Rendas, recursos humanos e Fórum marcam debate em que lei do orçamento foi aprovada na generalidade

Foi ontem aprovada na generalidade a lei do orçamento para 2020. Na Assembleia Legislativa, os deputados levantaram questões sobre as verbas a usar pelo Executivo para o arrendamento de imóveis a particulares, ao que Lionel Leong respondeu que o objectivo é encontrar um local para a construção de um edifício que albergue vários serviços públicos. Sobre os 230 milhões a serem gastos com o Fórum Macau, o secretário explicou que tem a ver com a realização da reunião ministerial do próximo ano.

Ontem, os deputados da Assembleia Legislativa (AL) aprovaram por unanimidade – ainda na generalidade – a proposta de lei do orçamento para 2020. Leong Sun Iok e Ella Lei quiseram detalhes sobre os 1,2 mil milhões de patacas a serem gastos pelo Executivo no arrendamento de imóveis a particulares, ao que Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, respondeu que o Governo está dependente do mercado, mas que tem como objectivo encontrar um terreno para construir um edifício que aglomere vários serviços públicos da RAEM. Os mesmos deputados questionaram os 230 milhões de patacas destinados ao Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), ao que o secretário explicou que tem a ver com a realização da reunião ministerial no próximo ano.

“Olhando para o orçamento, as despesas com as rendas são de 1,2 mil milhões de patacas. Houve um aumento das rendas ou o Governo está a arrendar mais casas?”, começou por questionar Leong Sun Iok. Seguiu-se Ella Lei: “As despesas de arrendamento eram de 980 milhões, mas em 2020 vão ultrapassar os 1,2 mil milhões”. “As rendas pagas pelo Governo têm sido muito superiores às pagas pelos particulares”, apontou a deputada. Ambos os deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) deram a sugestão de o Governo utilizar os terrenos na zona do Pac On para economizar nas rendas.

Às questões dos parlamentares, Lionel Leong respondeu: “Quanto ao arrendamento de imóveis, nós temos sempre a expectativa de encontrar terrenos para construirmos edifícios para albergar os diferentes serviços públicos e reduzir encargos com o arrendamento”. “Nós damos sempre atenção à forma como os recursos públicos são utilizados”, esclareceu Lionel Leong na reunião plenária. A representante da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), presente na sessão, sublinhou que os valores das rendas estão dependentes dos proprietários e que o Governo vai fazer “os possíveis para que os senhorios não subam as rendas”.

Os gastos com o Fórum Macau previstos para 2020 também estiveram em discussão. Para 2020, está previsto que sejam gastos cerca de 230 milhões de patacas, quando, no ano passado, foram gastos cerca de 87 milhões. Lionel Leong justificou o aumento no orçamento para o Fórum com a reunião ministerial do organismo que vai acontecer no próximo ano. Esta reunião estava inicialmente prevista para este ano, mas o Fórum decidiu adiá-la para 2020 para que não coincidisse com as eleições para Chefe do Executivo.

Song Pek Kei e José Pereira Coutinho questionaram o Governo sobre a contratação de funcionários públicos. O representante dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) recordou que o Governo “congelou o aumento do pessoal e não se vai registar qualquer aumento”. Este ano, a Administração Pública tinha 35.851 funcionários, lembrou o governante. “É uma decisão do Governo. Caso haja necessidade, vai ser feita transferência [de funcionários] entre as tutelas, é uma determinação já feita”, frisou. Os esclarecimentos adicionais foram remetidos por Lionel Leong para a discussão na especialidade.

Recorde-se que, na semana passada, aquando da última ida de Chui Sai On à AL, foi apresentado o orçamento para 2020. Após ter falado com o homem que o vai suceder, Chui Sai On, actual Chefe do Executivo, acordou com Ho Iat Seng que seria responsabilidade do próximo Governo apresentar as Linhas de Acção Governativa, mas que ainda seria sua responsabilidade apresentar o orçamento do próximo ano.

Na semana passada foi anunciado um aumento de 3,4% para os funcionários públicos em 2020. O Governo prevê que o saldo orçamental para 2020 atinja os 22 mil milhões de patacas. As receitas do orçamento ordinário para o próximo ano deverão ser de 122.697 milhões de patacas, o que representa um aumento de 0,3% face às previsões de receitas para este ano. Do valor total das receitas, só o montante relativo ao imposto especial sobre o jogo, são estimadas em 91 mil milhões de patacas. Já as despesas totalizam 100.689 milhões de patacas.

Não vigência de leis publicadas entre 1988 e 1999 aprovada sem discussão

Foi aprovada na especialidade a lei que prevê a não vigência de 283 leis e decretos-lei publicados entre 1988 e 1999. Este ponto da ordem do dia não gerou qualquer discussão, tendo o articulado da proposta sido aprovado por unanimidade sem qualquer questão ou comentário por parte dos deputados. A proposta de lei agora aprovada na especialidade visa revogar no ordenamento jurídico da RAEM 283 leis e decretos-lei publicados pela administração portuguesa. Segundo explicou Leong Heng Teng, aquando da apresentação desta proposta de lei pelo Conselho Executivo, “estes diplomas já não têm razão de existir e já deixaram de ser aplicados”. Em sede de comissão, Ho Ion Sang, presidente da comissão que analisava o documento, já tinha referido que a revogação destas leis não colocaria em causa os direitos adquiridos e as situações jurídicas estabelecidas pelos diplomas em causa.

