Paulo Cardinal diz que a Assembleia Legislativa tem cada vez menos poder em Macau

O ex-assessor da Assembleia Legislativa (AL) afirma ainda, a propósito do lançamento de um novo livro, que o novo Chefe do Executivo, enquanto presidente da AL, não respeitou o dever de isenção para com os deputados por duas ou três vezes. O jurista acredita que há risco daquela instituição se tornar numa mera caixa de ressonância do Governo. Cardinal defende também que esta obra não é “um ajuste de contas, ainda que, por ventura, seja preciso ajustar contas com algumas pessoas”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O ex-assessor jurídico da Assembleia Legislativa (AL), Paulo Cardinal, defende que a AL tem cada vez menos poder, uma vez que a capacidade dos deputados apresentarem iniciativas legislativas é agora menor, por um lado, ao mesmo tempo que se verifica uma diminuição da capacidade dos parlamentares fazerem alterações às propostas que chegam do Governo. “Isto é manifesto, sério e grave do ponto de vista dos poderes dos deputados”, diz ao PONTO FINAL, em declarações antes do lançamento do livro “Lições de Procedimento Legislativo no Direito Parlamentar de Macau”, que será apresentado hoje, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa.

Cardinal salienta que o livro “não procura trazer um conjunto de críticas ao que se tem feito e como se tem aplicado o procedimento”. Concede que a obra também aborda essa dimensão, mas “é apenas em 10%”. A ideia destas “lições” é suprir uma lacuna: “Não havia nada escrito sobre o tema, ou seja, como se apresenta um projecto de lei, uma proposta de lei, ou os trâmites que têm de ser seguidos”, ilustra.

O jurista diz que a diminuição de poderes dos deputados emergiu em situações concretas, como a recusa em aceitar “uma proposta de alteração à proposta de lei do direito de reunião e de manifestação, que é manifestamente violadora do regimento”. “Não tem qualquer sentido dizer que é uma matéria da exclusiva competência do Governo. As alterações anteriores tinham sido preconizadas e propostas por deputados”, refere.

Durante a escrita deste livro, o ex-assessor jurídico da AL diz que “não poderia ficar pela fotografia e a radiografia do regimento”, tinha de olhar também para a forma como este foi aplicado nos últimos anos, e a conclusão a que chegou foi a de que houve “involuções”. “São aplicações [dos regulamentos] que, a meu ver, não são correspondentes ao que o regimento exige. Surgem com o propósito de prejudicar os direitos e os poderes dos deputados”, reforça, dando ainda o exemplo da proposta do regime dos idosos em que os parlamentares não puderam apresentar alterações.

Paulo Cardinal afirma que este ‘modus operandi’ nem sempre foi assim nos trabalhos da AL, e que algumas das leis mais emblemáticas da RAEM — em termos de direitos fundamentais — tiveram origem em deputados, nomeadamente a lei protecção de dados pessoais, ou a lei de reunião e manifestação. “Não se pode apagar a história e dizer que o que aconteceu sempre é o que está a acontecer”, salienta.

O risco de a AL se tornar progressivamente numa caixa de ressonância do Governo é uma “leitura possível”. “Se não se admitem projectos de lei, ou quase não se admitem, não se admite que os deputados apresentem propostas para alterar as propostas do Governo, sobra o sim ou o não. Ou aprova, ou não aprova. Não há possibilidade de poderem influenciar formalmente. A pressão é muito grande para aprovar”, conclui.

Ho Iat Seng nem sempre isento

O jurista Paulo Cardinal, que viu o contrato de assessor jurídico não ser renovado na Assembleia Legislativa ao final de mais de duas décadas, a par do colega Paulo Taipa, defende ainda que o presidente da AL, seja ele qual for, deve ser isento nas suas funções em relação a todos os deputados, mas que nem sempre foi essa a postura de Ho Iat Seng, próximo Chefe do Executivo, enquanto exerceu o cargo. “Se ler o meu livro vai perceber que — no meu modesto, mas informado entendimento — acho que errou em duas ou três situações, pelo menos”, justifica.

Um dos temas que Cardinal diz que não podia faltar na obra que escreveu é o da suspensão do deputado Sulu Sou. “Não fazia sentido ignorar o principal terramoto que aconteceu na AL desde a criação da RAEM”, argumenta. E explica que a suspensão em si “já podia ser grave”. “Foi a primeira vez que aconteceu, mas deu-se com uma série de violações ao regimento, à Lei Básica e ao estatuto do deputado”, resumiu.

O autor esclarece ainda que este livro “é académico e científico” e não um ajustar de contas com ninguém, ainda que, “por ventura, seja preciso ajustar contas com algumas pessoas, não é este o seu propósito”.

Nova vida em Hong Kong

Depois da saída da AL, Paulo Cardinal é agora professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong (UHK). “Sempre tive actividade académica e dei várias conferências na UHK. Este foi um convite que muito me agradou, muito me honrou. É uma instituição de enorme qualidade, e aceitei naturalmente”.

Hong Kong vive um “momento histórico”, e a turma a quem lecciona a cadeira de Direitos Humanos “é um microcosmo” da cidade, porque “tem estudantes que são manifestantes, polícias, e alunos que vieram de fora”. “Na minha sala de aula vive-se em democracia e com respeito pelo diálogo, foi isso que impus logo de início”, assinala. “Não há assuntos proibidos. Não fazia sentido estar em Hong Kong a falar de direitos humanos e referir o Ruanda”, defende.

Olhando para a situação que a RAEHK vive desde Junho, Paulo Cardinal afirma que “o elo mais fraco é o Governo”, a Polícia tem “exorbitado os seus poderes”, e “tem violado os padrões internacionais e mesmo os padrões de Hong Kong”, no uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha.

O jurista acredita que não se pode também fechar os olhos à violência dos elementos mais radicalizados dos manifestantes. Mas salienta que a Polícia “é uma força disciplinada, organizada”. “Não se pode comportar como um exército que vê do outro lado baratas ou objectos amarelos” e que “usa reiteradamente de força excessiva”. A necessidade de criar uma comissão independente de investigação à acção da Polícia é considerada por Paulo Cardinal como fundamental, uma vez que a mesma tem sido criticada por organizações que estão na órbita das Nações Unidas e por associações locais de jornalistas e médicos.

Ontem o Supremo Tribunal de Hong Kong considerou a aplicação da lei anti-máscaras como inconstitucional, uma decisão que deixou Cardinal “muito satisfeito”. “Desde logo, porque ainda há tribunais em Hong Kong, imparciais, isentos, e competentes”, remata.