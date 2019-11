Hickman confirma favoritismo e lidera tempos de qualificação

Peter Hickman, piloto britânico que venceu no ano passado a prova a duas rodas do Grande Prémio de Macau, regressou ao Circuito da Guia em grande forma, não dando hipótese à concorrência. André Pires, por sua vez, não teve uma grande estreia, mas garante estar confiante para as próximas provas.

O britânico Peter Hickman conquistou o melhor tempo logo após a sua primeira volta, 1,7 segundos mais rápido que o compatriota Michael Rutter, o seu maior rival à reconquista do título de campeão este ano. “Estou muito contente com a minha prestação, ficar no pódio é sempre bom, vamos ver na próxima qualificação, mas está a correr bem e estou muito satisfeito”, começou por dizer Hickman, após a corrida.

O britânico sublinhou que o seu objectivo “é obviamente vencer”, tendo começado da melhor forma para o conseguir. “É para isso que aqui estou, até ver tem corrido tudo bem. Já venho a Macau há cinco ou seis anos, por isso conheço bem a pista. A mota é nova, mas a equipa fez o ‘set-up’ muito bem, o que torna o meu trabalho muito mais fácil”, frisou.

Peter Hickman acabou por fazer apenas oito voltas do percurso, sendo o piloto que menos vezes percorreu ontem o circuito. “Já tinha a volta mais rápida, não fazia sentido continuar. Tenho a certeza que todos vão correr mais rápido amanhã [hoje] e também na corrida, mas estou confortável na minha posição, e se tiver que andar mais rápido acredito que consigo, vamos ver o que fazem os outros e decidir a partir daí”, concluiu.

Michael Rutter ficou na segunda posição de tempos, cabendo ao também britânico John McGuinness fechar o pódio.

Mau arranque não tira a confiança a André Pires

O piloto português André Pires não começou da melhor forma a edição deste ano do Grande Prémio de Macau de motos, registando apenas o 24º melhor tempo da primeira prova de qualificação. “Estamos com algumas dificuldades para arranjar a melhor afinação, a equipa está a trabalhar bem. Melhorei do treino mas ainda temos muito trabalho pela frente, estou confiante que amanhã [hoje] conseguimos melhorar ainda mais”, disse o piloto português no final da prova.

André Pires destacou alguns problemas a nível da estabilidade da mota, bem como a electrónica, “que não está a permitir que eu consiga andar mais rápido”, especialmente tendo em conta a especificidade da pista. “Este circuito tem muitas lombas e é diferente dos outros, estamos a tentar colocar a mota no ponto. Quero andar rápido e não estou a conseguir, a mota não está a deixar”, lamentou.

No entanto, e apesar dos vários sobressaltos nesta primeira prova de qualificação, André Pires afirmou estar motivado não só para a segunda corrida classificativa, que irá decorrer hoje, como também para a prova final, agendada para amanhã. “Baixar os braços nunca, estou confiante que vamos melhorar e sábado estamos aí para andar fortes”, garantiu o piloto português.

Questionado sobre quais os objectivos para esta prova, o piloto português reiterou que pretende ficar nos 15 primeiros, tal como tinha adiantado em entrevista ao PONTO FINAL publicada na terça-feira. “Acho que temos hipóteses”, frisou André Pires.