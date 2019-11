“Quando vejo a repetição acho sempre que não sou eu a ter o acidente”

Sophia Flörsch marcou a edição do ano passado do Grande Prémio de Macau. Um ano depois do aparatoso acidente na curva do Lisboa, a piloto alemã está de volta ao Circuito da Guia e, em entrevista ao PONTO FINAL, desvaloriza o acidente do ano passado e diz que nunca lhe passou pela cabeça deixar as pistas. No futuro, quer ser campeã de Fórmula 1, mas, para já, só quer desfrutar do Circuito da Guia.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Após o acidente que marcou a edição do ano passado do Grande Prémio de Macau, os médicos estimaram que o tempo de recuperação de Sophia Flörsch fosse de seis meses. Pouco mais de dois meses depois, a piloto alemã de 18 anos voltava às pistas, completamente recuperada. Agora, um ano depois, conta ao PONTO FINAL que, por mais que veja repetições do acidente, não se consegue ver dentro do carro que chocou contra uma zona reservada a fotojornalistas e comissários quando seguia a 276 quilómetros por hora. “Não me custa rever”, diz, afirmando que nunca pensou desistir: “Sempre tive a certeza de que queria voltar a correr”.

No futuro, em quatro ou cinco anos, quer ser campeã de Fórmula 1. Para já, em Macau, “o mais importante é desfrutar e divertir-me”, refere. Por entre elogios ao Circuito da Guia – que diz ser “super ‘cool’” – a piloto de Munique diz que Macau é a sua segunda casa, e que o título de Embaixadora da Boa Vontade, que Helena de Senna Fernandes lhe atribuiu no ano passado, foi “uma boa prenda”.

Quando é que começou a pilotar carros?

Eu comecei nos kartings, quando tinha quatro anos, e depois passei para os carros com 14 anos. Foi no campeonato britânico de carros de turismo, o Ginetta Junior Championship, que era feito maioritariamente de corridas em Inglaterra.

O que recorda da primeira corrida?

Não me lembro da primeira corrida de karting, claro, mas a primeira corrida de carros, sim. Foi em Inglaterra, já tinha 14 anos. Lembro-me de tudo, assim que entrei no carro foi muito divertido, gostei muito.

Porque é que começou a correr? De onde vem a paixão pelos carros?

Foi através do meu pai, porque ele também pilotava, às vezes, e eu ia com ele aos fins-de-semana. Depois entrei num karting pela primeira vez e adorei, diverti-me muito, e foi assim que comecei. Nunca pensei ser piloto, mas assim aconteceu e ainda bem.

Tem agora 18 anos. Como foi tirar a carta de condução na Alemanha depois de já conduzir nas pistas?

Já tenho carta de condução há um ano e meio. A primeira vez nas estradas foi normal, eu já sabia conduzir, já sabia tudo. Claro que conduzir num sítio onde há ciclistas e pessoas na estrada, por exemplo, é diferente, é preciso ter atenção às regras, mas claro que já sabia conduzir.

Já não está a estudar? Está totalmente focada na carreira enquanto piloto?

Terminei a escola no ano passado, em Maio. Agora estou só focada nas corridas.

E qual o balanço dessa escolha, até agora?

Eu estou feliz. Eu adoro correr e quero fazer isto para sempre. Estou a dar o meu melhor.

Em relação ao acidente do ano passado, lembra-se daquele instante antes do embate?

Sim, já falei muitas vezes sobre o acidente, mas sim, eu lembro-me de tudo, lembro-me daquele momento. Para mim não foi assim tão mau…

E depois do acidente, quando é que percebeu o que tinha acontecido?

Quando bati percebi logo, senti logo no carro. Já falei muito sobre isso, mas os médicos fizeram um grande trabalho e estou muito feliz por tudo se ter resolvido, e também por os outros feridos terem ficado bem. No fim, tudo correu bem. Tive muita sorte, mas estou feliz por estar aqui e por voltar a correr outra vez. Ainda vou ao hospital, mas não sei quando.

Vai ao hospital?

Sim, vou rever os médicos e toda a gente.

Quantas vezes viu a repetição do acidente?

Muitas vezes. Mas quando vejo a repetição acho sempre que não sou eu a ter o acidente, porque na altura não tive essa percepção. Não me custa rever.

Alguma vez pensou em desistir de correr, após o acidente?

Nunca, nunca. Sempre tive a certeza de que queria voltar a correr. E era também certo que queria voltar a Macau.

Mas alguém sugeriu que devia deixar as corridas?

Não, ninguém. Toda a gente me perguntava se eu queria desistir, mas ninguém sugeriu isso.

Já esteve no local do acidente, este ano?

Já, fui lá ontem [segunda-feira]. Foi OK, eles alteraram um pouco a pista. Mas, para mim, o acidente não foi nada de especial, por isso foi OK.

E o que acha das alterações que a organização fez naquele local?

Acho que a FIA tem feito um trabalho muito bom e tenho a certeza de que vai ajudar. Espero que as mudanças tornem a pista mais segura, mas, no fim, vamos ver. Um acidente daqueles nunca tinha acontecido, tirando no ano passado, por isso deverá ser seguro.

Só em cima da hora é que a sua vinda a Macau, este ano, foi confirmada. O que é que atrasou o processo?

O orçamento, na verdade. O problema foi que três semanas antes da corrida eu tive a oportunidade de vir a Macau, mas tínhamos de arranjar o dinheiro. Nós não tínhamos orçamento, então tivemos de encontrar parceiros e pessoas que nos ajudassem. No fim, fiquei feliz por ter encontrado esses parceiros, porque, caso contrário, não poderia ter vindo correr aqui outra vez.

Esses parceiros são de Macau?

Sim, o MGM e outras empresas de Macau.

Como é que foi a preparação para esta corrida de Macau?

Como só soube que podia vir há duas semanas, eu só tive duas semanas para me preparar, só pude ver uns vídeos. Pelo menos conheço a pista, sei onde ir, e acho que isso é positivo. Mas não conheço o carro, de todo, portanto vai ser interessante.

Como é que um piloto se adapta a um carro novo em apenas duas semanas?

Eu só testei uma vez, em Valência. Mas para mim, o mais importante é desfrutar e divertir-me. Eu não tenho expectativas, porque eu preciso de aprender e preparar-me para o próximo ano. Vamos ver quão rápido é que eu me consigo adaptar. É um carro diferente, é mais rápido.

E que posição espera obter na corrida?

Não posso dizer, porque não estou à espera de nada. As qualificações são sempre importantes, e depois disso talvez já consiga dizer em que posição posso ficar. Mas primeiro preciso de perceber como é que está o carro, porque não tenho a experiência. Vamos ver… Mas sem pressão, só quero desfrutar.

Mudou de equipas, da Van Amersfoort Racing para a HWA. Porquê?

Apenas porque a Van Amersfoort não vinha correr a Macau. Não correm neste campeonato.

Como é que vê o Circuito da Guia?

É um circuito super ‘cool’, é a minha pista preferida. É uma loucura, é muito rápido. Os ‘S’ dentro da cidade são muitos, é preciso ter um ritmo muito alto, é preciso ser-se rápido e conduzir-se a 95%, caso contrário toca-se na parede. É uma pista mesmo ‘cool’.

Há quem diga que esta é uma das pistas mais perigosas. Com o acidente do ano passado, possivelmente concorda, ou não?

Bem, é uma pista perigosa, mas toda a gente já sabe disso.

Será a mais perigosa onde já correu?

Não sei, nem sequer penso nisso.

Quem é o favorito a vencer, este ano?

Há muitos pilotos que já vieram a Macau várias vezes, por isso não sei. A Prema é sempre uma equipa rápida, mas é difícil dizer.

Gostava de correr na Fórmula 1? Quais são os planos para o futuro?

A Fórmula 1 é o objectivo, e ser campeã do mundo. Espero que isso aconteça em quatro ou cinco anos.

Na última vez que esteve em Macau foi nomeada pelo Governo como Embaixadora da Boa Vontade. No que é que isso se reflecte, na prática?

Acho que foi por causa do acidente e por ter corrido tudo tão bem que eles me nomearam como embaixadora. Fiquei muito contente com isso, é uma boa prenda. Macau é a minha segunda casa, há aqui tanta gente boa, gente que me salvou a vida, que quero sempre voltar.

Mas enquanto Embaixadora da Boa Vontade, o que é que é suposto fazer?

Nada.

E o Governo de Macau manteve-se sempre em contacto consigo?

Sim, sim. Eles mantiveram contacto e eu ia dando notícias, por exemplo sobre quando voltei a correr, e agora sobre o regresso.

Eles fizeram questão de acompanhar o seu estado de saúde depois de sair de Macau?

Sim, claro.

Já teve tempo para visitar Macau?

Na verdade, vou passear esta tarde [terça-feira], porque vou ter uma reunião com os Serviços de Turismo. Macau é algo muito especial, muitos casinos, as pessoas são muito simpáticas. É muito diferente da Alemanha, mas eu adoro.