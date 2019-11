Macau-Pyongyang: Primeiro mês de ligações com 648 passageiros

Foi inaugurada a 27 de Setembro, a rota entre Macau e a capital da Coreia do Norte. Desde então e até ao final de Outubro, segundo dados do Aeroporto de Macau, fizeram a viagem, no total, 648 passageiros. Já a Air Macau, questionada sobre as notícias que davam conta do interesse em novas rotas para a Europa e os EUA, não confirmou a intenção, mas adiantou que haverá mais rotas em 2020 para o interior da China e para o Sudeste asiático.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de sucessivos atrasos no início dos voos entre Macau e Pyongyang, capital norte-coreana, as viagens começaram a ser feitas a 27 de Setembro. Agora, ao PONTO FINAL, a Sociedade do Aeroporto de Macau (CAM) fez a contabilização do fluxo de passageiros entre os dois destinos no primeiro mês de voos: 648 passageiros no total, 310 deles partiram de Macau em direcção à Coreia do Norte, 313 fizeram a viagem em sentido contrário. Os restantes 25 passageiros encontravam-se no ar na altura em que os dados foram enviados.

Fonte da CAM detalhou ainda que, entre o dia 27 de Setembro e o dia 31 de Outubro, realizaram-se 22 voos, 11 de ida e outros 11 voos de regresso. Recorde-se que, em Julho deste ano, a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) aprovou a rota entre o território e a capital norte-coreana, com duas viagens semanais, operadas pela Air Koryo. A transportadora norte-coreana apresentou o pedido para operar a rota a 17 de Julho deste ano e, depois de sucessivos adiamentos, a rota começou então a ser efectuada a partir do final de Setembro, como a AACM tinha adiantado ao PONTO FINAL.

AIR MACAU NÃO CONFIRMA ROTAS PARA A EUROPA

Surgiram, há duas semanas, notícias de que a Air Macau estava a estudar a hipótese de aumentar a sua frota com novos aviões de fuselagem larga, como os Airbus A330 e os Airbus A350. Isto, sugeriam as notícias avançadas pela imprensa da especialidade, iria fazer com que a transportadora de Macau passasse a fazer rotas de longo curso, com destino aos Estados Unidos e à Europa.

Questionada pelo PONTO FINAL, a Air Macau não confirma estas intenções, diz apenas que vai “continuar a aumentar a sua frota para melhorar o nível do serviço” e para poder “fazer uma expansão nas rotas em 2020”. A transportadora adianta que, no próximo ano, tenciona começar a voar também para o aeroporto de Daxing, em Pequim, e também para Nha Thrang, no Vietname. A companhia vai também reformar alguns dos aviões mais antigos da sua frota, substituindo-os por novos A320neo e A321neo.

Na resposta, a Air Macau aproveita ainda para dizer que vai “continuar a cooperar com o desenvolvimento de ‘Um Centro, Uma Plataforma, Uma Base’ com o Governo da RAEM e com a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para que os passageiros tenham uma alta qualidade de voos”.

A Air Macau opera, actualmente, 21 aparelhos, sendo todos eles pequenos e médios aviões da Airbus. A companhia registou, comparativamente com o ano passado, um crescimento de passageiros de 16,1%. Durante o mesmo período, o volume de carga transportada também aumentou 15,4%. Segundo o analista Henry Bewicke, em notícia publicada no portal Simple Flying, Macau quer, com os voos de longa distância, aproveitar a instabilidade que se vive em Hong Kong para ficar com os passageiros que normalmente utilizam as transportadoras da região vizinha para viajar para a Europa ou Estados Unidos.