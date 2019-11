Festival de criativos no Bairro de São Lázaro

A galeria 10 Fantasia acolhe a segunda edição do festival Mofest no próximo domingo com uma série de actividades artísticas. Na agenda estão duas oficinas criativas, uma feira de artesanato, com peças de nove empresas locais, e uma performance ao vivo de Hadriam Lam, artista de rua de Hong Kong, que vem executar uma pintura ao vivo. A música está ao cargo de três DJ’s de Macau.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

“O conceito básico deste festival é procurar uma fusão entre as artes e a música com uma exposição de trabalhos criativos de empresas de Macau e Hong Kong”, começa por dizer Mandy Hui, organizadora do evento, ao PONTO FINAL.

Dois anos depois da primeira edição, o Mofest regressa com uma série de actividades criativas mais vocacionadas para o ambiente familiar e num espaço propício a actividades ao ar livre. “A galeria Fantasia 10 tem uma beleza muito particular e uma vibração óptima, por isso quisemos fazer lá a segunda edição do Mofest. Pensamos que o lado criativo associado à música e às artes num belo jardim irá contribuir para um bom serão em família”, explica a organizadora do evento.

“Acho que esta edição será mais amigável para as famílias em comparação com o festival de há dois anos. Vamos ter artistas disponíveis para pintar os rostos dos visitantes com uma temática vocacionada para crianças, e duas oficinas criativas ecológicas organizadas por uma empresa de Macau e outra de Hong Kong”, assinalou ainda Mandy Hui.

A empresa de Macau “315 is tea time Studio” realiza uma oficina criativa às 14 horas sobre impressão de sacos de pano com tintas ecológicas, enquanto que a “Saupei Studio”, de Hong Hong, irá ensinar como produzir panos de cera para proteger comida, às 16h30. Para participar nestas actividades, os interessados têm de se registar e pagar 250 patacas por cada inscrição. “Estas oficinas são óptimas para os pais levarem as crianças de forma a ensiná-las algo que seja bom para elas e para o meio-ambiente”, disse a responsável pelo Mofest.

De Hong Kong vem o artista Hadrian Lam para uma performance de pintura ao vivo. Especializado em murais, Hadrian Lam começou a pintar nas ruas de Hong Kong em 2015, explorando várias técnicas e meios de expressão na parede. “O Hadrian Lam já fez várias performances nas paredes de Hong Kong e faz parte da nossa equipa em todos os eventos. O seu trabalho concentra-se no conceito e não no resultado, que muitas vezes leva a resultados inesperados, descobrindo novas habilidades e linguagens ao longo do caminho”, referiu Mandy Hui.

Inserida na programação está uma feira de artesanato com trabalhos de nove empresas de Macau e Hong Kong. “Vamos ter nesse mercado de artesanato 9 a 10 bancas a vender os seus produtos e as suas próprias criações”, disse a organizadora do evento, destacando a presença das empresas 315 is tea time Studio, Saupei, Rapture Handmade, Golden Queen, inCessory, I love bling fling, Love Potion, Macau8bit e Pepperland Vintage.

Em relação à música, Mandy Hui assinala a presença de DJ Zuju, DJ Saiyan e Sinking Summer, três DJ’s de Macau. “Os DJ’s vão passar música de Drum n’ Bass e Reggae. Talvez Hip-Pop. Mas de certeza que vão passar algo mais na onda do Drum n’ Bass e do Reggae. Eles vão passar música desde o início do festival até ao fim, e por isso é importante porque vão dar uma componente importante ao festival, vão ser uma espécie de pulsação do festival”, afirmou ao PONTO FINAL.

“Todos eles são de Macau e têm já uma vasta experiência cá uma vez que têm as suas próprias produções musicais e discos editados em vinil. Por isso, acho que será muito importante representar a música de Macau neste festival”, acrescentou Mandy Hui.