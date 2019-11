Rutter vence nas motos em prova acidentada que soube a pouco

Michael Rutter foi declarado vencedor na 53ª edição do Grande Prémio de Macau de Motos numa corrida marcada por um acidente que envolveu seis pilotos logo na segunda volta. A decisão foi atribuída apenas mais tarde e entre alguma polémica, tendo o próprio Michael Rutter lamentado uma vitória que, no seu entender, deveria ter ido para o colega de equipa Peter Hickman.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O britânico Michael Rutter (MGM by Bathams) conquistou o 53.º Grande Prémio de Macau de Motos, elevando para nove o número de vitórias no Circuito da Guia. A prova foi cancelada após um aparatoso acidente, que ocorreu na segunda volta, e que envolveu seis pilotos.

Peter Hickman liderava a corrida quando o incidente teve lugar, após ter sido ultrapassado por Rutter na volta anterior, mas com o içar das bandeiras vermelhas e consequente terminar da prova a organização acabou por atribuir a vitória ao piloto de 47 anos, tendo por base a volta que se completou. O australiano David Johnson fechou o pódio, na terceira posição, atrás de Rutter e Hickman.

A decisão foi anunciada apenas mais tarde, não havendo a tradicional entrega de troféus após a prova. Através do twitter, Michael Rutter expressou também a sua frustração pela forma como conquistou o seu nono título em Macau. “Acabei de saber que me foi atribuída a vitória na corrida de hoje [sábado]. É pena porque o Peter é que merecia. As minhas desculpas, Peter”, escreveu o piloto britânico.

A decisão esteve envolvida em alguma polémica porque não tinha sido cumprido o mínimo de três voltas necessárias para atribuir uma classificação. Inicialmente chegou a ser avançado que não haveria vencedor nesta edição do Grande Prémio de Motos, mas o coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau desmentiu ontem que tenha havido um volte-face na divulgação de informações.

“Só temos uma decisão final, que é esta. Ontem [sábado] só tivemos um resultado final. Nunca foram anunciados dois resultados diferentes, porque oficialmente só existe um, com a classificação. A primeira não é oficial. Não sabemos quais os meios pelos quais receberam essa informação, porque a organização teve só um resultado”, afirmou Pun Weng Kun, em declarações aos jornalistas num balanço da 66ª edição do Grande Prémio de Macau.

Kostamo operado com sucesso

O piloto finlandês Erno Kostamo, que no sábado sofreu um aparatoso acidente que envolveu seis condutores na corrida de motas, foi submetido com sucesso a uma intervenção cirúrgica à coluna vertebral. “A intervenção cirúrgica à coluna vertebral do corredor #38 do 53.º Grande Prémio de Motos, Erno Kostamo, envolvido no incidente (…) terminou com sucesso esta madrugada, encontrando-se a recuperar na ala de ortopedia” do Hospital São Januário de Macau, referiu ontem a organização em comunicado. O piloto canadiano Dan Kruger e o irlandês Derek Sheil, dois dos três feridos do acidente, receberam alta ainda na noite de sábado, acrescentou organização.