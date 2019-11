CCAC nega contratações irregulares para o Fórum Macau

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) anunciou na sexta-feira que a recente contratação de tradutores-intérpretes do interior da China para o Fórum de Macau não violou a lei. No mesmo dia, o CCAC acusou de falta de transparência a Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, tendo sugerido uma “revisão profunda” do processo de recrutamento de trabalhadores.

A investigação do CCAC surgiu na sequência de uma denúncia da Associação de Sinergia de Macau, que acusou o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China os Países de Língua Portuguesa, conhecido como Fórum Macau, de violar o princípio da prioridade da contração de locais. Em comunicado, o CCAC rejeitou a tese de “uma discriminação linguística” ou da “exclusão de quadros qualificados locais”, uma vez que os cinco intérpretes-tradutores recrutados por aquele Gabinete de Apoio têm o mandarim como língua materna, ao contrário da maioria dos locais.

“O CCAC considera que devido ao facto de os intérpretes-tradutores locais terem essencialmente o cantonense como língua materna, tecnicamente é difícil para estes tradutores desenvolverem o trabalho de interpretação de ‘mandarim/português'” que o Fórum Macau exige, referiu.

Por outro lado, e ao sublinhar a “enorme carga de trabalho” ao nível da tradução no Fórum Macau, o CCAC “entende que, nas situações em que se depara com escassez de técnicos profissionais nos serviços públicos, pode proceder-se à contratação de pessoal no exterior para desempenhar funções técnicas especializadas em regime de contrato individual de trabalho”, de acordo com a mesma nota.

O CCAC assinalou ainda que o recrutamento destes cinco intérpretes “passou pelas diversas etapas de selecção, que incluíram a recomendação efectuada pelas instituições académicas, prova escrita, prova oral, entrevista e análise curricular (…) não tendo sido detectada qualquer ilegalidade ou irregularidade”.

MI JIAN E OS “ACTOS DE NEPOTISMO” NO RECRUTAMENTO DE ANTIGOS ALUNOS

Também na sexta-feira, o CCAC acusou de falta de transparência o recém-criado organismo público dedicado ao desenvolvimento regional, e pediu uma “revisão profunda” do processo de recrutamento de trabalhadores. “O CCAC considera que a Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR) deve proceder a uma revisão profunda do procedimento de recrutamento de pessoal, (…) para evitar, de forma determinada, a ocorrência de situações de abuso do sistema de dispensa da realização de concursos públicos”, indicou o comissariado em comunicado.

Em causa estão denúncias dos próprios trabalhadores da DSEPDR contra o director daquele organismo, o especialista em Direito, Mi Jian. A DSEPDR resulta da fusão entre o Gabinete de Estudo das Políticas e o Grupo de Trabalho de Assuntos do Interior da China e tem como objectivo, segundo o Chefe do Executivo cessante, Fernando Chui Sai On, “aproveitar eficazmente” iniciativas como a Nova Rota da Seda, formalmente conhecida como “Uma Faixa, Uma Rota”.

Apesar de o CCAC ilibar Mi Jian da maior parte das denúncias, nomeadamente o arrendamento, com fundos públicos, de um apartamento de luxo, o comissariado não rejeitou a prática de “actos de nepotismo”, com o recrutamento de antigos alunos.

O CCAC verificou que o “então GEP e a DSEPDR recrutaram, de facto, vários investigadores em regime de contrato individual de trabalho, incluindo os seis trabalhadores referidos na carta de denúncia, dispensando a realização de concursos públicos”, pode ler-se na conclusão.

Dos trabalhadores em causa, “alguns foram seus alunos na fase de doutoramento, outros foram recomendados por ex-colegas de serviço, e outros travaram conhecimento com Mi Jian por ocasião da sua participação em seminários académicos”, referiu.

Em resposta às conclusões divulgadas pelo CCAC, a DSEPDR emitiu um comunicado no qual garante que irá rever “as deficiências e aperfeiçoar os defeitos, para proceder bem os trabalhos no futuro”. No mesmo comunicado, a DSEPDR sublinhou ter colaborado com a investigação, tendo fornecido “uma grande quantidade de informações relevantes sobre trabalho e pessoal”.

Anunciada pelo Conselho Executivo em Agosto, a DSEPDR é responsável pelo estudo, acompanhamento e apoio técnico relacionados com as políticas públicas e o desenvolvimento regional. À data, as autoridades atribuíram a criação da direcção à urgência de “aproveitar eficazmente” as oportunidades trazidas pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e pelo desenvolvimento da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A nova direcção tem também o objectivo de dar impulso à “construção de ‘um Centro, uma Plataforma’, no sentido de Macau se integrar activamente no desenvolvimento nacional”, acrescentaram. Antes do estabelecimento da RAEM, Mi Jian exerceu funções de especialista em Direito no Gabinete para a Tradução Jurídica, segundo o gabinete do porta-voz do Governo. A partir desse ano, foi membro do Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública e chefe do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM. Lusa