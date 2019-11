WTCR: Yvan Muller bisa, Andy Priaulx vence a terceira corrida

As duas primeiras corridas da prova da FIA de WTCR foram ganhas pelo francês Yvan Muller. A terceira foi ganha pelo britânico Andy Priaulx. Na última corrida, o piloto português Tiago Monteiro não foi além do 19.º lugar, enquanto Esteban Guerrieri, que ganhou a prova no ano passado, ficou em 10.º lugar. A decisão sobre o vencedor do campeonato fica a aguardar a última corrida, na Malásia.

Na edição número 66 do Grande Prémio de Macau, o grande vencedor da prova da Taça do Mundo FIA foi Yvan Muller, batendo a concorrência nas duas primeiras corridas. Na última, ficou em sexto lugar e a vitória foi para o britânico Andy Priaulx. O único português em prova, Tiago Monteiro, ficou-se pela 19.ª posição, na terceira corrida, enquanto o único piloto de Macau, Billy Lo, ficou em último.

Na terceira corrida no Circuito da Guia, ao volante do Lynk & Co 03 TCR, Andy Priaulx fez um tempo total de 27 minutos, 58 segundos e 428 centésimos de segundo. Após a corrida, o piloto Cyan Performance Lynk & Co mostrou-se satisfeito por ter batido Rob Huff, que já ganhou por nove vezes no Circuito da Guia: “Estou muito contente por ter tido o Rob atrás de mim durante toda a corrida, ele é muito especial aqui e deu-me muita luta ao longo de toda a corrida”.

Priaulx falou ainda sobre dois amuletos da sorte que trouxe a Macau: um fio com uma figura de Buda e a filha. “Hoje tenho dois amuletos da sorte, o meu Buda e a minha filha, que faz 16 anos. Todos os anos falto ao aniversário, ela nasceu quando eu estava a correr em Macau, e hoje ela faz 16 anos por isso foi uma vitória especial dedicada a ela”, referiu o britânico.

Rob Huff, que tentava a 10.ª vitória no circuito de Macau, terminou esta corrida em 27 minutos, 58 segundos e 780 centésimos de segundo com o seu Volkswagen Golf GTI TCR. “Foi um mau arranque, simples. Nós sabíamos que tínhamos um bom carro e sabíamos que o arranque era importante”, justificou o piloto da Sébastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport, admitindo estar “decepcionado” com o resultado deste ano. “Foi decepcionante, mas não é a primeira vez que sou dama-de-honor em Macau e também não será a última”, disse.

“Tentei tudo, mas o Andy nunca errou, conduziu de forma soberba, está de parabéns. É muito difícil, Macau é aquele sítio onde é impossível descrever aquilo que é conduzir. Sobreviver a esta corrida já é algo, mas chegar ao pódio e vencer é muito especial, por isso parabéns ao Andy”, afirmou o britânico.

No terceiro lugar desta corrida ficou o francês Jean-Karl Vernay, da Leopard Racing Team Audi Sport, que se disse “muito feliz” pelo resultado. “Esta corrida foi muito difícil. Tudo aconteceu no início, tive um bom arranque, fiquei logo atrás do Rob e isso foi a chave da corrida. Estou muito orgulhoso. Chegar ao pódio aqui é muito especial”, indicou o piloto que fez um tempo de 27 minutos, 59 segundos e 621 centésimos.

Yvan Muller, que tinha vencido as duas classificativas anteriores, ficou em sexto lugar na última corrida. O português Tiago Monteiro ficou-se pelo 19.º posto. À Agência Lusa, o piloto da KCMG mostrou-se desiludido: “Foi um Grande Prémio de Macau um bocado frustrante para mim, com uma má prestação, com muito azar por não ter dado uma volta limpa”.

O único piloto de Macau em competição nesta prova ficou em último lugar. Contudo, na conferência de imprensa após a corrida, Billy Lo mostrou-se satisfeito: “O que queria fazer era conseguir um resultado melhor do que no ano passado e aprender, e consegui. Estou muito feliz pelo resultado”.

O campeonato de WTCR decide-se na Malásia, onde será feita a última corrida da época, entre 13 e 15 de Dezembro. O campeonato é liderado pelo húngaro Norbert Michelisz, com 315 pontos. Seguem-se Esteban Guerrieri, com 307, e Yvan Muller, com 303. Tiago Monteiro está em 18.º da geral.