UE: Qualquer violência em Hong Kong é “inaceitável”

A porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic, salientou ontem que “qualquer violência é inaceitável” em Hong Kong, numa altura em que as forças policias voltaram a usar balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo para travar os manifestantes.

“Qualquer violência é, obviamente, inaceitável e qualquer acção adoptada pelas autoridades deve continuar a ser apropriada. As liberdades fundamentais devem ser mantidas, incluindo os direitos de manifestações pacíficas e o de expressão”, afirmou ontem a porta-voz da diplomacia europeia, Maja Kocijancic.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, Maja Kocijancic assinalou que a União Europeia (UE) “continua a monitorizar, de forma muito próxima, a situação, em particular a escala de violência na Universidade Politécnica de Hong Kong”. “Repetimos o nosso pedido para que todas as partes se abstenham do uso da força e retomem, de forma construtiva, os esforços para apaziguar a situação”, insistiu a porta-voz, solicitando a “renúncia à violência e ao uso da força”. Para a UE, “só um diálogo genuíno […] pode levar à reconciliação e a uma solução sustentável”.

O sindicato de estudantes da Universidade Politécnica de Hong Kong indicou ontem que cerca de 500 pessoas continuam barricadas na instituição, muitas delas gravemente feridas. Em declarações à emissora RTHK, o presidente interino daquele sindicato, Ken Woo, assinalou que ainda há água disponível, mas que outros mantimentos estão a esgotar-se rapidamente. Ken Woo disse que muitos dos manifestantes estão a sofrer de hipotermia devido aos canhões de água usados pela polícia na véspera.

“Estamos presos aqui há demasiado tempo. Precisamos que todos os ‘hongkongers’ saibam que precisamos de ajuda”, disse Dan, um manifestante de 19 anos, citado pela emissora pública de Hong Kong. “Não sei por quanto tempo mais podemos continuar assim. Podemos precisar de ajuda internacional”, acrescentou.

Entretanto, numa mensagem publicada pouco antes do meio-dia, a polícia apelou a todos os que estão dentro da universidade para “largarem as armas e itens perigosos, removerem as máscaras e saírem de forma ordenada”.

Os manifestantes, que estão barricados há vários dias naquela universidade, temem ser detidos à saída, mas a polícia tem reforçado o cerco em torno da instituição, dificultando a saída de jornalistas e de pessoal médico.

Por volta das oito da manhã, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que tentavam escapar, apesar do acordo de cessar-fogo alcançado pelo director da universidade e as autoridades. De acordo com a Autoridade Hospitalar, pelo menos 38 pessoas ficaram feridas durante a noite de domingo. Também no domingo, um polícia foi atingido numa perna por uma flecha lançada por manifestantes antigovernamentais, informaram as forças de segurança, reforçando a operação no local com um canhão de água.

CAIXA 1:

Supremo Tribunal declara inconstitucional lei anti-máscara

O Supremo Tribunal de Hong Kong declarou ontem inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos, noticiou a emissora local RTHK. O tribunal afirmou que a proibição das máscaras, que entrou em vigor em 5 de Outubro passado, é inconstitucional por impor mais restrições do que as necessárias aos direitos fundamentais da população, indicou a RTHK. Esta decisão surgiu na sequência de uma revisão judicial por 24 deputados pró-democracia da decisão do executivo de Carrie Lam de aplicar uma lei de emergência que remonta à época colonial britânica, acrescentou. Quando anunciou a imposição da ‘lei anti-máscara’, no mês passado, Carrie Lam afirmou que o Governo pretende “acabar com a violência e restaurar a ordem”, devido à “situação de grande perigo público” que se vive no território desde o início de Junho.

CAIXA 2:

Air Asia: Crise em Hong Kong prejudica turismo em Macau e Shenzhen

A transportadora aérea de baixo custo AirAsia disse ontem que as viagens turísticas para Macau e Shenzhen estão a ser afectadas pela crise em Hong Kong, já que muitos turistas procuram os três destinos na mesma viagem. “Sim, é mau”, disse o co-fundador da transportadora aérea, Tony Fernandes, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg. Muitos turistas pretendem visitar os três destinos durante a mesma viagem, e o facto de um deles estar a viver momentos de grande instabilidade prejudica os outros dois, apontou o empresário, notando que a procura turística de Macau e Shenzhen está a cair. Na sexta-feira, a Malásia emitiu um aviso aos cidadãos relativamente aos confrontos que se têm verificado em Hong Kong. O número de turistas a visitar o território tem caído, escreveu a Bloomberg, sem apresentar dados concretos, mas afirmando que também a transportadora de bandeira, a Cathay Pacific, está a ressentir-se da crise, vendendo menos bilhetes para este destino.