Seis meses não chegaram para o Governo fechar a lei da habitação económica. Será Ho Iat Seng a terminar o processo

Deputados dizem que ainda não há segunda versão da lei, depois das assessorias terem dialogado sobre as alterações ao documento inicial. Os elementos da comissão em que se discute o tema não entendem a decisão de o Governo em querer manter os 25 anos como idade mínima de acesso. Há ainda dúvidas sobre o modelo de cálculo da compra e da revenda.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A primeira reunião para discutir a Lei da Habitação Económica na especialidade foi em 16 de Maio. Depois, as assessorias do Governo e da Assembleia Legislativa (AL) reuniram para introduzir alterações, mas em Novembro o Governo não tem finalizada a segunda versão do documento. E ontem, na 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, o debate com os deputados foi feito com base num documento de trabalho. O presidente da comissão, Ho Ion Sang, diz que o mesmo não tem respostas definitivas sobre questões fundamentais como a idade de acesso, o modelo de estabelecimento do preço das casas, e a venda futura das fracções.

Assim, Ho Ion Sang disse que o concurso que Chui Sai On anunciou recentemente, que será feito até ao final deste mês, deverá acontecer com base nas regras antigas, uma vez que o novo articulado não estará pronto a tempo. A finalização do projecto de lei deve passar para a equipa de Ho Iat Seng, algo que Ho Ion Sang até acha positivo, porque pode ser que “o próximo Governo traga novas ideias e novos pensamentos”.

O deputado disse aos jornalistas que a comissão, nos últimos dias, perguntou ao Governo se era “possível facultar uma nova proposta de lei”, mas este “apenas entregou um documento de trabalho”. Após a análise do texto, os deputados pensam que “há alguns artigos cuja redacção foi melhorada”, mas há “outras questões cruciais da habitação económica em que o Governo não acolheu as opiniões da comissão”.

A idade de acesso à compra de uma habitação económica, que a proposta coloca nos 25 anos, foi a discussão que sobressaiu na reunião de ontem. “Os deputados acharam que os fundamentos para o aumento de idade mínima não são válidos”, disse Ho, que criticou o facto de o Executivo não ter dado justificações aceitáveis para esta opção. O deputado deu o exemplo da habitação social, em que a idade mínima é de 23 anos, e de 18 anos no caso de ser um agregado familiar a concorrer.

Além da idade, os deputados querem que o Governo coloque outros dois factores para entrar na pontuação dos candidatos: o rácio de permanentes no agregado e o tempo de permanência no território.

O preço

Uma segunda questão que merece a preocupação dos parlamentares é a dos preços dos apartamentos. A anterior lei punha a capacidade de compra como elemento definidor. Mas, segundo a nova versão de trabalho, o Governo está a pensar em novas soluções de cálculo. As opções são, segundo o presidente da 1ª comissão, ter o custo de construção como determinante, ou manter a já utilizada capacidade de aquisitivo. “O Governo não tem uma decisão definitiva. Não sabemos se o Governo vai escolher uma das soluções, alterando um pouco as regras”, defendeu.

Em Maio, o Governo disse que o possível novo método de cálculo do preço de venda das casas para habitação económica iria resultar em apartamentos mais caros para os consumidores do que os preços praticados segundo a lei em vigor. “No fundo, o que o Governo quer é nem ganhar nem perder dinheiro, portanto vai ser um pouco mais alto do que o custo que tem vindo a ser praticado”, admitiu, há seis meses, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. Segundo Ho Ion Sang, os deputados consideram “que deve ser atendido apenas o custo de construção porque é mais científico, e mais adequado”.

A venda

Um terceiro problema levantado pelos deputados é o da venda daquelas casas. “Segundo o articulado que temos nas mãos, o Governo mantém a natureza das habitações económicas como públicas”, explica Ho. Actualmente, existem fórmulas para o preço de revenda, um é o índice de preços do consumidor, outro é o de 2% do coeficiente da actualização do preço em função do edifício.

“Algumas habitações, com a evolução da situação económica, vão sofrer de depreciação, e a comissão quer que o Governo faculte exemplos do cálculo da revenda das fracções. A comissão não tem informações suficientes sobre isto”, argumentou o deputado. Em resumo, Ho disse que, sobre estas matérias, o Governo “não tem ainda uma postura definitiva ou clara”.

O facto de não haver possibilidade de fechar a lei até ao final do mês faz com que haja mais tempo, segundo Ho Ion Sang, para poder discutir o articulado, o que abre a hipótese para a introdução de mais questões, tais como a possibilidade de se poder vender uma casa de habitação económica e recomprar outra, conforme o agregado a que pertence vá sofrendo alterações. “Esta situação [prolongamento do prazo de finalização dos trabalhos] acarreta novas oportunidades. Agora temos mais tempo por isso, a comissão tem mais tempo para pensar mais soluções”, rematou.