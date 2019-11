Novo chefe da polícia toma posse com aprovação de Pequim

O novo chefe da polícia de Hong Kong, nomeado por Pequim, vincou ontem ser da responsabilidade das autoridades policiais “manter a lei e a ordem” na antiga colónia britânica e pediu a compreensão da população.

No discurso da tomada de posse como novo chefe da polícia de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung apontou como prioridade refutar as “notícias falsas” que têm manchado a imagem das forças policiais, cujo propósito é “manter a lei e a ordem” no território mergulhado numa grave crise social.

De acordo com a emissora local RTHK, o comissário foi questionado pelos jornalistas sobre a recente actuação da polícia, na sequência de acusações de uso excessivo de força durante os quase seis meses de protestos na antiga colónia britânica.

Sobre esta matéria, Tang disse apenas que tem assistido a uma “maciça infracção da lei em Hong Kong” e que um determinado sector da sociedade “admite essas actividades ilegais”, pelo que a polícia “tem de fazer cumprir a lei”. O novo comissário assegurou ainda que vai proteger e apoiar os agentes aquando da aplicação da lei.

Um discurso que se alinha com as palavras do Presidente chinês, Xi Jinping, que na semana passada disse “apoiar fortemente” o governo de Hong Kong e a polícia, ao considerar que a tarefa mais importante, agora, é “acabar com a violência e restaurar a ordem”. Tang está na polícia há mais de 30 anos e substitui Lo Wai-chung, que se reforma ao final de 35 anos de serviço.

O Governo de Hong Kong afirmou que a nomeação de Tang foi feita “por recomendação e nomeação” da Chefe do Executivo, Carrie Lam, mas com a aprovação final do Conselho de Estado chinês. Um processo similar à eleição do Chefe do Executivo, por sufrágio indirecto, uma das cinco reivindicações dos manifestantes.

Além do direito de nomear e eleger directamente o Chefe do Executivo, os manifestantes exigem também a criação de uma comissão de inquérito para investigar as acusações de brutalidade policial. Sobre isto, o novo comissário disse acreditar que o actual Conselho Independente de Queixas da Polícia é o mais adequado para o efeito.

Manifestantes escondidos na Politécnica devem render-se, diz Carrie Lam

A chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, disse ontem que a única solução pacífica para o caos vivido na Universidade Politécnica é a rendição dos manifestantes que continuam escondidos nas instalações. “Este objectivo só pode ser alcançado com a plena cooperação dos manifestantes”, afirmou Lam, em conferência de imprensa.

A Chefe do Executivo sublinhou que os manifestantes devem “entregar as armas e sair pacificamente enquanto ouvem as instruções da polícia”. Foram as primeiras palavras de Carrie Lam sobre o caos vivido na Universidade Politécnica desde domingo, naquele que já é o episódio mais violento desde o início dos protestos, em Junho.

Lam estimou que cerca de 100 manifestantes estão ainda escondidos naquela universidade, uma das maiores do território, na área de Kowloon. Por outro lado, Lam indicou que 600 pessoas já deixaram o ‘campus’ universitário, incluindo 200 menores.

A polícia cercou nos últimos dias a Universidade Politécnica, tendo recorrido a balas de borracha, a granadas de gás lacrimogéneo e a canhões de água para conter a fuga dos manifestantes, que responderam com bombas incendiárias de fabrico caseiro, tijolos e flechas. Lam assinalou que os menores de 18 anos não serão detidos no imediato, mas avisou que podem enfrentar acusações mais tarde.

Pequim condena decisão de tribunal sobre “lei anti-máscara”

A Assembleia Popular Nacional (APN) disse ontem ser a única autoridade capaz de decidir sobre a Lei Básica de Hong Kong, depois do Tribunal Superior do território ter declarado inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos. “A decisão do Tribunal Superior de Hong Kong enfraquece seriamente a governação da chefe do Executivo e do Governo da RAE”, afirmou o porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos da Assembleia Nacional Popular, Jian Tiewei, citado pela imprensa oficial chinesa. Jian Tiewei afirmou que apenas a APN tem o poder de decidir se uma lei está ou não em conformidade com a Lei Básica de Hong Kong. “Nenhuma outra instituição tem o direito de fazer um julgamento ou tomar uma decisão”, sublinhou. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal da região administrativa especial chinesa declarou inconstitucional a “lei anti-máscara”, que entrou em vigor em 5 de Outubro passado, medida decidida pelo Governo de Carrie Lam para tentar “acabar com a violência e restaurar a ordem”, devido à “situação de grande perigo público” que se vive no território há mais de cinco meses. Na decisão, o Tribunal Superior de Hong Kong afirmou que a proibição das máscaras é inconstitucional por impor mais restrições do que as necessárias aos direitos fundamentais da população.

Hong Kong: Consultoras estimam queda de 10% nas receitas do jogo em Macau em Novembro

As consultoras especializadas na indústria do jogo Jefferies e Citi consideraram ontem que as receitas deste sector em Macau devem cair mais de 10% em Novembro devido aos protestos em Hong Kong, que estão a afastar os jogadores. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a consultora Jefferies antevê uma queda de 10 a 13% nas receitas do jogo em Macau devido ao cancelamento de viagens para o território, o que resulta num abrandamento do crescimento do sector. Para a consultora Citi, a queda nas receitas deverá chegar aos 10%, já que a escalada de violência em Hong Kong está a afastar os jogadores da província de Guangdong.