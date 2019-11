Sulu Sou quer “quota de imigração” para travar crescimento populacional

Deputado pró-democracia está preocupado com o crescimento excessivo da população no território e aponta a imigração de chineses do continente como o principal factor para este aumento. Vice-presidente da Associação Novo Macau exige também medidas legislativas para combater os casamentos falsos e outros pedidos fraudulentos de autorização de residência.

Eduardo Santiago

Numa interpelação que será hoje remetida ao Governo, Sulu Sou associa o crescimento da população de Macau à imigração de chineses do continente e questiona o Executivo sobre como estão a “ser geridos os recursos” no combate aos casamentos falsos e outros “pedidos fraudulentos” de autorização de residência.

“Nos últimos 19 anos, a população de Macau teve um aumento de 241.000 (56%), muitos deles sendo imigrantes estrangeiros e trabalhadores. De acordo com a informação veiculada pelo Gabinete do secretário para a Segurança, entre 2000 e 2018, um total de 84.841 imigrantes do continente mudou-se para Macau tendo por base o ‘One-way Permit’ e pelo menos 72.803 pessoas foram autorizadas a residir no território”, refere o vice-presidente da Associação Novo Macau em interpelação escrita dirigida ao Executivo.

Apesar de reconhecer que não há “uma exclusão para aqueles que desistem de imigrar ou que tenham os seus vistos de residência cancelados”, Sulu Sou vinca na sua interpelação que “fica a ideia clara de que a imigração dos cidadãos do continente é a principal causa para o aumento da população de Macau”.

Recorde-se que o “One-way Permit” é um documento emitido pela República Popular da China que autoriza os residentes da China continental a deixar permanentemente o território para se instalar em Hong Kong ou Macau.

“O Governo da RAEM concorda que Macau está a deparar-se com um aumento de população devido à excessiva imigração?”, questiona Sulu Sou. Para o deputado, o rápido crescimento da população imigrante irá afectar seriamente a “pressão sobre os recursos públicos” como trânsito, serviços de saúde, bem-estar social ou protecção do ambiente, e isso não será propício ao desenvolvimento sustentável da cidade. “Irá o Governo adoptar as considerações de factores macro sociais no processo de aprovação de vistos de residência?”.

Sulu Sou quer ainda saber se o Governo pretende “estabelecer um sistema objectivo de pontuação” para a imigração e uma “quota de imigração para aliviar o impacto do contínuo crescimento da população imigrante”.

O deputado pró-democracia critica o processo de admissão de imigrantes chineses do continente como residentes de Macau, frisando que as “diferenças institucionais podem ser exploradas” para gerar irregularidade. Aos candidatos que apresentam o ‘One-way Permit’ não é exigido que submetam documentos para provar a sua habilidade para manter a sua subsistência, assim como não são obrigados a apresentar uma declaração de alguém que sustente essa mesma subsistência”, refere Sulu Sou.

No entanto, o deputado assinala que, para residir em Macau, todos os outros candidatos têm de apresentar um comprovativo de contrato de trabalho e uma declaração bancária às autoridades. “Qual é a razão para esta diferença? Se não há a necessidade de comprovar os meios de subsistência, então o Chefe do Executivo não será capaz de analisar os factores relevantes de acordo com a lei. Será que este procedimento viola o princípio de justiça?”.

Sulu Sou recorda que as autoridades de segurança terminaram, em Junho de 2018, a consulta pública sobre o “Sistema Legal para controlo de entrada e saída, acomodação e permissão de residência”, e que ainda não houve qualquer esclarecimento sobre a futura legislação para combater os casamentos falsos que visam a obtenção de autorização de residência. “Quando será esta legislação submetida à Assembleia Legislativa?”, refere Sulu Sou. Por fim, o deputado quer saber “como estão a ser geridos os recursos no combate aos casamentos falsos” e outros “pedidos fraudulentos” de autorização de residência.