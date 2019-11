As concessionárias de jogo a pensar Macau, propõe Sofia Pinto Ribeiro

Sofia Pinto Ribeiro, apresenta hoje a sua tese de mestrado, intitulada “Apostas na cidadania corporativa. Pensar o futuro dos actuais contratos de (sub)concessão e os contratos de concessão no futuro”, na Fundação Rui Cunha. Na tese, apresentada em formato ‘ebook’, a antiga assessora jurídica do Gabinete do Reitor da Universidade de Macau, explora os contributos que as concessionárias de jogo devem dar para a sustentabilidade da cidade, propondo a criação de uma fundação, entre as seis concessionárias, que pense o desenvolvimento de Macau.

Ao PONTO FINAL, a investigadora explicou: “às concessionárias actuais, caso as concessões sejam prorrogadas, ou às novas concessionárias, caso haja novo concurso, devem-lhes ser exigidas determinadas contrapartidas que se traduziriam na constituição de uma fundação que seria constituída para pensar a cidade”. “Essa fundação teria que contar com o trabalho de especialistas nas mais diversas áreas que dizem respeito à cidade, como políticas públicas, demógrafos, até sinólogos, sociólogos, geólogos, urbanistas, etc., que pensassem a cidade e que permitissem pensar em medidas que tornassem a cidade mais humanizável, mais vivível, mais sustentável”, detalhou Sofia Pinto Ribeiro.

Assim, a investigadora pede uma parceria público-privada, “de maneira a que elas [as concessionárias] em poderem a decisão pública, forneçam material que permita que a decisão pública seja mais sustentada, mais informada e mais vocacionada para o bem comum”. E como é que se assegura que o interesse público estará presente nesta fundação? “Através da presença do Governo no conselho de curadores, que de alguma maneira influenciará a forma como se trabalha lá dentro”.

Esta é “uma proposta muito ambiciosa que, aparentemente, não é realista, mas que a mim me parece que é perfeitamente exequível se houver vontade política”, referiu, indicando que nunca apresentou a proposta às autoridades de Macau.

“A indústria é hegemónica, dá-me a sensação que foi a cidade que se moldou à indústria e não a indústria que se moldou à cidade”, referiu, afirmando: “Às vezes eu penso em Macau como um parque temático do jogo. A cidade perdeu muita identidade”. Acerca das renovações das concessões de jogo, que vão acontecer em 2022, prevê que “a circunstância das subconcessões vai ter de ser regularizada porque ela não tem espelho na lei”. Sobre se as concessionárias actuais se vão manter no território, disse apenas que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América poderá vir a ser um factor determinante para as concessionárias americanas, Wynn, Sands e MGM.

Sofia Pinto Ribeiro é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Macau. A investigadora viveu em Macau na década de 80, tendo voltado em 2012, altura em que desempenhou funções enquanto assessora jurídica do Gabinete do Reitor da Universidade de Macau. No ano passado, voltou para Portugal. A.V.