Si Ka Lon diz que Hong Kong serve de “alarme” para Macau e quer mais “amor à Pátria”

Num período em que a agitação social e política em Hong Kong não pára de escalar, também o deputado nomeado Ma Chi Seng pede ao Governo da RAEM um balanço sistemático da “ligação intrínseca e inseparável entre Macau e o País”, que seja acompanhado de dados estatísticos, e deseja a “divulgação e promoção da educação para cultivar o amor à Pátria e a Macau”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O deputado Si Ka Lon considerou ontem em plenário, numa intervenção antes da ordem do dia, que “os incidentes em Hong Kong são um alarme para nós”. E, por isso, defendeu que o Governo e os diversos sectores da sociedade devem estar preparados para “as adversidades”, e reforçar o amor patriótico a diversos níveis na sociedade, desde os funcionários públicos até aos estudantes dos mais diversos graus de ensino. O mesmo deputado, eleito pela via indirecta, quer ainda um aumento da segurança na RAEM.

Si Ka Lon defende que o Governo deve tomar a iniciativa de descobrir “as respectivas lacunas e insuficiências, consolidar constantemente a base sociopolítica”, para acelerar o aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais e da legislação, necessários para “o pleno poder de governação do Governo Central”.

O parlamentar considerou ainda ser necessário acelerar a concretização “dos regimes complementares de defesa da segurança do Estado”. E concretizou que isso deve ser feito com a criação, tão breve quanto possível, de “um departamento de segurança”.

Nesta área, o mesmo Si Ka Lon disse ser necessário “reforçar a capacidade de execução de defesa da segurança do Estado”.

Para finalizar o tópico sobre a necessidade de reformas nesta área, o mesmo alertou para a aposta que deve ser reforçada na área da educação patriótica “a todos os níveis da sociedade”. Depois, concretizou os passos que devem ser dados rumo a este objectivo. “Inclui aperfeiçoar o mecanismo de formação periódica de todos os funcionários públicos, reforçar conteúdos relativos à situação da Pátria, políticas nacionais, administração do país e gestão das políticas”, detalhou.

Si Ka Lon quer ainda integrar a Constituição e a Lei Básica nas disciplinas obrigatórias destinadas aos alunos do ensino primário, secundário e superior, e reforçar, de uma maneira geral, a educação patriótica junto dos jovens.

A necessidade destas apostas, segundo este deputado que representa a comunidade de Fujian, enquadra-se no perigo que representam os “revoltosos de Hong Kong”. Si Ka Lon argumentou que estes são “incentivados por forças estrangeiras”, e que “queimaram bandeiras, esquadras policiais, tribunais e centros comerciais, e bloquearam estradas, agrediram cidadãos, e até incendiaram com gasolina uma pessoa com opinião política diferente”.

“Esses actos têm afectado gravemente o funcionamento da sociedade de Hong Kong, prejudicando os direitos fundamentais dos compatriotas de lá e desafiando o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e os princípios da civilização humana”, referiu. Por isso, segundo este legislador, há “muitos residentes de Macau” que se sentem “indignados quando vêem esses estragos provocados em Hong Kong”.

Empreender no “amor à Pátria”

Ma Chi Seng, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, começou por citar Chui Sai On que, na última aparição enquanto líder do Governo na Assembleia de Legislativa, sublinhou que “o sentimento de amor à Pátria e a Macau tem vindo a aumentar, cada vez mais e sem precedentes, e este sentimento pessoal de cada um dos residentes de Macau transformou-se num valor nuclear da sociedade”.

Este deputado considerou que, ao longo dos últimos 20 anos, “ficámos a perceber que a tradição do “amor à Pátria e a Macau” constitui um elemento crucial para Macau conseguir conquistar grandes e importantes sucessos”.

Mas Ma Chi Seng não quer ficar por aqui, e por isso quer mais. E em três pontos definiu o que deseja ver cumprido pelo Governo da RAEM. Em primeiro lugar, é necessário fazer um balanço da experiência do desenvolvimento de Macau e que sintetizar o modelo que levou ao sucesso do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

O segundo ponto é também mais um balanço, desta vez “sistemático”, da ligação intrínseca e inseparável entre Macau e o País – acompanhado de dados estatísticos, sobre cada uma das fases do percurso histórico de desenvolvimento do interior da China e de Macau. Por fim, também Ma Chi Seng olha para as escolas, e pede “planeamento e organização sistemáticos de acções de consolidação, divulgação e promoção da educação para cultivar o amor à Pátria e a Macau”.

O parlamentar enfatizou que já é vulgar a realização de cerimónias de hastear da bandeira nacional e de entoação do hino nas escolas primárias e secundárias, e o ensino da Constituição e da Lei Básica fora dos cursos de Direito das instituições de ensino superior. Ma, sem falar de Hong Kong, considera isso “bom” e “uma necessidade face à conjuntura”.