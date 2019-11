Ligação entre escolas e mercado de trabalho “não é optimista” em Macau 

O deputado Lei Chan U chamou à atenção, ontem, durante as intervenções antes da ordem do dia no plenário, para que a “educação para o trabalho nas escolas primárias e secundárias não é optimista”. Isto depois de Chui Sai On ter dito — na semana passada, durante o balanço dos dez anos de Governo — que a educação era a área de que mais se orgulhava, na década que passou à frente dos destinos de Macau.

“As escolas não dão consideração suficiente a esta disciplina, o que reduz as oportunidades de trabalho dos alunos e enfraquece os seus conhecimentos nesta vertente”, considerou no entanto Lei Chan U. Segundo este deputado, a educação para o trabalho “foi uma disciplina muito importante na China, mas devido ao actual ambiente social, perdeu a sua importância, o que levou os alunos a desprezar o sector laboral, a não gostarem de trabalhar a não apreciarem os resultados do trabalho”.

A falta de educação para o trabalho nas escolas, em casa e na sociedade, defende Lei fez surgir a mentalidade “de ser rico de um dia para outro ou de colher sem semear”. Por seu lado, Lam Lon Wai defendeu que Macau deve prestar atenção ao desenvolvimento do ensino profissional, “aproveitando especialmente as oportunidades da Grande Baía para encontrar saídas”.

“O ensino técnico-profissional nunca mereceu a devida atenção e os resultados não têm sido eficazes, por isso, os alunos não têm muitos cursos profissionais para escolher, e não há resposta para as necessidades da sociedade em termos de quadros técnicos”, concretizou.

Já o deputado Ip Sio Kai quer que o Governo assuma uma atitude progressista e de abertura na importação de talentos. “Macau tem boas condições, mas devido à falta de apoio político, verifica-se uma insuficiência de talentos locais para o desenvolvimento da indústria financeira com características próprias, indústrias culturais e criativas, medicina tradicional chinesa, e tecnologia informática”, argumenta. Por isso, quer uma abertura maior, “para atrair talentos de diversas áreas”, rematou. J.C.M.