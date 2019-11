“Macau, 20 anos depois” em ante-estreia no Consulado

O documentário “Macau, 20 anos depois”, do realizador Carlos Fraga, tem antestreia marcada para 15 de Novembro, às 19h30, no Auditório do Consulado Geral de Portugal. A longa-metragem documental, de 96 minutos, é o resultado de filmagens realizadas ao longo de cinco anos para uma série composta por seis documentários com o mesmo título genérico.

O documentário tem um total de 85 entrevistados entre portugueses, lusófonos, macaenses e chineses de Macau, “cujos testemunhos dão uma visão actual de uma Macau em constante evolução”. Ao longo de 96 minutos, Carlos Fraga dá “voz às diversas comunidades” de Macau num território chinês, mas “onde a cultura portuguesa se faz sentir e continua a marcar presença”.

Para além de contar histórias de portugueses, chineses e macaenses, a longa de Carlos Fraga conta ainda com testemunhos de outras comunidades lusófonas como Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Damão e Diu, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste. “Partilham-se os sentimentos e perspectivas de portugueses, de macaenses, dos lusófonos que ajudaram a construir Macau assim como dos chineses de Macau (sobre o modo como nos olham, acolhem e nos integram na sociedade chinesa) numa convivência multisecular e multicultural que se enraizou na tipificação do próprio lugar que é Macau”, pode ler-se no comunicado da produtora.

De acordo com mesma nota, “Macau, 20 anos depois” é uma viagem de 96 minutos pela “fascinante multiculturalidade” que a define e diferencia de todas as demais cidades chinesas. A projecção do documentário é organizada pelo Instituto Português do Oriente (IPOR) que apoiou o projecto durante todo o processo de produção da série. O filme será projectado no auditório do Museu do Oriente, em Lisboa, a 29 de Novembro, e exibido na RTP1 no âmbito das comemorações dos 20 anos da transferência de soberania. E.S.