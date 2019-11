Hughes garante ‘pole’ provisória e aponta à vitória na ‘prova rainha’ 

O britânico Jake Hughes foi ontem o piloto mais rápido na Fórmula 3, garantindo assim a ‘pole-position’ provisória após a primeira corrida de qualificação. David Beckmann e Jüri Vips fecharam o leque dos três primeiros, na segunda e terceira posição, respectivamente.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Jake Hughes corre em Macau pela terceira vez e cedo começou a mostrar credenciais para disputar o primeiro lugar na corrida final de domingo. Ontem, na primeira prova de qualificação, o britânico foi o mais rápido na primeira das duas qualificações, batendo David Beckmann e Jüri Vips, que fecharam, respectivamente, o segundo e terceiro lugar da corrida. Com a marca de 2m06,793s, Hughes garantiu desde já o título de piloto mais rápido nas corridas de Fórmula 3 na história do Grande Prémio de Macau, tirando também partido da potência dos novos carros.

“Sempre fui muito rápido aqui, na verdade é a minha terceira vez. No ano passado fomos muito rápidos até, tendo em conta o carro que tínhamos, estava em grande forma, e sabia que este ano, com um novo ‘set-up’ e os novos carros, seria também bastante rápido. Mas é apenas o primeiro dia, não significa nada, a não ser que chova na próxima qualificação, mas não me parece que isso vá acontecer, por isso vamos ter que voltar a repetir estes resultados amanhã [hoje]”, disse Hughes no final da corrida.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre os objectivos para este ano, o britânico foi peremptório: “O meu objectivo é vencer”, começou por dizer. Posteriormente, acrescentou que, após este primeiro contacto com o Circuito da Guia, “parece que tenho boas possibilidades”, salientando que não depende só da qualidade dos pilotos. “[Macau] é uma cidade de apostas, é preciso ter muita sorte”, prosseguiu.

As corrida de Fórmula 3 este ano contam com diferenças a nível dos carros, sendo uma novidade para os pilotos. A pista, apesar de algumas alterações, sobretudo a nível da segurança, não causou surpresas para o britânico. “Não notei grandes alterações, mas há uma grande diferença por causa dos carros. Temos muito mais potência, por isso as rectas são muito mais rápidas, mas os carros são também 100 quilos mais pesados do que os anteriores. Acabamos por não ser tão lentos nas curvas, mas muito mais rápidos nas rectas. É uma novidade para todos, pilotos e equipa técnica, mas estamos a fazer um bom trabalho até ao momento”, considerou.

Jake Hughes foi quarto classificado na edição do Grande Prémio de Macau do ano passado, após ter alcançado um sexto lugar na estreia, em 2016.