Estreia de sonho para Verschoor

O piloto holandês Richard Verschoor venceu ontem o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, tornando-se no primeiro holandês a fazê-lo no Circuito da Guia. Jüri Vips e Logan Sargeant fecharam o pódio, respectivamente, em segundo e terceiro lugar.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

“É uma sensação fantástica, nunca imaginei que pudesse chegar aqui na estreia e vencer”, disse o novo campeão de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau. Richard Verschoor estreou-se assim da melhor forma no Circuito da Guia, tornando-se também no primeiro piloto holandês a fazê-lo, após ter arrancado da quarta posição da grelha.

O estónio Jüri Vips apresentava-se como o principal favorito à conquista do troféu e beneficiava da ‘pole’ na derradeira corrida, mas o estreante Verschoor acabou por surpreender e bater a concorrência. “A equipa toda fez um trabalho fantástico e foi daí que partimos. Tentei fazer sempre melhor após cada sessão, na corrida forcei mais um pouco e não tive quase nenhum erro com excepção das últimas duas voltas, quando cheguei a tocar nas barreiras de protecção. Foi difícil nessa altura, especialmente com a pressão do Jüri [Vips], mas conseguimos”, disse Verschoor no final da prova.

O holandês foi apenas 13º no campeonato deste ano de Fórmula 3 da FIA, mas cedo se adaptou bem ao exigente circuito de Macau, mesmo não sendo um dos favoritos. “Claro que o objectivo é sempre de vencer, mas sabemos que há pilotos que já correram aqui quatro ou cinco vezes antes. Viemos aqui com a cabeça limpa, sabíamos que era um circuito citadino e preparámo-nos muito bem”, prosseguiu.

Após o triunfo na Prova Rainha do Circuito da Guia, o jovem de 18 anos afirmou estar pronto “para qualquer coisa”, mostrando ainda vontade de regressar ao Grande Prémio de Macau no próximo ano. “Tive a oportunidade de vir aqui e espero que isso mostre o meu potencial para ser um piloto de topo no futuro, algo em que eu acredito. Espero que esta vitória abra portas para o meu futuro na próxima temporada”, concluiu o piloto da MP Motorsport.

Jüri Vips, da Hitech Grand Prix, liderava a ‘pole’ para esta corrida decisiva, mas acabou por se deixar ultrapassar pelo holandês. O piloto estónio ainda ameaçou recuperar a liderança, mas uma avaria no carro de Sophia Flörsch acabou por fazer entrar o ‘safety-car’ à passagem da oitava volta, tendo a corrida sido retomada já apenas com uma volta por disputar. A prova já tinha estado parada antes também após um despiste de Ferdinand Habsburg, numa altura em que Vips liderava com alguns segundos de vantagem, permitindo a aproximação entre os dois pilotos da frente já com o ‘safety-car’ em pista.

Verschoor acabou por conseguir aguentar a pressão de Jüri na parte final e segurar uma vitória algo surpreendente, mas merecida, cabendo ao norte-americano Logan Sargeant fechar as contas do pódio. Charles Leong, piloto que corre pelas cores de Macau, ficou na 19ª posição da classificação geral.

Flörsch satisfeita, apesar de não ter terminado a corrida

Uma avaria à passagem da oitava volta acabou por deixar Sophia Flörsch fora das contas da corrida final de Fórmula 3. A piloto germânica, muito popular sempre fora do circuito, acabou por fazer resultados bastante modestos neste regresso a Macau, mas garante que foi um regresso positivo.

“Estou muito satisfeita por estar aqui, para mim é como uma preparação para o próximo ano, vim para aprender, agora já conheço o carro um pouco melhor. Tive um pouco de azar nesta corrida final, no ano passado também tive azar, pode ser que tenha mais sorte para o próximo ano”, referiu Flörsch no final da corrida.

A piloto alemã falou em “problemas técnicos” no carro para justificar a paragem quando tinha completado oito voltas no circuito. “O motor desligou-se, é estranho, mas os desportos motorizados são assim. Espero voltar a Macau para o ano, vou ter mais experiência, conheço a pista, espero alcançar um bom resultado”, concluiu.