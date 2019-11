Processos judiciais não entram na governação electrónica

O Governo garantiu aos deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que ontem reuniu pela primeira vez para discutir na especialidade a Lei da Governação Electrónica, que “a proposta não se aplica aos órgãos judiciais, porque há códigos para regulamentar esta matéria, existe Código Penal e Código de Processo Civil, entre outros”.

Segundo o presidente da 2ª comissão, Chan Chak Mo, “há regras rigorosas e específicas para esta matéria”, para “os processos judiciais, mediante a sua natureza, tal como o penal, civil ou administrativo”. Chan Chak Mo disse ainda que o Governo anunciou aos deputados “que já há uma proposta preparada para a revisão do Código de Processo Civil”.

Em relação à implementação da governação electrónica, a vontade do Governo é agilizar o processo junto dos serviços competentes para que a mesma seja feita da forma mais rápida possível. Segundo o presidente da comissão, alguns deputados colocaram questões sobre a aquisição de bens e serviços, e o Governo disse que quer colocar o método em práctica, mas que tem de ter em conta a capacidade dos serviços públicos para a emissão de licenças e de notificações.

“Há que seguir a vontade da pessoa. Se quiser usar o serviço, faz o requerimento e os serviços competentes dão-lhe uma ´password´ para ela poder utilizá-los”, explica. O Executivo quer que o pagamento de serviços e notificações passem a ser electrónicos. “Esse é o objectivo final. A meta”, definiu Chan.

O deputado disse que agora será a vez das assessorias da AL e do Governo reunirem para discutirem problemas técnicos. “Acho que não são muitas as matérias, apenas questões ligadas à terminologia e à redacção”, defendeu Chan Chak Mo, ao mesmo tempo que não quis avançar se o processo estaria finalizado até ao final do ano.

Há um mês, no dia em que foi votada e aprovada na generalidade a Lei da Governação Electrónica, os deputados lançaram várias críticas e reparos à implementação que o Governo tem feito de medidas que visem a desburocratização e digitalização da relação dos cidadãos com os serviços públicos. J.C.M.