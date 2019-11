Chuva de balas, gás e uma “declaração de guerra” à CUHK: O filme da chegada dos protestos à universidade

O foco de tensão dos protestos na região vizinha foi, nos últimos dias, a Chinese University of Hong Kong. Ali, os alunos tentaram cortar a auto-estrada e enfrentaram o avanço das forças policiais. Numa troca de balas de borracha e gás lacrimogéneo por cocktails molotov e tijolos, o vice-director da CUHK foi atingido pela polícia. “É como atingir o símbolo da nossa universidade, foi uma declaração de guerra”, disse ao PONTO FINAL Ernest Chow, aluno da instituição.

Tudo começou na passada segunda-feira, quando os alunos da Chinese University of Hong Kong (CUHK) tentaram, a partir de uma ponte junto ao campus, bloquear a auto-estrada que liga a zona Norte à zona Sul dos Novos Territórios. A polícia avançou sobre os manifestantes dentro do campus e instalou-se o caos. A polícia terá quebrado, depois, um acordo feito com os manifestantes, e Rocky Tuan, vice-director da instituição, acabou por ser gaseado, contou ao PONTO FINAL Ernest Chow. Foi, entretanto, interposta uma providência cautelar para evitar que a polícia volte a invadir o campus. “Diria que, se o tribunal der provimento ao pedido, eles [forças policiais] vão ignorar essa ordem”, referiu o aluno de Política e Administração Pública. Porém, o Supremo Tribunal não deu oportunidade para que Ernest provasse a sua teoria, tendo rejeitado ontem a providência.

O FILME DOS PROTESTOS NA CUHK

Ernest Chow foi para a linha da frente logo na segunda-feira, quando foi feito o apelo a uma greve geral em Hong Kong. Então, os alunos da CUHK tentaram bloquear a auto-estrada que liga o Norte ao Sul da zona dos Novos Territórios, auto-estrada essa que se chama Tolo. “Alguns dos estudantes tentaram bloquear essa auto-estrada a partir da ponte do campus. Depois, a polícia tentou travar a acção, disparando gás lacrimogéneo e balas de borracha”, contou.

“Nesse dia, nós tivemos uma luta agressiva com eles e, na tarde de segunda-feira, retirámo-nos para o campus porque eles estavam a disparar demasiadas balas de borracha e gás que nós não conseguimos aguentar”, referiu o aluno da universidade que, no total, tem mais de 20 mil estudantes.

Na manhã seguinte, mais protestos. Os alunos voltaram a tentar cortar a auto-estrada, na zona de Sha Tin. “A diferença foi que, após o incidente de segunda-feira, os estudantes já estavam preparados para a polícia e reagiram rapidamente. Chegaram de vários pontos para proteger o campus”, indicou, acrescentando que “foi uma grande batalha”. Foi então que chegou à zona de confrontos a direcção da universidade, que levava como missão alcançar um acordo com a polícia. “Minutos depois, o ‘staff’ veio ter connosco para dizer que a polícia tinha concordado em parar de disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo e que sairiam do campus se os estudantes parassem de provocar e atirar objectos”. Acordo, este, que foi quebrado, segundo Ernest Chow: “Três ou quatro minutos depois de a direcção ter anunciado o acordo que supostamente tinha feito com a polícia, eles dispararam mais um tiro”.

“Eles estão ávidos para atirar, para atacar. Por isso é que três ou quatro minutos depois de os funcionários anunciarem o acordo, a polícia voltou a disparar as balas de borracha e o gás”, justificou Chow, afirmando: “Isso fez com que nós perdêssemos totalmente a nossa confiança na polícia, e mais e mais pessoas começaram a chegar para apoiar os alunos aqui no campus”. A polícia disparava e os alunos iam respondendo com cocktails molotov e incendiando árvores dentro do campus.

Rocky Tuan, o vice-director da instituição, voltou para junto dos manifestantes durante a tarde de terça-feira para anunciar um novo acordo com a polícia. Esse acordo previa que a segurança da universidade fosse destacada para a ponte que estava a servir aos manifestantes como plataforma para bloquear a auto-estrada em baixo, colocando-se entre a polícia e os manifestantes. O acordo não satisfez os alunos e Rocky Tuan tentou sair do campus para ir ver os alunos que tinham entretanto sido detidos. “Quando tentou sair para ir à esquadra, ao passar pela linha de defesa da polícia, eles dispararam gás lacrimogéneo. Então, o vice-director não teve outra opção se não recuar, porque ele não tinha nenhum equipamento de defesa, não tinha máscara nem óculos”, contou Ernest.

“Quando a polícia atacou o nosso vice-director, foi de loucos”, recordou, afirmando: “Ele pode não ser o melhor vice-director e nós podemos não gostar muito dele, mas ele ainda é o nosso vice-director. Atirar contra o Rocky é como atingir o símbolo da nossa universidade, foi uma declaração de guerra à nossa universidade”.

Durante a tarde, mais balas de borracha, mais gás, mais objectos arremessados e mais barricadas. “Os protestos continuaram até por volta da 1 hora da manhã”. Por essa hora, as autoridades policiais de Hong Kong acabariam, então, por recuar, e Ernest Chow dá dois motivos: a insistência dos alunos e o trabalho de persuasão junto da polícia feito por Rocky Tuan e Dennis Ng, vice-presidente da CUHK. “Eles devem ter percebido que estavam em desvantagem e retiraram-se do campus”, disse.

UMA BATALHA QUE NÃO FOI VENCIDA, MAS FOI BEM-SUCEDIDA

Terão, então, sentido os alunos que venceram esta batalha? “Eu não diria que vencemos a batalha, porque isto aconteceu apenas em dois dias e houve mais de 10 estudantes presos. Mas comparando com o resultado dos protestos anteriores diria que foi bem-sucedido”.

A polícia fez depois as contas ao armamento usado contra os estudantes: 1.567 latas de gás lacrimogéneo, 1.312 balas de borracha, 380 rondas de tiros com ‘bean bags’ e 126 granadas de esponja.

Na noite de ontem, a CUHK divulgou um comunicado onde se lê que a instituição “lamenta profundamente” o que aconteceu no campus. “As várias tentativas do vice-director e da direcção para negociarem com ambas as partes falharam devido ao confronto contínuo”, diz o comunicado. “Cocktails molotov e objectos perigosos foram arremessados continuamente pela multidão, enquanto a polícia disparava gás lacrimogéneo e balas de borracha”. O comunicado, citado pelo SCMP, diz também que a universidade tem o dever de invocar as suas regras e regulamentos para proteger a segurança dentro do campus e a segurança de todos os funcionários.

Pelas 13 horas de ontem, a polícia estava fora do campus, mas a vigiar a CUHK à distância, bloqueando as estradas que dão acesso à zona de combate dos últimos dias. “Agora, os alunos continuam a defender as entradas no campus, mas não há confrontos”, referiu o estudante, que não sofreu ferimentos, apenas foi atingido por gás lacrimogéneo. E para o resto do dia, qual a previsão? “É impossível de prever o que vai acontecer”.

A PROVIDÊNCIA CAUTELAR PARA AFASTAR A POLÍCIA

Jacky So é o presidente da associação de estudantes da CUHK. Na manhã de ontem, anunciou que a associação iria apresentar, junto do Supremo Tribunal de Hong Kong, uma providência cautelar que visava a proibição do uso de spray pimenta, gás lacrimogéneo e balas de borracha dentro do campus sem a aprovação da instituição. Além disso, a medida faria também com que a polícia fosse proibida de entrar no campus sem estar na posse de um mandado, que foi o que aconteceu nestes dias de batalha.

Sobre a medida, Eve Liu, vice-presidente da associação de estudantes da CUHK, explicou ao PONTO FINAL: “Nós queremos defender o campus e evitar que a polícia possa entrar aqui sem mandado – que é o requerimento legal – bem como para evitar o uso de armas, como aconteceu ontem com as balas de borracha e gás lacrimogéneo, etc. Tudo tem de ser feito com a aprovação da escola, por isso é que essa medida cautelar é necessária”.

“Isto é só uma medida para limitar a polícia de entrar no campus outra vez. É como um aviso para a polícia de que não pode entrar sempre que quiser”, indicou Eve Liu. Sobre se, em caso de o juiz aceitar a providência cautelar, a polícia irá acatar a decisão, a vice-presidente da associação mostrou-se pouco optimista: “Quando eles entram no campus, como fizeram nos últimos dias, eles já estão a violar a lei. Eles não estão a cumprir a lei actual, por isso é possível que a polícia faça o que quiser depois de a medida ser eventualmente aceite pelo tribunal”.

Ernest Chow, concordou: “Quem acompanha as notícias de Hong Kong, chega rapidamente à conclusão de que a polícia não segue as regras, não segue a lei. Eles infringiram várias leis, invadiram espaço privado sem nenhum mandado. Diria que, se o tribunal der provimento ao pedido, eles vão ignorar essa ordem”. Será, então, inútil? “Pelo menos é um gesto, eles podem atacar-nos na mesma, mas pelo menos irão contra a decisão do tribunal”.

Contudo, a providência cautelar foi rejeitada. Na noite de ontem, o Supremo Tribunal deu a conhecer a decisão de que tinha recusado a acção interposta por Jacky So, não sendo ainda conhecida a justificação.

Eve, que não tem estado na linha da frente nos choques entre a polícia e alunos, tem estado a dar apoio legal, referiu. Também ela notou que, durante a tarde de ontem, a calma tinha voltado ao campus. Questionada sobre se previa mais confrontos durante a tarde, Eve afirmou: “Não posso prever isso, mas estamos preparados para o que quer que seja. A situação tem escalado por causa da acção da polícia, por isso, tudo depende da polícia”.

Na tarde de ontem, ainda alguns dos alunos feridos estavam no campus, a receber tratamento por parte dos alunos de Ciências Médicas da universidade. Os feridos mais graves, foram encaminhados para o hospital. Eve refere que o número total de feridos resultantes dos confrontos foi de mais de 60. A autoridade hospitalar, citada pelo jornal South China Morning Post (SCMP), falava em 51 feridos levados para os hospitais, um deles em estado grave.

O estudante de Política e Administração Pública revelou ainda que a desconfiança chega também a médicos e enfermeiros: “Tenho de dizer que muitos dos enfermeiros e médicos têm sido muito bons para os manifestantes, mas alguns também têm sido hostis”. E explicou: “Alguns tentaram chamar a polícia e dar informações pessoais dos manifestantes. Além disso, também há esquadras da polícia nos hospitais, por isso, muitos não querem ir para o hospital”.

AULAS SUSPENSAS, ESTUDANTES DO INTERIOR RETIRADOS E PREPARAÇÃO PARA A NOITE

As aulas na CUHK foram ontem suspensas, devido à instabilidade no campus, até ao fim do semestre. Além da universidade de Sha Tin, segundo a emissora de Hong Kong RTHK, outras 10 instituições decidiram suspender as aulas. Também o Governo de Hong Kong, que durante a manhã de ontem tinha indicado que não iria suspender as aulas, acabou por voltar atrás na decisão e fechou todas as escolas primárias e secundárias. A Direcção de Educação da região vizinha aproveitou ainda para criticar o facto de as associações de professores de Hong Kong não terem condenado a violência registada.

Uma notícia do portal Hong Kong Free Press fala de um grupo de jovens do interior da China a estudar na CUHK que quis sair do campus por temer pela sua segurança. Esse grupo de alunos, cujo número de elementos não é indicado, terá pedido auxílio à polícia, que fez chegar um navio da Marinha a Sha Tin para retirar os jovens do local.

Se o dia foi calmo no campus da CUHK, não tendo havido confrontos com a polícia, a noite pode não ser igual. Ao início da noite de ontem, os manifestantes tinham voltado à ponte que dá para a auto-estrada Tolo, bloqueando-a. O SCMP dava conta de que os estudantes estavam a reunir tijolos e cocktails molotov e canas de bambu, à espera de uma reacção da polícia. Não só em Sha Tin, também em Mong Kok, Sai Wan Ho, Kowloon Tong e Central, os manifestantes estavam a preparar uma noite de protestos.

Consulado apela a que estudantes de nacionalidade portuguesa em Hong Kong enviem informações

Na noite de terça-feira, começou a circular nas redes sociais – em grupos ligados aos manifestantes de Hong Kong – um apelo para que os alunos estrangeiros da Chinese University of Hong Kong contactassem os seus consulados e embaixadas, no sentido de obterem apoio diplomático por parte dos seus países em caso de ficarem feridos ou serem detidos durante os protestos. Um dos apelos publicados era em língua portuguesa e encaminhava os alunos para o Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Na manhã de ontem, o Consulado de Portugal publicou um apelo no Facebook, solicitando aos estudantes de nacionalidade portuguesa que se encontrem a estudar em Hong Kong que enviem para o endereço de e-mail macau@mne.pt os seguintes dados: nome, número de cartão de cidadão ou passaporte, contacto telefónico, endereço de e-mail e a universidade onde estão a estudar. “Estas informações são essenciais para o Consulado poder prestar qualquer apoio em caso de necessidade”, refere a nota do Consulado.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre quantos estudantes portugueses frequentam o ensino superior em Hong Kong, Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, admitiu não ter números: “Infelizmente, não sabemos, pois os estudantes não fazem a sua inscrição consular neste Consulado-Geral ao chegarem a Hong Kong”. O embaixador lembrou que, sem o registo, “não temos maneira de estar ao corrente da situação, daí este pedido de informação agora lançado”, explicou.

Ao PONTO FINAL, Paulo Cunha Alves não adiantou o número de informações recebidas pelo Consulado, mas à Agência Lusa referiu que já tinha sido reunida “uma lista com perto de duas dezenas de nomes”.

O embaixador explicou ainda de que forma é que o Consulado pode ajudar os portugueses feridos ou que sejam detidos no decurso dos protestos na região vizinha: “O Consulado poderá exercer as medidas de protecção consular previstas na Convenção de Viena sobre relações consulares, apoio documental em caso de necessidade, e logístico, em coordenação com as outras missões da União Europeia no terreno”.

À Lusa, Paulo Cunha Alves acrescentou também que, em Hong Kong, existem cerca de 20 mil indivíduos com passaporte português, dos quais entre 500 a 1000 serão portugueses expatriados. A.V.

Um morto e dois feridos graves, noticia a imprensa local

A imprensa de Hong Kong noticiou ontem à noite que um jovem manifestante morreu após uma queda em Tsuen Wan. Segundo a emissora local RTHK, o jovem, com cerca de 20 anos, foi encontrado inconsciente por volta das 22h30 e transportado para o hospital, mas acabaria por falecer. A causa de morte terá sido devido à queda, não sendo claro em que circunstâncias o jovem terá caído, segundo a RTHK. A emissora dá ainda conta de duas vítimas em estado grave. Uma delas, um homem com 70 anos de idade, terá sido atingido na cabeça com um tijolo após confrontos entre um grupo de manifestantes pró-democracia e outro pró-Pequim, em Yuen Long. A outra vítima será um jovem manifestante, que terá sido atingido por uma lata de gás lacrimogéneo. Na altura do fecho desta edição era ainda possível ver imagens em directo de confrontos entre polícia e manifestantes na antiga colónia britânica.