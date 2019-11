Sophia Flörsch regressa à Guia com confiança, mas sem expectativas

Sophia Flörsch voltou ontem a competir no Circuito da Guia, após o aparatoso acidente do ano passado. A piloto alemã desvalorizou ter conseguido apenas o 23º melhor tempo na prova de Fórmula 3, referindo que regressou a Macau sem expectativas em relação a resultados.

Pedro André Santos

Foi um regresso corajoso para Sophia Flörsch, mas sem grandes expectativas. A piloto alemã registou apenas o 23º melhor tempo na prova qualificativa da Fórmula 3, mas garante que está tudo ainda numa fase inicial.

“Estou a gostar e a tentar fazer o meu melhor porque não conheço ainda bem o carro, por isso estou só a tentar divertir-me. Fiz apenas um teste e o piso estava molhado, por isso, para já, não tenho quaisquer expectativas porque ainda não conheço o carro. O meu objectivo é divertir-me, melhorar a cada volta, ao mesmo tempo que me preparo para o próximo ano”, disse Flörsch no final da prova qualificativa de Fórmula 3.

Assumindo que não sentiu qualquer receio em regressar ao Circuito da Guia, onde sofreu um aparatoso acidente no ano passado, a piloto alemã disse que está ainda “numa fase de adaptação”, sobretudo por causa da diferença dos carros, considerando que a qualidade dos pilotos poderá notar-se pela forma como vão gerir os pneus. “Foi estranho, mas não tenho quaisquer pensamentos negativos relativamente à pista. Ninguém teve consequências graves após o acidente, e isso ajudou a que ficasse mais positiva”, disse.

Questionada pelo PONTO FINAL se ambiciona resultados mais ambiciosos na segunda prova de qualificação, após uma experiência nos novos Fórmula 3, a piloto alemã reconheceu que, apesar de conhecer bem a pista, ainda está a adaptar-se ao monolugar. “É a minha segunda vez aqui, conheço a pista, o que é uma vantagem, mas não conheço o carro, que é uma desvantagem. O mais importante hoje [ontem] foi não ter qualquer contacto com as barreiras e fazer o maior número de voltas possível, acho que a grande diferença entre os pilotos é basicamente ao nível dos pneus, vamos ver na próxima qualificação”, referiu.

Sophia Flörsch, recorde-se, regressa este ano a Macau após um aparatoso acidente na edição de estreia, em 2018. A piloto alemã despistou-se na terceira das 15 voltas da prova e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os ‘rails’ de protecção na abordagem à curva do Hotel Lisboa. A piloto foi submetida com sucesso a uma cirurgia de fusão à coluna vertebral, necessitando de quatro meses para recuperar das várias fracturas.

Charles Leong aponta ao 15 primeiros

Charles Leong registou ontem o 21º melhor tempo da prova classificativa de Fórmula 3, numa corrida liderada por Jake Hughes. O jovem piloto de Macau considera que foi uma estreia positiva, mas terá ainda que melhorar para atingir o seu objectivo final de terminar entre os 15 primeiros. “Talvez esperasse um pouco mais, quero ficar nos 15 primeiros na corrida. Acho que ficar em 21º não foi muito mau tendo em conta que não tenho grande experiência nos carros novos, ainda me estou a adaptar, provavelmente vou fazer melhor no futuro”, disse Charles Leong no final da prova.

À semelhança dos restantes condutores, o jovem piloto de Macau referiu que os novos monolugares requerem algum tempo de adaptação, sobretudo devido à sua potência. “Tenho que me habituar mais aos carros, especialmente nas curvas. No ano passado eles eram muito mais leves, por isso temos que ser mais gentis nas curvas. Não tive grandes oportunidades para competir nos últimos meses, se tiver mais tempo na estrada acho que as coisas vão correr melhor”, acrescentou.

A dificuldade em arranjar apoios para competir mereceu também um comentário por parte do piloto que representa a RAEM. “Não é fácil ter patrocínios para correr aqui, agora tenho o apoio do Governo e estou grato por isso”, concluiu Charles Leong.