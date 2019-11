Sacos de plástico custam uma pataca a partir de hoje

Os sacos de plástico terão, a partir de hoje, o custo de uma pataca em Macau, uma cidade que descartou, em média, mais de 315 quilogramas de plástico por dia no ano passado. O valor em causa “não é nada em Macau, a maioria das pessoas não se importa de pagar esse valor”, afirmou à Lusa a activista ambiental Annie Lao.

“Não resolve o problema, porque as pessoas vão acostumar-se a pagar uma pataca por saco de plástico” cada vez que forem a lojas e supermercados no território, considerou a activista, que promoveu em 2018 uma petição para a proibição dos sacos plásticos. “A principal razão para a taxa é que o público entenda o impacto ambiental negativo nos nossos oceanos e no meio ambiente em Macau e no mundo, que está a colocar um enorme custo para nós e para a geração futura, o que é simplesmente insustentável”, referiu.

A primeira lei das restrições ao fornecimento de sacos de plástico, que entra hoje em vigor, apresenta duas excepções para esta taxa: os “produtos alimentares ou medicamentos não previamente embalados” e “produtos que estejam sujeitos a restrições relativas à segurança no transporte de bagagem de mão”.

De acordo com o último relatório do estado do ambiente, Macau descartou 522.548 toneladas em resíduos sólidos urbanos no ano passado. Deste valor, 22,5% são plástico, tendo, no entanto, o Governo registado, em 2018, “uma diminuição na quantidade de plástico recolhido”. O mesmo relatório indicou que a quantidade de plástico recolhido, no ano passado, foi de 250.194 quilogramas, menos 10,3% que o recolhido em 2017.

“Nos últimos 10 anos, houve uma tendência global de subida na quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados de Macau e na quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados per capita, mas observou-se um abrandamento no aumento entre 2015 e 2018”, reconheceram as autoridades. Para o Governo, este aumento deveu-se sobretudo à “melhoria estável da economia de Macau, do aumento da capacidade de consumo dos residentes e do crescimento acelerado da quantidade de turistas”. No ano passado, Macau produziu 2,7 toneladas de lixo ‘per capita’, mais 0,5% que em 2017 e mais do que cidades como Singapura, Hong Kong e Pequim.