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais rejeitou várias propostas das Forças e Serviços de Segurança para o sistema “Olhos no Céu”, e que até hoje ainda não houve qualquer informação desse conteúdo. “Eu questionei o Governo para que apresentasse essas propostas, esses documentos, mas a resposta do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais foi que parte das propostas não tinham qualquer base de documento, não havia qualquer prova, o que eu acho muito estranho”, disse Sulu Sou.

“Onde é que discutiram essas propostas? Num restaurante, ou em qualquer lado? E outra parte das propostas, o Gabinete respondeu-me que não podiam fornecer os dados pois colocaria em causa o ‘segredo policial’. Este é um claro exemplo para conhecimento do público de que nós não temos um mecanismo eficiente para a videovigilância”, acrescentou.