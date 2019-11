Conan Osiris e fundador dos X-Wife no This is My City

O Festival This is My City (TIMC) realiza-se entre os dias 25 e 30 de Novembro, em Macau e Zhuhai, com vários concertos, documentários e uma instalação de fotografia de António Falcão. A estreia de Conan Osiris e o regresso de João Vieira na encarnação de DJ Kitten são alguns dos destaques. Ao contrário de outras edições, os concertos promovidos pelo TIMC não são gratuitos.

Conan Osiris vai tocar em Macau e em Zhuhai no âmbito do festival This is My City, que decorre entre 25 e 30 de Novembro, confirmou a organização em comunicado. O músico português junta-se, assim, à banda chinesa Wu Tiao Ren, à cantora portuguesa Surma e ao artista luso DJ Kitten, num programa que inclui uma mostra de documentários, uma instalação de fotografia, e o “maior contingente de sempre de bandas locais”.

A presença de Conan Osiris em Macau é a grande novidade no programa deste ano do TIMC. Nos últimos dois anos, o músico de Lisboa tornou-se numa “figura incontornável da cultura portuguesa” com “as suas letras e actuações irreverentes”. No comunicado, a organização destaca também a participação de Conan Osiris no Festival da Canção e na Eurovisão, assim como a conquista do prémio de Artista Revelação nos “Play – Prémios da Música Portuguesa” e as duas nomeações para os Globos de Ouro, nas categorias de revelação do ano e melhor intérprete. No dia 28 Conan Osiris toca em Zhuhai, no Let’s Live Music, enquanto no dia 30 é a vez de se estrear em Macau, nas Oficinas Navais nº 2.

Wu Tian Ren e Surma actuam no dia 29 em Macau

Outro dos destaques no programa deste ano do TIMC vai para a presença da banda chinesa Wu Tiao Ren e da cantora portuguesa Surma em Macau e Zhuhai. No dia 28, os Wu Tiao Ren tocam em Zhuhai, no Live House Let’s Cultural District, enquanto a 29 estarão nas Oficinas Navais nº 2, em Macau, bem como Surma.

Recorde-se que o grupo de Cantão e a artista de Leiria produziram um tema original em Portugal e gravaram um videoclip em Montemor-o-Novo, que será apresentado no concerto em Macau, depois de uma digressão por Portugal que decorreu entre 30 de Agosto e 6 de Setembro.

Na mesma nota, os Wu Tiao Ren são descritos como uma das “mais interessantes bandas chinesas” de folk rock da actualidade, que conta com uma legião de fãs na China continental. Já a artista Surma vem de Leiria e é apresentada pela organização como “mais do que cantora, é uma artista que trabalha em sonoridades que vão do jazz ao post-rock, da electrónica ao ‘noise’. É neste momento um dos valores da nova música portuguesa”.

João Vieira regressa a Macau como DJ Kitten

Outro dos nomes do cartaz deste ano é João Vieira, fundador das bandas White Haus e X-Wife, que regressa a Macau como DJ Kitten, para tocar, no dia 28, no London Lounge, em Zhuhai, e no dia 30, em Macau, na discoteca D2. Sobre as expectativas de um regresso à Ásia, João Vieira afirmou no comunicado veiculado pela organização que “é sempre um prazer enorme regressar e ter contacto com pessoas, com uma cultura muito diferente e que podem abrir portas para novos desafios”.

No palco das Oficinas Navais nº 2 estará também o “maior contingente de sempre de bandas locais”, refere o co-fundador do festival, Manuel Correia da Silva. AKI, músico oriundo do Japão e residente em Macau, conhecido pelas suas sonoridades electrónicas e experimentalistas, toca no dia 29, enquanto a banda Why Oceans e os Ariclan actuam no dia 30, nas Oficinas Navais nº 2.

À imagem de outras edições, o festival TIMC apresenta uma variedade de opções culturais para além dos concertos. O arranque do festival dá-se no dia 25 de Novembro, em Macau, com a inauguração da instalação de fotografia de António Falcão, intitulada LOYÅM. “Loy & Lam são duas dissimulações da realidade do mundo”, disse o artista, citado pelo comunicado. “Imagens que trazem ao claro o implacável escorrer para o termo da humanidade. Ainda há prazo para suspender, examinar e olhar para a posteridade?”, questiona António Falcão, que, à semelhança do que sucedeu no ano passado com a instalação de Edgar Martins, terá as suas imagens expostas nas Oficinas Navais Nº 2, em Macau, no decurso do festival.

Durante três dias, o TIMC irá ainda projectar três documentários: no dia 25, passa o documentário “Macau: Electronic Music”, de Tracy Choi, que inclui uma apresentação da realizadora; no dia 26, será a vez do projecto “Os Resistentes: Retratos de Macau”, do realizador António Faria, uma série documental, em que se procura recuperar os velhos ofícios locais; no dia 27 serão exibidos os 13 vídeos criados para cada um dos temas editados pela banda portuguesa Rollana Beat, que contaram com a colaboração de alguns realizadores portugueses como Edgar Pêra, Isabel Aboim Inglês e Leonor Noivo.

Ao contrário de outras edições, os concertos promovidos pelo TIMC não serão gratuitos, com o preço dos bilhetes a variar entre as 150 patacas (dois dias) ou 100 patacas (um dia). Os ingressos podem ser adquiridos nas Oficinas Navais nº 2 durante o festival.