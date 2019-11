Registo de toxicodependentes diminuiu, mas consumo de cocaína aumentou entre os jovens

Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau registou quebra de 83 casos no primeiro semestre de 2019, em comparação com o período homólogo do ano anterior. Comissão de Luta Contra a Droga assinala subida significativa do consumo de cocaína em Macau. Ice continua a ser a droga mais consumida no território.

Eduardo Santiago

No primeiro semestre de 2019 foram registadas 186 pessoas toxicodependentes no “Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau”, um número que baixou em comparação com o período homólogo do ano passado, anunciou ontem Lei Lai Peng, chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do Instituto de Acção Social (IAS), após a segunda sessão plenária deste ano da Comissão de Luta Contra a Droga.

Entre os 186 casos registados, há 15 jovens toxicodependentes com idade inferior a 21 anos, representando 8,1% do total, um valor que caiu em relação ao período homólogo do ano anterior. Segundo os dados veiculados pelo IAS, a metanfetamina conhecida por ‘ice’ continua a ser a droga mais consumida no território, apesar de haver registo de uma ligeira quebra, ocupando agora 41,4%. “Sobre o ice, ou consumo de ice, posso dizer que há uma descida” em comparação com o ano anterior, disse Lei Lai Peng aos jornalistas.

Questionada sobre o registo de casos de toxicodependência no primeiro semestre de 2019, a chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do IAS frisou que houve uma quebra de 83 pessoas registadas. “Tínhamos 269 toxicodependentes registados no mesmo período do ano passado, por isso houve uma descida”, afirmou Lei Lai Peng.

No entanto, os dados relativos ao primeiro semestre do ano assinalam também uma subida significativa do consumo de cocaína por parte dos jovens, “ocupando 46,7%”. “Em relação à percentagem de droga consumida em Macau, o grupo de consumidores de cocaína é relativamente mais estável, mas o número está a aumentar”, afirmou Iu Kong Fai, chefe do Departamento de Investigação Criminal de Polícia Judiciária.

“A cocaína é uma droga com preço relativamente mais alto. O grupo de consumidores de cocaína são pessoas com poder económico mais elevado”, assinalou Iu Kong Fai, recordando que, no caso da metanfetamina ice, o preço baixou, e que isso “afectou o motivo de consumo de droga”.

Sobre o número de pessoas detidas por causa de droga, Iu Kong Fai assinalou que, nos três trimestres de 2019, a Polícia Judiciária registou “175 casos relacionados com drogas”, especificando que 120 pessoas foram detidas por tráfico e 40 pessoas por consumo de drogas.

Outro dado divulgado foi que o consumo de estupefacientes em locais privados, nomeadamente, em casa, na casa de amigos e nos hotéis, apresenta uma percentagem de 70%. Já a média das despesas mensais resultantes do consumo de drogas caiu em relação ao período homólogo do ano transacto, uma redução de “cerca de 3429 patacas” e a “mediana das despesas” a manter-se no valor de duas mil patacas.

Iu Kong Fai foi questionado sobre a possibilidade de Macau poder um dia vir a descriminalizar o consumo de drogas leves, à imagem do que se passa em alguns dos pontos do mundo, como no caso de Portugal. O representante da Polícia Judiciária afastou esse cenário, frisando que o Governo e a polícia têm a responsabilidade de proteger a sociedade deste tipo de comportamento. “Não podemos deixar que se consuma droga na sociedade à toa. Isso não é um fenómeno saudável para toda a sociedade”, começou por dizer Iu Kong Fai.

“Se o consumo de droga não for penalizado, isso significa o quê? Significa que o Governo e a polícia não podem fazer nada se encontrar um consumidor de droga. É preciso haver tratamento, um mecanismo de tratamento básico. Se a polícia encontrar um consumidor de droga ou um toxicodependente, a toxicodependência pode afectar o funcionamento da sociedade. Não é simplesmente responder sim, ou não, se é seguir a tendência internacional, é preciso olhar a realidade de cada região, ou cada cidade”, acrescentou o representante da PJ.

Em relação à execução da medida de suspensão da execução de pena para a desintoxicação, a Comissão de Luta Contra a Droga assinalou que a taxa de participação nos serviços de apoio atingiu uma média de 87% no primeiro semestre, e que a percentagem de toxicodependentes que concluíram a fase de acompanhamento do programa de tratamento da toxicodependência em moldes comunitários aproximou-se dos 80%.

Por fim, a Comissão fez um balanço do trabalho efectuado este ano e assinalou que o plano de trabalho do próximo ano contempla uma articulação mais activa com o desenvolvimento da Grande Baía no sentido de reforçar continuamente o intercâmbio e cooperação com os respectivos serviços e instituições das cidades vizinhas. “O IAS está a estabelecer contactos com as entidades de Hong Kong e das cidades da Grande Baía para saber se há necessidade de estabelecer operações de forma a perceber se há residentes de Macau que têm problemas de droga, as vezes que visitaram as cidades da Grande Baía para consumir drogas”, referiu Iu Kong Fai.