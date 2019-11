Deputados criticam política de Chui para a habitação económica e pedem acção a Ho Iat Seng

Vários deputados apontaram falhas na acção do Executivo, que cessa funções daqui a pouco mais de um mês. Au Kam San chega a dizer que “as pessoas até ficam loucas!”. Nos últimos dez anos, segundo Ella Lei, “as habitações económicas novas foram, na sua maioria, utilizadas para ‘pagar as dívidas antigas’”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A área da habitação económica é uma das que mais críticas tem merecido da sociedade de Macau à política do Governo. Ontem, na reunião de plenário — que se seguiu ao último discurso do Chefe do Executivo Chui Sai On, na Assembleia Legislativa, em que este argumentou com as razões de foro administrativo, legal, e de disponibilidade de terras para o atraso nesta área — os deputados voltaram à carga em relação ao que consideram ser uma década quase perdida.

O deputado Leong Sun Iok, ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), começou por dizer que, nas 3011 habitações económicas da Zona A dos Novos Aterros, “que nem sequer estão em construção”, o mais que provável é que surja “uma situação de fornecimento zero e de elevada procura”.

Este deputado considera que o desajustamento entre o número de elementos do agregado familiar e a tipologia do apartamento “pode vir a repetir-se”, tal como em 2013. E alertou que, por isso, as “candidaturas a apresentar em nome individual ou em nome de agregado não nuclear estão condenadas”.

O mesmo afirmou ainda que, se o regime aplicado não conseguir ordenar as candidaturas por pontuação, tendo em conta o nível dos rendimentos, situação habitacional, período de espera e tempo de residência em Macau, “a situação não se resolve”.cLeong disse ainda que o novo regime vai excluir “algumas famílias carenciadas da lista de candidatura à habitação social”, e que se o seu património exceder o fixado, “vão perder por completo a qualidade para se candidatarem à habitação pública”.

Esta situação deve-se, de acordo com este parlamentar, ao facto de o Governo insistir “na política de a habitação social como principal e a económica como secundária”. E isso reflete-se, segundo o deputado da FAOM, na definição de um limite máximo de rendimento para a candidatura à habitação social igual ao limite mínimo para a candidatura à habitação económica.

“Alguns arrendatários de habitação social que já preenchem os requisitos para a candidatura à habitação económica, por terem ultrapassado os critérios para a habitação social devido ao aumento do rendimento familiar, vão ter de pagar rendas duas a três vezes mais caras. No entanto, continuam a faltar habitações económicas em Macau”, criticou o deputado.

O deputado acredita que, no curto prazo, não se vai conseguir resolver o problema da habitação na RAEM, porque “as rendas das habitações privadas são muito elevadas”, mas mesmo assim as pessoas são obrigadas a mudar de casa, o que significa “grande cansaço físico e psicológico”, levando muitas famílias a optar por ficar nas habitações sociais mesmo pagando rendas elevadas.

Os invisíveis da lei

Também Ella Lei não hesitou em criticar as opções do Executivo nesta área. A deputada, também ela membro do grupo que representa os operários, afirma que o Governo não conseguiu resolver o problema dos três tipos de agregados que têm o acesso vedado à habitação social e económica. São eles: os que não têm capacidade para arrendar ou adquirir uma habitação no mercado privado, os que não podem candidatar-se a uma habitação económica, e os que não reúnem condições para arrendar uma habitação social.

“De forma simples, podemos ver que o limite máximo de rendimentos para a habitação social é o limite mínimo para a habitação económica, e isto resulta de uma falta de articulação entre estes dois regimes de habitação. Há pessoas de meia-idade com rendimentos mensais baixos e não conseguem candidatar-se a uma habitação social, porque as suas poupanças ultrapassam o limite máximo de património; mas também há quem tenha rendimentos inferiores ao limite mínimo exigido e continue a não poder candidatar-se a uma habitação económica”, explicou a deputada, mesmo reconhecendo que o número destas pessoas “ensanduichadas” é pequeno. “As autoridades têm de rever e alterar esta política injusta”, exigiu a deputada.

Ella Lei não hesitou em descrever que, nos últimos dez anos, as habitações económicas novas foram, na sua maioria, utilizadas para “pagar as dívidas antigas”, isto é, para os agregados familiares na lista de espera acederem a uma casa.

Por fim, o democrata Au Kam San criticou Chui Sai On por sair de cena com um concurso em que se prometeram há um ano quatro mil fracções, e onde agora vão ser colocadas à disposição da população pouco mais de três mil. “Isto demonstra que o Governo actua sem ter em conta a vida da população, nem a sua opinião ou descontentamento”, afirmou o deputado. “Esta forma de construir habitação económica a “conta-gotas” é mesmo ridícula!”, exclamou. E em relação ao tempo de espera dos candidatos para obter uma resposta faz com que “as pessoas até ficam loucas”.

Au Kam San considerou que “o Governo está quase a chegar ao termo, portanto, não vale a pena ralhar nem ter esperança”. Mas deixa uma mensagem para quem se segue: “O que podemos fazer é depositar esperança no próximo, que chega daqui a um mês e tal. Solicito ao Senhor Ho Iat Seng que exclua a intervenção e as influências dos grupos de interesses do círculo restrito”, rematou.