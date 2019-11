Aisha assistiu à preparação do “exército” de manifestantes para o embate com a Polícia na Chinese University 

Uma germano-brasileira que está a estudar na Chinese University of Hong Kong conta a experiência que viveu dentro do campus durante o cerco feito pela polícia aos manifestantes. As rondas de gás lacrimogéneo, as barricadas, a interajuda entre alunos, e uma experiência que não mais lhe sairá da memória. Este é um relato na primeira pessoa de três dias de tensão, violência, e incerteza, em que, ainda assim, Aisha disse ter feito emergir uma das características maiores do ser humano: a solidariedade.

As mensagens começaram a chegar pelas redes sociais, e eram claras para Aisha Alexandra: “Vamos defender o nosso último santuário, as universidades”. A jovem de 22 anos, filha de pai alemão e mãe brasileira, percebeu nessa altura que os confrontos — que se espalharam nos últimos meses por Hong Kong — iam chegar à Chinese University, onde desde Agosto está a estudar Biologia Molecular ao abrigo de um intercâmbio com a Universidade de Heidelberg, na Alemanha.

A estudante, que tem o pai a viver em Macau, conta ao PONTO FINAL os pormenores dos três dias em que esteve no campus da Chinese University of Hong Kong (CUHK), onde testemunhou uma organização entre os manifestantes que a surpreendeu, e um nível de solidariedade que acredita ser um exemplo para movimentos estudantis em todo o mundo. Por outro lado, a estudante viveu também dias de uma violência desmesurada, que pura e simplesmente não entende.

Aisha diz que havia poucos sinais que fizessem prever o que aconteceu na CUHK, mas ao olhar em retrospectiva recorda o ponto de inversão no espírito do movimento anti-Governo. O marco foi a morte do estudante Alex Chow. O Instagram, rede social onde a jovem segue todos os desenvolvimentos dos confrontos, foi o barómetro dessas mudanças.

Se antes lia publicações a apelar a “Hong Kong unida”, ou a pedir “apoiem Hong Kong”, nesse mesmo dia o “mural” alterou-se. Começaram a aparecer mensagens como “vingança hongkongers”. Isso provocou-lhe “um pouco de medo”, porque aí “percebi que ia valer tudo”.

Uns dias mais tarde, o vídeo do manifestante atingido por um polícia a tiro aumentou ainda mais a radicalização. Foi publicado vezes sem conta, nas redes consultadas por estudantes, juntamente com a mensagem “polícias porcos a atirar sobre os nossos amigos”.

Um exército a preparar-se para a batalha da noite

Os ingredientes estavam todos concentrados para o que se seguiu. Depois de os manifestantes se refugiarem na universidade, a Polícia surgiu para “prender alunos vestidos de preto”. Num campus, que demora “meia hora a atravessar a pé”, Aisha Alexandra estava num dormitório longe da zona de confronto. A estudante não estava distante da linha da frente do embate. No quarto, Aisha seguia pelo telemóvel aquilo que se passava a apenas 500 metros. “Os meus amigos do dormitório de baixo estavam a levar com gás lacrimógeneo, e a filmar o campo de jogos. Fizeram barricadas com fogo, e correram para dentro desse campo. E via-se o gás lacrimogéneo a ser enviado pela Polícia, porque não podiam entrar sem mandado”, conta. “Fiquei boquiaberta ao ver esses vídeos. Isso aconteceu durante várias horas e eu agarrada ao telemóvel. Fiquei a noite toda acordada”, recorda. Saiu do quarto? “Não, não, não. Estava com medo”, confessa.

O dia seguinte à primeira madrugada de confrontos marca também os primeiros passos da construção de muros com as pedras dos passeios. O que Aisha testemunhou a seguir foi uma organização que, na sua opinião, teve tanto de espontânea como de metódica por parte dos manifestantes.

Se uns se juntavam para recolher comida que chegava de dentro e de fora do campus, outros recebiam o material médico, como soro fisiológico. E um terceiro grupo recebia a gasolina e as garrafas com que seriam depois feitos os ‘cocktails molotov’ — que nos últimos tempos se tornaram uma das armas preferidas dos manifestantes contra os polícias. Aisha descreve a cena comparando-a a um exército a preparar-se para a batalha.

“O clima era de preparação para a próxima noite: havia barricadas e comida suficiente. Agora a ‘guerra’ pode começar, era o que se sentia”, lembra.

Apesar de toda a tensão e nervosismo, recorda algo que considerou impressionante: a mentalidade para o trabalho. Mesmo com o MTR e os autocarros parados, e a universidade cercada, muitos investigadores tentavam continuar a chegar aos laboratórios.

“A predisposição para o trabalho das pessoas aqui é uma loucura, muitos queriam vir trabalhar mas não conseguiam”, defende.

Também Aisha sentiu que tudo estava aparentemente calmo de dia e decidiu “ir regar as plantas”. No laboratório onde habitualmente trabalha, encontrou outra colega. A calma que ela demonstrava, pacificou-a. “Queria fazer o meu trabalho, ter os meus dados, fazer o relatório. Estava a viver no meu mundinho de trabalho”, especifica.

A solidariedade no meio da tensão

Nesse segundo dia de confrontos, a jovem que reside na Alemanha, estava a ficar sem comida. E também a ficar preocupada em como a ia encontrar. Nessa altura, foi surpreendida pelo gesto de um professor que não esquecerá. “Ele disse que ia buscar um carro para fazermos compras. Foi um acto de solidariedade inesperado. Passámos por cima da barricada”, revive, explicando que foram a um supermercado nas imediações da CUHK. Aisha descreve que sentia que, quando a polícia não estava por perto, “tudo era calmo e não se sentia perigo”.

Ela e o professor circularam para fora da universidade, numa das últimas brechas antes de ser impossível transitar. “Duas horas depois as barricadas já estavam fechadas, e fiquei no meu quarto a olhar para as mensagens que entravam”, diz. Durante este tempo, a jovem de 22 anos ficou também sensibilizada com as raparigas que partilhavam o mesmo andar da residência de estudantes, em que morava há quase três meses. Se antes pouco tinham falado com ela, naquela altura foram inexcedíveis. “Perguntavam-me se eu estava bem, se estava com medo, e se tinha possiblidade de sair”, valoriza.

Aisha tinha para onde ir. O pai mora em Macau, e essa era sempre uma possibilidade de fuga. Mas não queria largar o trabalho no laboratório. “Não queria que as plantas morressem”, explica. No entanto, no dia seguinte, a 13 de Novembro, “começaram a entrar os e-mails” oficiais a dizer que o campus estava muito grave, e a necessidade de sair começava a ser premente.

Sempre em contacto permanente com o exterior, a estudante lembra que “muitos amigos perguntavam se estava viva, e eu mandava fotos das barricadas. Explicava que estava num dormitório distante, e que nem cheirei gás lacrimogéneo”, refere. Aisha não tem a certeza que os amigos a milhares de quilómetros de distância “estão a entender o que está a acontecer” em Hong Kong. “Eles vêem apenas as fotos da violência mais extrema e inexplicável dos dois lados”, declara.

Ao contrário das universidades de outros países que evacuaram rapidamente os seus alunos, como aconteceu com os estudantes de nacionalidade norte-americana e sueca, a instituição em que Aisha estuda não fez nenhuma movimentação oficial, apenas a orientadora a contactou por e-mail.

Macau como refúgio

Mas nessa altura, a jovem de 22 anos já estava a preparar a estratégia para sair, o que aconteceu na manhã de dia 14. “Peguei no computador e numa carteira, e comecei a andar”. Teve a ajuda dos pais dos alunos da universidade, que auxiliaram muitos estudantes estrangeiros a abandonar o campus. Pelo caminho, ainda teve de sair pelos ‘checkpoints’ montados pelos manifestantes nas barricadas. “Havia um estudante com equipamento anti-motim. Era uma espécie de porteiro militar. Se alguém quisesse entrar, ele olhava para dentro da carteira para ver se traziam armas escondidas, e se podiam ser polícias”, avança.

Olhando para trás, Aisha Alexandra faz um balanço do que viveu. Isto apesar de ainda estar a juntar as peças todas. “O planeamento espontâneo deste cerco foi impressionante. Fiquei positivamente surpresa com este tipo de organização”, sublinha. Essa mesma organização identificou-a noutra dimensão. Nos últimos dias, a CUHK já tinha disponibilizado “aulas online para que ninguém perca o semestre”. “Há exercícios online e as notas são dadas automaticamente. Os que precisam das notas para as universidades de origem vão recebê-las. Ninguém vai ficar prejudicado”, acredita.

E agora?

Em Macau há quatro dias, a estudante de Biologia Molecular mantém o futuro incerto. Aguarda a actualização do nível de segurança feito pelo professor responsável pelo dormitório em que estava a viver, através de um grupo de whatsApp. “A última atualização que ele deu, foi a de estar numa palestra com médicos da CUHK em que estes explicaram os efeitos do gás lacrimogéneo. Neste momento, estão identificar quem pode voltar e quem não pode. Pessoas com doenças crónicas não podem, porque há risco de sofrerem de mudanças de pressão de sangue”, conta.

Aisha crê que vai ser possível regressar na próxima segunda-feira a Hong Kong, onde ainda tem parte dos seus pertences. “Não sei se é ingenuidade da minha parte, mas não tenho medo. Não vejo porque não voltar. Por parte dos estudantes nunca me senti ameaçada. Apenas quando via a Polícia em Hong Kong é que dava meia volta e saía”, explica.

Na memória — independentemente da experiência continuar ou não e de toda a violência que presenciou —leva a “cidade mais bonita que vi na minha vida”.

Ver com os próprios olhos “o grupo de jovens que está a lutar pela sua democracia”

Aisha, de 22 anos, diz que a sua relação com Hong Kong começou como a de um amor à primeira vista. O pai mora em Macau há vários anos, e quando no passado o veio visitar deu um salto à RAEHK para passear. Adorou. Os contrastes entre uma cidade marcada pelos arranha-céus e os shoppings gigantescos e a dona de uma barraquinha que vende peixe na rua, fascinaram-na.

No ano passado, muito antes de haver sinais de instabilidade na cidade, percebeu que a sua faculdade na Alemanha tinha protocolo com a CUHK. Começou aí o processo de candidatura que a trouxe a Hong Kong, em Agosto, já no pico dos protestos que opõem os manifestantes ao Governo. Muitos amigos tentaram demovê-la, mas ela queria entender no terreno “o grupo de jovens que está a lutar pela sua democracia”. “Eu interesso-me por política. Faço parte dos jovens sociais democratas na Alemanha”, enquadra.

“Tinha um sentimento positivo em relação a estes jovens que querem a mudança. São jovens politizados a lutar pelo futuro. Quis me surpreender. E isso aconteceu”, explica.

A surpresa teve duas formas: o sentimento de solidariedade de um grupo unido; e a decepção “mais generalizada” sobre a natureza humana por “tudo isto terminar num caos de violência inexplicável”.

“Não entendo como de um lado se pode atirar na barriga de um jovem que não está armado, e do outro se imola uma pessoa. A única solução para tudo isto é o diálogo”, acredita. A jovem de 22 anos acredita que fez parte de um momento que marcará o futuro, e diz que sente “honra em fazer parte desta história” que poderá relatar aos amigos “de uma forma que as notícias não fizeram”. Qual? “Ainda estou a interiorizar tudo”, remata. J.C.M.

Rebelião formal

Há momentos que Aisha não vai esquecer desta passagem por Hong Kong. Alguns deles ocorreram em situações protocolares na Chinese University of Hong Kong. A estudante de Biologia Molecular recorda o dia em que um conjunto de estudantes receberam os diplomas, e “não fizeram a vénia ao director”. “Até essa cerimónia foi de protesto”, lembra. No dia 11 de Outubro, o vice-presidente da CHUK fez uma audição pública para conversar com os estudantes, e na fase final houve uma oportunidade para os alunos fazerem perguntas.

“Um aluno mascarado disse ao vice-director para ele se posicionar contra a violência policial das últimas semanas, e disse que devia accionar os advogados para trabalharem ao máximo e libertar os estudantes que estavam presos”, explica. Aisha recorda que mesmo ainda acrescentou: “Olhe, professor, os seus alunos não estariam nas ruas, arriscando o seu futuro, se não amassem Hong Kong”.

A jovem recorda uma terceira história em que um aluno mascarado, munido de uma mochila, disse ao vice-presidente: “Tenho uma prenda para o senhor”. A história continua com a provocação do estudante. Abriu a mala e disse: “Pode respirar o que os seus alunos estão a cheirar nas últimas semanas”. Lá dentro havia bombas de gás lacrimogéneo [recolhidas pelos manifestantes]. J.C.M.

Consulado tem recebido pedidos de ajuda de estudantes portugueses que querem sair de Hong Kong

O Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong adiantou ao PONTO FINAL que têm sido recebidos pedidos de auxílio por parte de estudantes portugueses em Hong Kong que querem abandonar a região. “Até ao momento, apenas recebemos pedidos de auxílio e de informação de estudantes sobre questões logísticas, por exemplo, como viajar da universidade para o aeroporto de Hong Kong ou como alterar bilhetes de avião”, indicou o cônsul-geral Paulo Cunha Alves, não detalhando quantos jovens portugueses já saíram do território. Depois do pedido do Consulado para que os alunos portugueses em Hong Kong enviassem os seus dados para o organismo, a actualização feita ontem indica que foram recebidas informações de 27 estudantes, nove deles são residentes permanentes na RAEM ou na RAEHK. A.V.