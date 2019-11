Museu Memorial de Xian Xinghai inaugura-se a 23 de Novembro

O Museu Memorial de Xian Xinghai inaugura-se no próximo sábado, com abertura ao público agendada para o dia seguinte. “A cerimónia de abertura do Museu Memorial será realizada no dia 23 de novembro. O Museu Memorial estará aberto ao público a partir de 24 de novembro, apresentando manuscritos e pertences de valor inestimável da vida do músico”, pode ler-se no comunicado do Instituto Cultural (IC), que em colaboração com a Biblioteca da Academia Nacional de Arte da China, “exibirá 36 peças/conjuntos de manuscritos e pertences de Xian Xinghai”.

Além de apresentar eventos da vida e realizações artísticas de Xian Xinghai, “o Museu Memorial também vai oferecer aos visitantes a oportunidade […] de dirigirem uma orquestra na Visita Virtual”, bem como uma área especialmente dedicada às crianças para que estas aprendam “alguns factos divertidos sobre música e orquestra”.

Com a abertura do Museu Memorial, o IC irá lançar em Dezembro o livro ilustrado Caminho Musical de Xian Xinghai. A publicação destina-se aos estudantes do ensino primário, crianças e seus pais. O livro “gira em torno do crescimento, da educação e da carreira musical de Xian Xinghai, com uma série de jogos criativos e interativos concebidos para os pequenos leitores aprenderem sobre o compositor e a pátria de uma forma interessante”, informaram as autoridades.

O Museu Memorial de Xian Xinghai está situado num grupo de moradias entre a Avenida do Coronel Mesquita e a Rua de Francisco Xavier Pereira. Nascido numa família de pescadores em Macau, Xian Xinghai “é aclamado como o ‘músico do povo’, sendo famoso pelas suas grandes realizações na História da música contemporânea da China”, assinala o IC.