Aniversário da RAEM vai animar Grande Prémio, aponta Pun Weng Kun

Pun Weng Kun assumiu as funções de coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau em 2016, apontando esse como o “maior desafio” a nível profissional desde que se tornou presidente do Instituto do Desporto. Sobre a edição deste ano, Pun Weng Kun considera que a população irá estar “mais atenta” por ser o ano de celebração do 20º aniversário da RAEM.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A 1 de Março de 2016, Pun Weng Kun fez o tradicional juramento na Sede do Governo perante o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, iniciando assim o seu percurso como presidente do Instituto do Desporto (ID). Nesse mesmo ano, porém, Pun Weng Kun contou com um desafio extra na sua carreira profissional: assumir o cargo de coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau.

“Foi um grande desafio, mas gosto muito deste trabalho. Antes de 2016, o Instituto do Desporto participava cerca de 10% na organização, mas a partir de 2016 passou o cargo por inteiro para o Instituto do Desporto, e esse foi o maior desafio”, começou por dizer, em entrevista ao PONTO FINAL. Pun Weng Kun confessou que foi “mais trabalho”, mas que não era difícil, contando com o apoio de diversas entidades e dos próprios colegas da instituição para gerir aquele que é o maior evento desportivo do território.

Questionado sobre como vê o alinhamento do Grande Prémio de Macau (GPM) deste ano em termos de pilotos, Pun Weng Kun referiu que, devido à celebração dos 20 anos da RAEM, “as pessoas vão estar mais atentas a esta edição”. Sobre o leque de pilotos propriamente dito que irá percorrer o Circuito da Guia, o coordenador da Comissão Organizadora do GPM não tem dúvidas ao afirmar que “vai ser um evento espectacular”.

Uma das novidades para este ano prende-se com a alteração dos carros de Fórmula 3, o que levou também a algumas alterações no próprio circuito. “Foi aperfeiçoado, passou de terceira para segunda categoria. Conforme as directrizes da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), houve um aperfeiçoamento ao nível das curvas e das barreiras de protecção. Por exemplo, na curva do Mandarim, e conforme as directrizes da FIA, foram utilizadas barreiras de materiais especiais”, explicou o responsável. Também a curva do Hotel Lisboa sofreu mudanças com um aumento “da zona de tolerância”, acrescentou Pun Weng Kun.

O regresso a Macau de Sophia Flörsch será um dos destaques desta edição do GPM. A jovem piloto alemã, recorde-se, sofreu um grave acidente no ano passado que obrigou a uma intervenção cirúrgica. A sua presença em Macau foi confirmada já depois da divulgação das listas provisórias, e após Flörsch ter conseguido os subsídios necessários para competir em Macau. “Para além dela, penso que todos os pilotos participantes vão concentrar a atenção das pessoas, todos os pilotos são de nível. A Sophia acredita na capacidade da organização, como na segurança e apoio médico, e por isso decidiu regressar a este Grande Prémio de Macau”, referiu o coordenador.

Pelo lado inverso, porém, André Couto será uma das ausências de peso no Circuito da Guia, apesar de ter existido um pedido de subsídio por parte do piloto português radicado na RAEM. “Antes do Grande Prémio de Macau, todos os pilotos podem pedir subsídio ao Instituto do Desporto. Durante o Grande Prémio, também podem pedir um apoio financeiro. O ID apenas pode apoiar parte, o restante terá que ser o piloto a esforçar-se para conseguir”, explicou Pun Weng Kun. “Através do Automóvel Clube de Macau, o ID teve informações que ele [André Couto] não iria participar nesta edição”, prosseguiu o coordenador da Comissão Organizadora do GPM.

Questionado sobre qual a sua corrida preferida, Pun Weng Kun não teve dúvidas: Fórmula 3.