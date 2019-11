Universidades de Macau avançam com medidas para apoiar estudantes em Hong Kong

Todas as instituições de ensino superior de Macau vão implementar medidas especiais para que os alunos da RAEM a estudar em Hong Kong regressem temporariamente a Macau para continuarem os estudos, indica uma nota publicada pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) na passada sexta-feira.

O comunicado começa por lembrar que, devido aos confrontos que se registaram nas universidades de Hong Kong, muitos estudantes de Macau que frequentam instituições da RAEHK suspenderam os estudos e voltaram à RAEM. “O Governo da RAEM está muito atento e activou de imediato o mecanismo de emergência”.

Sem adiantar mais detalhes, a DSES diz então que a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, o Instituto de Formação Turística de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a Universidade da Cidade de Macau, a Universidade de São José e o Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau chegaram a um consenso para aplicar medidas de apoio a estes estudantes. As instituições deverão depois divulgar as medidas concretas.

Num outro comunicado, divulgado também na sexta-feira, a Universidade de Macau (UM) diz que “irá prestar todo o apoio e assistência necessários, para que estes estudantes possam ter, com a maior brevidade possível, um ambiente onde possam estudar ininterruptamente”. “De acordo com a situação individual desses estudantes e com base na discussão com os mesmos, a UM poderá prestar diferentes tipos de apoio, permitindo-lhes, nomeadamente, assistir às aulas, utilizar os recursos de estudos e beneficiar da orientação dos professores, entre outros”, detalha a mesma nota.

A instituição anunciou a criação de um grupo de trabalho especial e uma linha de telefone para prestar informações aos estudantes que queiram regressar a Macau. Os estudantes de licenciatura poderão telefonar para (+853)8822-4007 ou enviar e-mail para admission@um.edu.mo. Os estudantes de pós-graduação poderão telefonar para (+853)8822-4898 ou enviar e-mail para gradschool@um.edu.mo.

A.V.