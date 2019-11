Criminalização não é “meio eficaz” para combater pensões ilegais, conclui relatório 

Grupo de trabalho interdepartamental entende que a criminalização da exploração de pensões ilegais “não constitui um meio eficaz” para a resolução do problema. Relatório sugere uma análise aos motivos que estão na origem da exploração de alojamento ilegal para, com base nisso, encontrar soluções eficazes para reprimir os actos ilícitos.

A conclusão do relatório de análise sobre a necessidade de criminalização da exploração de pensões ilegais, elaborado por um grupo de trabalho interdepartamental, liderado pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, refere que a solução para o problema do alojamento ilícito em Macau não passa pela criminalização de quem explora pensões ilegais, e que as sanções previstas pela lei são suficientemente “severas”.

“O facto de a lei penal vigente já regular os actos criminosos possivelmente ocorridos nas pensões ilegais” leva à conclusão que “a criminalização não constitui um meio eficaz para a resolução do actual problema das pensões ilegais”, refere o documento divulgado ontem pelo Gabinete de Sónia Chan.

O relatório assinala que as sanções previstas pela lei já são “severas”, nomeadamente a possibilidade de aplicação de uma multa de 200 mil a 800 mil patacas, e frisa que o valor já é bastante superior ao da multa aplicável em outros países e regiões. “A lei penal vigente já regula os actos criminosos praticados nas pensões ilegais, os quais são susceptíveis de sanções penais já em si severas, incluindo os actos de cárcere privado aos quais pode ser aplicado o disposto no Código Penal”, assinala o relatório do grupo interdepartamental.

“Além disso, os meios disponíveis para a aplicação da lei são abrangentes, estando previstos não só o mandado que permite a investigação no interior das fracções envolvidas e as medidas provisórias, como também o dever de colaboração e as sanções aplicáveis à sua violação”, acrescenta o mesmo relatório.

Recorde-se que, em Dezembro de 2018, foi criado um grupo de trabalho para analisar de forma integral a necessidade de criminalização da exploração de pensões ilegais e reforçar a intensidade e a eficácia no combate às pensões ilegais.

De acordo com as conclusões do relatório divulgado ontem, o grupo de trabalho liderado por Sónia Chan entende que “não é adequado atribuir simplesmente a culpa quanto à exploração de pensões ilegais à insuficiência das sanções jurídicas disponíveis e considerar, por conseguinte, que apenas após a criminalização pode ser eficazmente reprimido o problema das pensões ilegais”.

Perante o grau de complexidade deste problema no território, o grupo de trabalho considera que é necessário tomar medidas abrangentes de prevenção e repressão em diversos planos. “Incluindo a revisão e o aperfeiçoamento dos regimes relevantes, a optimização e o reforço dos meios e medidas utilizados no âmbito da aplicação da lei, o reforço da sensibilização e divulgação jurídica, bem como o reforço da responsabilidade das partes envolvidas”, pode ler-se no documento.

O mesmo relatório assinala que “o ponto fulcral da questão não reside na criminalização da exploração de pensões ilegais”, sendo mais importante analisar “os motivos que dão origem à exploração de pensões ilegais” e, com base nisso, “encontrar soluções eficazes para reprimir estes actos ilícitos”.