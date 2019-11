Deputados alertam para sobrecarga das pontes e querem rapidamente 4ª e 5ª travessias 

A fenda descoberta na Ponte da Amizade, nos últimos dias, fez com que várias intervenções dos deputados antes da ordem do dia no plenário que, ontem se realizou na Assembleia Legislativa, se centrassem no estado das travessias rodoviárias entre Macau e a Taipa, e na necessidade de construir uma quarta e uma quinta pontes.

A deputado Angela Leong afirmou peremptoriamente que a “capacidade das pontes está a atingir o seu ponto de saturação”. “Face ao aumento do tráfego entre Macau e a Taipa, e às necessidades do futuro desenvolvimento social, o Governo deve, quanto antes, aperfeiçoar o planeamento do trânsito entre Macau e a Taipa”, afirma pedindo às autoridades competentes que acelerem os trabalhos das duas pontes já previstas,” com vista a aliviar, o mais rápido possível, a pressão das pontes”.

Ho Ion Sang tem a mesma ideia e crê que a “capacidade das três pontes está quase saturada”, apontando ainda críticas para a falta de optimização da rede rodoviária nas proximidades da Pérola do Oriente, e para o “escoamento nos postos fronteiriços e as instalações complementares de trânsito” não terem sido devidamente planeados.

Wu Chou Kit mostrou-se preocupado com o pânico que causou o incidente na Ponte da Amizade, e sugeriu que os serviços “divulguem periodicamente informações sobre o “‘estado de saúde’ das três pontes e dos túneis”, bem como os respectivos planos de reparação, a fim de dissipar as dúvidas do público.

Por fim, a deputada Chan Hong defendeu que o que se passou recentemente “suscitou a preocupação da sociedade em relação ao grau de segurança das pontes e viadutos”, e também ela pediu ao Governo que realize de imediato “uma inspecção às três pontes e a todos os viadutos e que intensifique as obras de reparação e conservação”. —J.C.M.