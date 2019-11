Festival internacional de poesia de Hong Kong passa por Macau, pela primeira vez

Cinco figuras ligadas à poesia, inseridas no festival “Noites de poesia internacional de Hong Kong”, vão estar em Macau, entre os dias 26 e 27 de Novembro, para falar de poesia e participar em sessões de leitura. O evento é coorganizado pela Associação de Poetas de Macau Outro Céu e conta com a participação de Ana Luísa Amaral, Maxim Amelin, Ulrich Schreiber, Maozi e Derek Chung.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Entre os dias 26 e 27 de Novembro, Macau recebe pela primeira vez uma parte da programação do festival “Noites de Poesia Internacional de Hong Kong”, que este ano celebra a décima edição, com três eventos espalhados pela cidade, sob o tema “Discurso e Silêncio”. “Este é o primeiro ano que vamos receber o evento em Macau. É um evento muito relevante no panorama internacional e que já tem uma década”, começa por explicar ao PONTO FINAL Inin Wong, vice-presidente da Associação de Poetas Macau Outro Céu.

O festival estreia-se em Macau na próxima terça-feira, às 15 horas, com uma conferência no Teatro Black Box da Universidade de Macau, intitulada “Poesia ainda como uma República”, que conta com a participação de Ana Luísa Amaral, Maxim Amelin, Ulrich Schreiber.

“O Maxim Amelin é um poeta russo, estudioso de poesia, ensaísta, tradutor e editor com uma grande experiência de vida”, afirma Inin Wong, acrescentando que, “para além de ter servido no exército soviético, Amelin estudou no Instituto Gorky de Literatura em Moscovo e publicou vários livros de poesia, artigos e ensaios nos últimos anos”.

A participação da poetisa portuguesa Ana Luísa Amaral no festival é outro dos destaques da vice-presidente da Associação de Poetas Macau Outro Céu. “A Ana Luísa Amaral tem mais de 30 livros de poesia publicados, uma peça de teatro, um romance e vários ensaios, para além de livros para crianças. O trabalho dela está traduzido em mais de 20 línguas, nomeadamente em mandarim, e tem investigações académicas na área do feminismo e estudos homossexuais, por isso será muito interessante”, referiu Inin Wong.

“Já Ulrich Schreiber é fundador e diretor do Festival Literário Internacional de Berlim. O seu contributo para a cultura e literatura valeram-lhe, em 2015, uma condecoração do Ministério da Cultura de França, com a atribuição da medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras”, assinalou.

Também no dia 26 de Novembro, a Livraria Pin-to recebe, às 19h30, o evento “Um Diálogo de Duas Vozes”, com dois poetas chineses, um do continente e outro de Hong Kong.

“O Maozi e o Derek Chung vão estar na livraria Pin-to para uma conversa em que o tema central irá incidir nas experiências de vida nas respectivas cidades”, explica Inin Wong.

Moazi é o pseudónimo de Yu Qing. Natural da cidade de Yidu, na província de Hubei, Moazi vive actualmente em Yichang e tem vários livros de poesia publicados em mandarim. Já Derek Chung nasceu em Hong Kong e escreve em cantonês. Para além de escrever poesia, Derek Chung é ainda crítico literário e romancista.

“Estamos muito curiosos para conhecer um pouco sobre as diferenças culturais entre estas duas cidades, através da perspectiva de duas sensibilidades poéticas distintas, para saber um pouco mais das suas vidas e das suas culturas e das respectivas filosofias quando escrevem poesia”, disse Inin Wong, explicando ainda a razão pela qual o nome do evento é “Diálogo de Duas Vozes”. “As duas vozes significam duas cidades. Um dos poetas fala cantonense, o outro fala mandarim. Duas línguas diferentes que se atraem uma à outra para uma conversa”, afirmou.

A passagem do evento internacional de poesia por Macau termina no dia 27 de Novembro, às 19h30, com uma sessão de leitura de poesia na Casa Garden da Fundação Oriente, aberta ao público. Para além de Macau, a 10ª edição do festival “Noites de poesia internacional de Hong Kong” conta com eventos em Chengdu, Haikou, Hangzhou, Nanjing, Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Xiamen e Yangzhou.