Quarteto de cordas Worktones no LMA, para uma “espécie de galeria aberta de música”

O Live Music Association (LMA) recebe hoje uma sessão de música experimental conduzida por dois violinos, uma viola e um violoncelo. Das interpretações de música erudita à pop contemporânea, passando por texturas jazzísticas, o quarteto de cordas Worktones dá os primeiros acordes a partir das 20 horas. Depois disso, tudo é possível.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

“Não será bem um concerto, mas também não é bem um ensaio aberto. É uma espécie de galeria aberta de música onde exploramos o prazer de nada fazer”, começa por dizer Iat U Hong, violinista e fundador do quarteto de cordas Worktones, ao PONTO FINAL, sobre a sessão de música experimental agendada para hoje no LMA.

A ideia de Iat U Hong para o evento surgiu há uns meses, mas só agora conseguiu reunir as condições ideais para um “ajuntamento musical” que inclui duas partes distintas, como nos conta o músico. “A primeira parte estou a pensar há meses, pois queria fazer apenas um ajuntamento musical, e o LMA é um espaço muito bom para fazer uma reunião como esta”, revelou o violinista, acrescentando que encontrou “muitos músicos em Macau” desejosos de subir ao palco para uma sessão descomprometida em que a máxima é “tirar prazer de nada fazer”.

“Encontrei muitos músicos em Macau que estão desejosos de tocar, mas não apenas num concerto. Então organizei uma noite que irá começar com o nosso quarteto de cordas a tocar e depois disso gostaria de convidar os músicos presentes”, afirmou Iat U Hong, frisando desde logo que “não é bem para uma sessão de improviso como temos no jazz”. “É mais como ajuntamento em que cada um traz os seus instrumentos para fazer algumas coisas, como tocar um certo ‘riff’, ou tocar uma melodia. Para mim é importante fazer este tipo de ajuntamento não apenas de músicos, mas se os músicos quiserem vir é só trazerem os seus instrumentos, e, se alguém no público estiver interessado, podemos tocar temas pedidos ali no momento”, garantiu.

Com formação em música erudita, os quatro elementos dos Worktones gostam de explorar diferentes tipos de linguagens musicais e adaptá-las a temas conhecidos da pop e do jazz numa orgânica para quarteto de cordas. “A interpretação dos temas depende basicamente da comunicação entre as quatro pessoas que estão a tocar, seja em que estilo musical for, e isso é muito importante”, explicou Iat U Hong.

“No nosso caso concreto, os temas para quartetos de cordas têm um sistema de interpretação totalmente diferente, em comparação com outros géneros musicais. O ritmo é totalmente diferente assim como a melodia, e por isso temos de tocar de uma determinada forma para desenvolvermos um fio condutor, um impulso, e tocar esse estilo de música”, acrescentou o violinista de Macau.

No entanto, Iat U Hong reconhece que estes conhecimentos técnicos permitem aos elementos do quarteto de cordas Worktones explorar outras paisagens musicais com bastante facilidade. “Temos de usar a técnica que treinamos da música clássica e convertê-la para uma forma musical mais moderna como a música popular, a música tradicional ou o jazz, em que também temos de entender esse género musical para tocarmos um som diferente”, afirmou Iat U Hong, assinalando que um dos desafios nestas sessões “é entender os géneros musicais que estamos a tocar e procurar uma forma de interpretar o ritmo e a alma desse género específico.

O violinista assume que “a parte mais importante” nestas sessões é procurar criar “um novo som” a partir de uma música conhecida, separando a estética da música clássica para uma interpretação de temas da música pop, jazz e de todo o tipo de música à volta do mundo.

Em relação ao repertório que será tocado pelos Worktones na primeira parte da sessão no LMA, Iat U Hong não revela pormenores, dizendo apenas que, na segunda parte, tudo poderá acontecer. “Vai ser uma espécie de surpresa. Porque primeiro arrancamos com o quarteto de cordas e depois disso, quem sabe?”, afirmou Iat U Hong, assumindo, no entanto, que fora do repertório da música erudita já tocou canções de David Bowie e o tema “Moon River” de Henry Mancini.

Questionado sobre compositores favoritos, Iat U Hong assumiu que a última vez que tocou foram alguns temas de Bach. “Fizemos também arranjos de outros temas da música clássica numa espécie de ‘crossover’”, contou o violinista.