À terceira foi de vez para Raffaele Marciello

Raffaele Marciello venceu ontem a Taça do Mundo de GT da FIA numa corrida com incertezas no desfecho final até à passagem da bandeira de xadrez. O jovem italiano acabou por levar a melhor sobre Laurens Vanthoor e Earl Bamber, sendo que o trio da frente terminou com uma diferença de menos de cinco segundos entre eles.

A Taça do Mundo de GT da FIA manteve tudo em aberto sobre quem iria ser o vencedor mesmo até ao final. Raffaele Marciello acabou por conseguir aguentar o ímpeto de Laurens Vanthoor e Earl Bamber, que fecharam o pódio, com uma diferença em termos de tempo muito curta entre eles.

No final, menos de cinco segundos separaram os três pilotos, mas foi o jovem italiano a conseguir sair por cima nesta sua terceira prestação em Macau. “Macau é sempre Macau, e é muito especial. Temos de fazer tudo perfeito. Finalmente consegui. É uma sensação fantástica voltar a correr outra vez com os melhores pilotos do mundo, ganhar este troféu significa que também posso ser um dos melhores, e é uma sensação fantástica”, disse Marciello no final da corrida.

Quanto à luta da última volta com Bamber, Marciello acrescentou: “Em Macau é difícil ultrapassar, ele tinha de tentar algo um pouco arriscado. Felizmente, o meu carro esteve bem no último sector ao longo de todo o fim-de-semana. Foi duro, mas sabia que estava tudo dentro do meu controlo, e fui capaz de conseguir o resultado”, concluiu Marciello.

Para o belga Laurens Vanthoor, o importante era ser um dos dois Porsche a ganhar em Macau. “Antes da corrida reunimo-nos e decidimos que tinha de ganhar um Porsche. Não interessava qual. Tentámos, mas não conseguimos”, lamentou.

Earl Bamber, que fechou o pódio na terceira posição, aproveitou também para felicitar o vencedor da prova: “O Rafaelle fez uma corrida fantástica, nunca cometeu erros no fim-de-semana. Está de parabéns. Temos de voltar para o ano e tentar outra vez”, referiu o piloto neozelandês.

Apesar da sexta posição, destaque também para Edoardo Mortara, que fez uma prova assinalável após ter partido da 14ª posição. O ítalo-suíço da Mercedes acabou por ficar prejudicado pela interrupção da corrida após um incidente com o piloto francês Kevin Éstre que obrigou à entrada do ‘safety-car’. Até então, Mortara já tinha ganho oito lugares na Guia, circuito onde correu pela nona vez.