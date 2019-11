Uma década ligada às operações de salvamento

Manuel Manhão correu no Circuito da Guia no início dos anos 90. Quase 30 anos depois, mantém-se ligado ao Grande Prémio de Macau, agora como condutor dos carros de salvamento, actividade que exerce há uma década por paixão ao evento.

O gosto pelo Grande Prémio de Macau começou desde cedo em Manuel Manhão, de tal forma que chegou mesmo a competir durante algumas edições no início dos anos de 90. No currículo regista um segundo lugar no já extinto Troféu ACP, tendo ainda participado noutras provas, como a Corrida da Guia ou a Macau Cup.

A dificuldade em arranjar patrocínios foi uma das razões que fez com que o então piloto de Macau deixasse a prova, pelo menos a nível competitivo, tendo passado a ser um dos condutor dos carros de salvamento (‘rescue-car’), função que desempenha há 10 anos. “Quando estava a correr, os carros começaram a ficar mais caros e não tínhamos tantas possibilidades para ter mais patrocínios. Deixei as corridas, tive a oportunidade de conduzir os ‘rescue-cars’, para não desistir do Grande Prémio de Macau”, disse Manuel Manhão ao PONTO FINAL.

A falta de subsídios, questão que continua a pesar para muitos dos pilotos locais também nas edições mais recentes, foi um dos entraves que levaram Manuel Manhão a decidir colocar um travão na sua participação. “É um bocado difícil para os pilotos de Macau competir porque para ter um bom carro é preciso ter bons patrocínios”, frisou.

Relativamente ao alinhamento para este ano, Manuel Manhão lamenta a ausência de André Couto, um dos pilotos mais acarinhados pela população. “É pena o André Couto não estar, é um piloto que sempre correu cá a representar Macau. Mas vamos ver se os que estão conseguem fazer uma boa corrida alcançando uma boa posição. É pena os pilotos de Macau não estarem todos inscritos para correr”, referiu.

Sobre a prova preferida, o antigo piloto disse que gosta mais de acompanhar a Taça GT “porque são carros mais potentes”, mas este ano vai irá ver com mais atenção as corridas de Fórmula 3. “Vamos ver como será este ano, em princípio vão andar mais depressa porque os carros têm mais potência, e os tempos devem ser mais rápidos do que no ano passado, agora vamos ver se a prova será boa”, disse Manuel Manhão.

Sendo condutor de um dos carros de salvamento, Manuel Manhão, adiantou ao PONTO FINAL que houve uma alteração este ano a nível dos BMW, que passaram para um modelo mais recente, o M3, mais potente em relação às edições anteriores, explicou. Também o circuito sofreu algumas alterações, fruto dos novos carros de Fórmula 3. “Meteram mais protecções, não gostaria de ver acidentes, numa corrida é sempre bom ver os carros a competir até ao fim. Quase todos os circuitos têm os seus perigos, em Macau as coisas têm vindo a melhorar de ano para ano em termos de segurança”, concluiu Manuel Manhão.