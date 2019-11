Governo avança com seguro de saúde para residentes a viver na Ilha da Montanha

Foi apresentada na sexta-feira, pelo Conselho Executivo, a proposta de regulamento administrativo do seguro médico para residentes de Macau a viver na Ilha da Montanha. O valor do seguro terá depois de ser decidido pelo Chefe do Executivo. Foi ainda anunciada a alteração ao regulamento sobre as disciplinas de História, Geografia, Artes Visuais e Música do ensino secundário.

O Conselho Executivo apresentou, na passada sexta-feira, o regulamento administrativo referente ao programa de subsídio de seguro médico para residentes da RAEM na Ilha da Montanha. O regulamento prevê que seja o Governo de Hengqin a suportar parte do financiamento. Também na sexta-feira, foi apresentado o diploma para que seja alterado o quadro da organização curricular da educação regular e as exigências das competências académicas básicas da educação.

No que toca ao subsídio de seguro médico para residentes da RAEM em Hengqin, o Executivo explica que tem por base o objectivo de “concretizar as políticas estatais da Grande Baía, em especial das políticas relacionadas com os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan portadores de autorização de residência no interior da China, e facilitar a integração dos residentes de Macau na Grande Baía”.

Segundo prevê o regulamento administrativo, o Governo de Hengqin suportará parte do financiamento necessário, sendo que a outra parte, de pagamento individual, será paga pelo próprio residente. Porém o Governo da RAEM atribuirá um subsídio aos residentes elegíveis, ressalva a nota do Executivo.

O subsídio do seguro médico é concedido uma vez por ano, sendo o valor específico determinado por despacho do Chefe do Executivo. Caso o período de adesão ao seguro médico seja igual ou inferior a seis meses, o valor do subsídio é reduzido em 50%, explica o Governo. O regulamento administrativo deverá entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Boletim Oficial, mas a produzir efeito a partir de 1 de Julho de 2019, data em que os Serviços de Saúde deram início ao projecto-piloto. Na altura o Governo indicou que, no futuro, além de Hengqin, o seguro poderia estender-se a toda a cidade de Zhuhai.

No caso do regulamento administrativo da alteração do quadro da organização curricular da educação do regime escolar local, o Executivo explica que o diploma serve para “cultivar, em maior grau, o espírito de responsabilidade dos alunos perante a pátria e Macau”, e que pretende “reforçar o ensino de História, Geografia, Artes Visuais e Música junto dos alunos do ensino secundário”.

Na prática, este regulamento administrativo vai clarificar a frequência obrigatória das disciplinas de História, Geografia, Artes Visuais e Música nos níveis de ensino secundário geral e secundário complementar, nas escolas de Macau.

À boleia deste regulamento, foi também apresentada a alteração ao regulamento administrativo das exigências das competências académicas básicas da educação regular do regime escolar local. Isto fará com que as competências académicas básicas do ensino secundário sejam definidas em conformidade com a criação das disciplinas autónomas de História, Geografia, Artes Visuais e Música, em vez de estarem definidas em concordância com as disciplinas globalizantes de Sociedade e Humanidade e Artes.