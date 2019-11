Dez sessões de cinema universitário na terceira edição do Festival Caminhos Futuros

A terceira edição de “Caminhos Futuros – Festival de Cinema de Estudantes Universitários dos Dois Lados do Estreito, Hong Kong e Macau” decorre entre os dias 23 e 29 de Novembro na Cinemateca Paixão. Com dez sessões agendadas, a programação inclui 22 filmes de oito universidades.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

“Vamos mostrar 22 trabalhos de estudantes de Hong Kong, China, Taiwan e Macau. Neste festival temos vários jovens realizadores com tópicos abrangentes. Há oito universidades participantes e cada uma recomendou um filme para a estreia no dia 23 de Novembro”, afirmou Vivianna Cheong ao PONTO FINAL. De acordo com a chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão, os trabalhos apresentados abordam todo um leque de temas que “examinam as fundações históricas e comunitárias” das cidades dos jovens realizadores, que, com um toque humano “comovente e envolvente”, contam histórias de família, morte, juventude ou velhice. “Este ano, vimos bons contadores de histórias sobre várias temáticas desde família a experiências de vida, morte e juventude”.

Os oito filmes de abertura da terceira edição do festival são “Dias Mais Luminosos”, de Maria Khabull, sobre uma família cazaque numa pequena cidade do Altay, no Norte do Xinjiang; “O Velho e O Cão”, de Chan Hon Yan, vencedor do Melhor Argumento no 13º Festival internacional de Curtas Metragens Fresh Wave, Hong Kong; “Criança Secreta”, de Bruce Lam, nomeado para os Novos Talentos Chineses no 35º Festival internacional de Curtas Metragens Interfilm de Berlim; “És Minha Filha”, de Chan Wing Man, sobre a história de uma mulher que é incapaz de cortar com o passado; “Do Outro Lado do Muro”, de Yang Shu Fang, que apresenta os problemas de uma família através dos olhos de uma jovem e da sua relação com o tio; “Cici”, de Mickey Zhu, sobre a relação entre mãe e filha em Changsa; “Wilt”, de Lau Hio Man, com uma história sobre a relação entre pai e filha; e “O Solitário 52”, de Li Si Ian, sobre duas pessoas unidas por uma profunda solidão.

Para antes da estreia do festival, a Cinemateca Paixão organizou também duas sessões gratuitas na Biblioteca do Patane e na Biblioteca da Taipa, a 16 e 17 de Novembro, onde serão exibidos seis filmes, nomeadamente “A Criança Secreta”, de Bruce Sam, “Testemunha”, de Jiahuan Li, “Cici”, de Mickey Zhu, “O Velho e o Cão”, de Chan Hon Yan, “Assassino da Loja”, de U Cheng e Lou Heng Ian, e “O Melhor Ainda Está para Vir”, de Zhan Qiao.

“Solicitámos às Universidades que apresentassem os melhores trabalhos para o festival e depois fizemos uma selecção para as ‘Sessões para a comunidade’ nas Bibliotecas do Patane e da Taipa”, disse Vivianna Cheong, recordando que, no final de cada projecção, há ainda uma conversa entre público e realizadores. “Será muito bom para o público saber um pouco mais dos filmes”, acrescentou Vivianna Cheong.

A programadora esclareceu que o festival “tem por objectivo encorajar os novos realizadores a criar cinema”, e oferecer uma plataforma para que “estes jovens consigam encontrar futuros caminhos criativos”. As universidades participantes são: Academia de Cinema de Pequim; Universidade Normal de Pequim – Universidade Baptista de Hong Kong, Universidade Internacional Unida (UIU); City University de Hong Kong; Universidade das Artes de Taipé; Universidade de Shih Hsin; Universidade de Macau e Instituto Politécnico de Macau.