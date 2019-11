Portugueses em Hong Kong temem criação de “geração amaldiçoada”

A rápida polarização dos protestos em Hong Kong apanhou de surpresa os portugueses e lusodescendentes, que temem ter sido criada uma “geração amaldiçoada” com os problemas sociais da cidade, incluindo o elevado custo de vida.

Vítor Quintã, agência Lusa

Foi na segunda-feira da passada semana que a portuguesa Georgine Leung teve o primeiro contacto directo com os protestos que há mais de cinco meses afectam Hong Kong. “Estava a voltar para casa com a minha filha de sete meses no carro quando jovens vestidos de preto começaram a montar barricadas” perto do aeroporto, recordou a jovem nascida em Hong Kong.

“Alguns transeuntes e também o meu marido começaram a remover as barricadas, mas eles rapidamente as voltavam a montar. A forma como eles estavam dispostos a parar o trânsito, mesmo pondo em perigo a sua própria segurança, para defender a sua causa, era assustadora”, disse à Lusa.

Após largos anos a viver no Reino Unido, Georgine admite que achava impensável que Hong Kong chegasse a este ponto. “Sobretudo tendo em conta que a esmagadora maioria dos manifestantes são chineses, uma cultura que valoriza a paz, onde os jovens são ensinados a evitar o conflito e a respeitar os mais velhos e a autoridade”, sublinhou.

A mudança foi repentina, sublinha Patrick Rozario. Ainda no início dos protestos, os jovens recusavam-se a usar um cartão recarregável no metro de Hong Kong para não deixar um registo que pudesse ser usado pela polícia, por isso “saltavam as barreiras, mas muitos deixavam lá dinheiro”, recorda o presidente do Club Lusitano.

Só que o Governo começou a pressionar o operador do metro para deixar de enviar carruagens extra para transportar pessoas de e para as manifestações, indica. “Agora eles estão zangados”, frisou Patrick, referindo-se aos recorrentes actos de vandalismo contra estações do metro de Hong Kong.

Uma opinião partilhada por Georgine: “são jovens desesperados e zangados com as autoridades que, no entanto, se sentem impotentes e ignorados e, por isso, sentem-se no direito de perturbar a vida quotidiana, incluindo espaços públicos”. “Não entendo o que esperam conseguir ao bloquear estradas e tornar a vida difícil para as outras pessoas”, questionou a portuguesa.

“Tem havido acções negativas de ambos os lados”, reconheceu Viena Mak Hei-man, referindo-se aos manifestantes e à polícia de Hong Kong. “Mas mesmo que estejamos a fazer algo considerado ilegal, como seja bloquear uma estrada, sabemos que é a única forma de chamar a atenção do Governo”, explicou à Lusa a portuguesa que tem participado nos protestos.

A incapacidade do Governo de Hong Kong de resolver os problemas sociais da cidade, onde o preço da habitação é o mais elevado do mundo, é parcialmente responsável pela actual situação, disse Patrick Rozario. “O sistema não está a funcionar, não é capaz de se auto ajustar e só os grandes senhorios é que lucram”, criticou o lusodescendente.

Apesar de sublinhar que está contra os protestos, Georgine Leung diz compreender a frustração dos manifestantes, “jovens a quem foi dito que tinham de trabalhar no duro para ter sucesso, mas que agora descobrem que vão ter de continuar a viver com os pais, muitas vezes mesmo depois de casarem”, lamenta a portuguesa.

Leung afirmou que alguns dos manifestantes dizem pertencer ao que chamam de “geração amaldiçoada”, aquela que nasceu por volta da transição de administração, em 1997, e cresceu sob a sombra do surto da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) que, em 2003, fez 299 vítimas em Hong Kong e arrasou a economia da região. E muitos encaram o dia 1 de Julho de 2047 como a alínea final da maldição, quando termina o período de transição de Hong Kong acordado com o Reino Unido aquando da transferência do território.

Na altura, sob o princípio “Um País, Dois Sistemas”, a China prometeu que, pelo menos durante 50 anos, a cidade manteria um elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário. Viena Mak acusa a China de não estar a respeitar nem o princípio “Um País, Dois Sistemas” nem a autonomia da região. “Todos sabemos que, em 2047, Hong Kong tornar-se-á mais uma cidade chinesa banal, mas há algo de rebelde no nosso sangue que nos diz que temos pelo menos de tentar proteger a nossa cidade”, conclui a portuguesa.

Oposição critica operação de limpeza do exército

A polícia disparou ontem gás lacrimogéneo contra manifestantes junto à Universidade Politécnica de Hong Kong, num momento em que a oposição parlamentar critica as forças armadas chinesas que no sábado estiveram a retirar entulho das ruas. Ontem, um grande grupo de pessoas voltou a tentar limpar uma estrada perto do campus daquele estabelecimento de ensino, mas foi advertido pelos manifestantes de que se devia afastar. A polícia anti-motim alinhou-se a algumas centenas de metros e disparou várias granadas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que se abrigavam atrás de uma parede de guarda-chuvas. O confronto ocorreu horas depois de intensos confrontos durante a noite de sábado em que os dois lados trocaram granadas de gás lacrimogéneo e cocktails molotov que deixaram focos de incêndio na rua. Trabalhadores e voluntários – incluindo um grupo de soldados chineses que saiu da guarnição – limparam estradas repletas de entulho no sábado, quando a maioria dos manifestantes abandonou os locais. Os legisladores da oposição ao Governo emitiram uma declaração na qual criticam os militares chineses por se juntarem às operações de limpeza. Os militares têm permissão para ajudar a manter a ordem pública, mas apenas a pedido do Governo de Hong Kong. O Governo liderado por Carrie Lam disse que não havia solicitado a assistência dos militares, descrevendo-a como uma actividade voluntária da comunidade.