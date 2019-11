Paixão de Chui pela educação não resolveu “desajustamento entre os estudantes e o mercado”

Dez anos não chegaram para desfazer o nó górdio que há entre o sistema de ensino e as empresas, defende um docente universitário e especialista em administração pública da Universidade de Macau. Eilo Yu fala de uma educação monolítica, de via única, em que um grupo de alunos se frustra por falta de alternativas que se adeqúem ao seu perfil. Para o português também não parece haver razões de regozijo, segundo revela uma professora da mesma universidade que lecciona a língua portuguesa.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Convidado a escolher o melhor dos 10 anos de governação, que terminam a 20 de Dezembro, Chui Sai On não teve dúvidas em pôr a educação no topo. No entanto, o professor universitário e especialista em administração pública da Universidade de Macau (UMAC) Eilo Yu contrapõe que a última década não resolveu um dos problemas crónicos do sistema educativo da RAEM, o desencontro entre aquilo que a escola oferece e o que o mercado de trabalho quer.

“Há um problema real com a educação em Macau que é um desajustamento entre os estudantes e o mercado. Mas este é um problema que já vem de há algum tempo, não apenas da ‘era de Chui’. Os nossos estudantes não sabem o que querem fazer”, explica o professor da UMAC. O problema reside, segundo Eilo Yu, no facto de o sistema dar apenas um caminho para os estudantes seguirem, aquele que é o tradicional, e isso causa frustração entre o grupo que não se ajusta a esta via única.

“Mais do que falarmos do sistema educacional, temos de falar da diversidade de tipos de educação que podemos dar, para que os jovens se possam desenvolver. Não deve haver apenas um caminho, que é o de ir para a Universidade”, ilustra o académico. Ontem, nas respostas aos jornalistas, numa conferência de imprensa para avaliar os seus 10 anos à frente do Governo, Chui Sai On abordou a questão por outro prisma: o da democratização do acesso. “Para que cada geração tenha educação ou oportunidade de aceder ao ensino superior, independentemente das suas condições económicas ou familiares, esta é uma política muito importante. Ter justiça e igualdade na educação é a política com que me sinto mais satisfeito”, defendeu.

As estatísticas parecem dar razão ao orgulho do Chefe do Executivo. No período em que governou, o investimento nesta área mais do que duplicou. Se em 2008, era de 4,3 mil milhões de patacas, Chui acaba o mandato com um financiamento de 11,6 mil milhões ao sector, num aumento percentual de 166%. Em Macau, nove em cada 10 alunos acaba o ensino secundário. O número decresce drasticamente nas universidades, em que apenas quatro em cada 10 elementos que estão englobados no grupo da população activa tem um grau superior. Ambos os indicadores, ainda assim, são substancialmente melhores do que em 2009.

Apesar de todos estes números, o docente da UMAC diz que eles não resolvem a incompreensão dos alunos em relação à falta de alternativas que o sistema lhes propõe. “Os alunos não entendem porque têm de seguir só este caminho”, reflecte. Eilo Yu fala da criação de um sentimento de frustração, em que os jovens seguem o caminho existente, “mas não atingem mais tarde os seus objectivos profissionais”.

Em relação ao reforço da educação patriótica nas escolas, o “amor à pátria”, tido como fundamental por Chui e pelo Governo Central para criar nos jovens um maior sentimento de pertença nacional, este académico revela estar reticente de que esta seja a melhor metodologia para o conseguir. “Tenho dúvidas acerca disso, que seja pelo facto de se discutir o tema nas escolas que o propósito de aumentar o amor pela pátria seja atingido”, disse. Eilo Yu julga que é através do aumento de “interacções orgânicas entre os alunos e o Governo, que eles se poderão integrar no país”. “Penso que isso é mais importante do que ter o tema nos currículos”, concretiza.

Já sobre se Chui tem razão para se gabar do trabalho feito no ensino, Eilo Yu prefere não se pronunciar, dizendo apenas que o relatório que o governante apresentou demonstra que em parte conseguiu os objectivos a que se propunha. O mesmo elogia ainda o facto de o Governo ter agido para que as diferentes escolas do território, que têm currículos diferentes, conseguissem encontrar forma de ter um nível de exigência comum. “Isso fica demonstrado na forma como os alunos locais comparam com o resto da região. Têm uma elevada qualidade”, conclui.

E o português? Não tem razões para sorrir

O ensino do português, sempre muito valorizado nos discursos políticos e nos documentos oficiais — que tem direito a referência quer no balanço da governação de 2019, quer na análise aos 10 anos de Governo — tem dificuldades em saltar do papel para a realidade. É a professora convidada do Departamento de Língua Portuguesa da UMAC, Maria José Grosso, que o revela. A docente afirma que conhece bem as Linhas de Acção Governativa dos últimos anos, das quais costuma consultar os relatórios anualmente. “Leio o que se pretende fazer, e, se alguém vir o que lá está, além das generalidades, há muita coisa expressa, claro que não em pormenor. Está lá o que se pode e o que é para fazer. Mas depois, em termos práticos, pouco acontece”, explica.

Também nesta situação há um desencontro entre os discursos e a ‘praxis’. “Até agora tem havido um desajustamento, uma coisa é o discurso político e teórico, que é sempre bom de ler, mas passa um ano, depois outro, e nada…. Dá a sensação de que as pessoas que têm poder em Macau não se apercebem de que o português é uma das línguas oficiais, porque muitas vezes há um monolinguismo a que o inglês dá corpo”, crítica a docente.

Um dos exemplos práticos de falta de aplicação das ideias que existiram nestes 10 anos, segundo a professora, foi a vontade de uniformização de exigências de competências básicas no português para o ensino primário e secundário, que não foi implementada. “Achava importante, porque, pela primeira vez, se dizia quais os níveis de proficiência que tanto o primário como o secundário deviam atingir, o que já era um primeiro passo”, refere.

Ao contrário do que tanto se diz sobre Macau, sobre a continuidade nas políticas, Maria José diz que, na educação, isso não sucede e que até “é fácil de provar”.

“Aqui começa-se a fazer algo que está bem encaminhado, e quando pensamos que aquilo vai progredir e vai dar frutos, desaparece tudo. Vem uma nova legislação, uma nova pessoa”, ilustra. “Pode haver melhores ou piores políticas para o sector, mas não há continuidade”, defende.

Em consequência, a professora da UMAC fala de uma redução de falantes de português, na última década, para um valor que ronda os 2,2% da população da RAEM, cerca de 15 mil pessoas. Em contraponto, Maria José Grosso aponta para um aumento dos proficientes em mandarim e em inglês. “Era impossível fazer uma política massiva de ensino de português, o que podia ter havido era os níveis de referência. Há imensas pessoas que começam a estudar o português, mas chegam ao final do nível A2 e não voltam a falá-lo, porque não têm interesse ou não têm com quem falar”, resume. “Em Macau, há 10 ou 20 tradutores muito bons e depois não há mais nada”, acrescenta.

Numa altura em que tanto se fala do investimento de Macau nos PALOP — e do território ser uma plataforma de negócios, e não só, entre estes países e a China — a professora fala da necessidade e da mais-valia da língua em conferências e encontros internacionais. “Sempre que não nos expressamos na língua são outros a fazê-lo, e a falar na nossa vez”, reflecte, afirmando que, neste momento, o português corre o risco de ser apenas uma língua de herança em Macau.