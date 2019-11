Chui enaltece necessidade de “amar a Pátria” e aponta a segurança como “primeira preocupação” de Macau 

Num balanço na Assembleia Legislativa, que andou entre o último ano de governação e os dez anos em que esteve à frente do Executivo, Chui Sai On falou do aumento de factores internos e externos de incerteza, com várias dificuldades e desafios complexos. Identificou também a necessidade de garantir a segurança de todos os residentes como uma prioridade absoluta do Governo. Revelou ainda que Macau é o bom aluno do modelo “Um País, Dois Sistemas”, princípio que, acredita, guiará a região ao sucesso futuro.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Naquela que foi a última ida à Assembleia Legislativa, enquanto Chefe do Executivo, Chui Sai On começou por fazer um balanço do último ano de governação. O governante pôs a tónica nas dificuldades que a RAEM enfrentou e que a região deve manter-se em alerta perante as ameaças que se avizinham. O amor à pátria e os apelos à necessidade de reforço da segurança nacional foram outros pontos fortes do discurso.

“No último ano, e apesar de Macau se ter debatido com um aumento de factores internos e externos de incerteza, com várias dificuldades e desafios complexos e com uma pressão descendente da economia, o Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) continuou a prosseguir as políticas orientadoras de ‘Um País, Dois Sistemas’”, começou por dizer Chui, tendo depois reafirmado a firmeza com que este princípio é defendido no território.

“A experiência bem-sucedida de Macau evidencia a grande vitalidade do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, provando plenamente que este é o caminho viável, que nos levará longe”, declarou Chui, numa altura em que, em Hong Kong, esta lógica é posta em causa todos os dias, após mais de cinco meses de intensos confrontos entre manifestantes e a Polícia.

Antes, o ainda líder do Governo avançou que, apesar destes factores externos de instabilidade — sem nunca mencionar a situação na RAEHK — “a taxa de desemprego manteve-se baixa, e a qualidade de vida da população e a harmonia social melhoraram, e dinamizou-se a construção de infra-estruturas”. “A situação financeira da RAEM manteve-se sólida”, acrescentou.

No balanço dos dez anos de Governo, na Assembleia Legislativa, o Chefe do Executivo fez várias referências ao amor à pátria e à defesa da segurança nacional para garantir o desenvolvimento geral da sociedade. Chui falou ainda da necessidade de promover o valor “fundamental do amor à Pátria e a Macau”, e acrescentou que os jovens da RAEM são pilares fundamentais “da materialização do sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa”.

O líder do Executivo afirmou que esse amor pela “Pátria e a Macau tem vindo a aumentar, cada vez mais, e sem precedentes, e este sentimento pessoal de cada um dos residentes de Macau transformou-se num valor nuclear da sociedade, símbolo do ‘retorno dos corações’…”.

A segurança de Macau e da China também não foi esquecida por Chui Sai On, que defendeu que o território encara “o desenvolvimento como um fim, a estabilidade como um pressuposto, a segurança como alicerce e a vida da população como raiz”. “Vamos reforçar o planeamento geral e a coordenação das acções desenvolvidas por Macau na defesa da segurança nacional para garantir a estabilidade do desenvolvimento geral da sociedade”, afirmou, ao mesmo tempo que identificou a segurança como “a nossa primeira preocupação”. A ideia foi sublinhada no contexto dos desastres naturais que a região viveu desde 2017.

Chui elogiou ainda a capacidade que o seu Governo teve de manter a estabilidade financeira e a persistência no reforço das políticas redestributivas, através da implementação de medidas de apoio de curto prazo, de modo a evitar que a vida da população fosse afectada pela turbulência económica. Em resumo, defendeu que os últimos dez anos contribuíram para “assegurar a estabilidade social, garantir o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade da população”.

Kou Hoi In elogia balanço “muito completo”

O presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In, elogiou o discurso de despedida de Chui Sai On. “Acho que o balanço do senhor Chefe do Executivo em relação à acção executiva nos últimos dez anos é muito completo, tendo abordado diversas vertentes da acção governativa”, começou por dizer. O homem que substitui Ho Iat Seng como presidente da Assembleia Legislativa afirmou que podemos “ver que tanto o primeiro Chefe do Executivo como o segundo Chefe do Executivo tiveram acções muito empenhadas” e contaram “com o forte e imprescindível apoio do Governo Central”. Kou considera que a economia e o bem-estar têm sido “muito bem desenvolvidos a todos os níveis”. “Estamos gratos pelo esforço e empenho do Chefe do Executivo que nos levou a atingir este nível de desenvolvimento. Faço votos para que o novo Chefe do Executivo se junte a todos nós para um novo patamar de desenvolvimento em Macau”, frisou. Sobre se não identificava nenhuma área em que Chui pudesse ter feito melhor, respondeu com um genérico: “Há sempre margem para melhorias, nunca há perfeição”. Questionado sobre se o crescimento económico que Macau obteve não permitiria andar mais depressa, Kou Hoi In contrapôs que “no balanço do Chefe do Executivo são notórios os desenvolvimentos em dados médicos, infra-estruturas, e aí podemos verificar que muito foi feito nos últimos dez anos”.

Não confirmo nem desminto

Depois de, na semana que terminou, a imprensa ter anunciado quais são os mais fortes candidatos para formar o novo Executivo liderado por Ho Iat Seng, ontem, depois do discurso de Chui Sai On, ninguém quis confirmar nem desmentir a especulação em relação aos nomes dos próximos secretários. O primeiro foi o actual Comissário Contra a Corrupção, André Cheong, nome profusamente apontado para próximo secretário para a Administração e Justiça. Cheong prometeu empenho total, sem confirmar qual a posição que ocupará.

“A escolha dos próximos secretários vai ser uma decisão feita pelo Governo Central e o novo Chefe do Executivo. Em qualquer cargo do Governo, vou fazer o meu melhor”. Logo de seguida, Raimundo do Rosário, que já antes tinha dito que faria apenas um mandato, é agora apontado como um dos dois secretários que deverão transitar de Chui para Ho, para assim cumprir um segundo mandato à frente da pasta dos Transportes e Obras Públicas. “Já esperaram tanto, esperem mais um bocadinho”, atirou. O próximo Governo, liderado por Ho Iat Seng, toma posse dentro de pouco mais de um mês, a 20 de Dezembro.



“Estamos muito bem em comparação com o resto do mundo”

O deputado Chan Chak Mo considera que Macau tem tido um bom desempenho geral se tivermos em linha de consideração o que se passa noutras paragens. “Estamos muito bem em comparação com o resto do mundo”, afirmou, no final do discurso de Chui Sai On. O parlamentar, que lidera uma das comissões na Assembleia Legislativa, quis mostrar a sua posição sobre a questão do imobiliário, área em que acha que agora Macau tem bastantes terras para poder melhorar a situação actual. “A população local não é assim tão grande. O novo aterro da Zona A vai poder albergar facilmente mais 40 mil unidades, o que permitirá colocar lá mais de 160 mil pessoas. Isso, do meu ponto de vista, fará com que se continuarmos a construir podemos não ter pessoas a viver lá”, disse aos jornalistas, afirmando que o mercado em Macau não é como o de Hong Kong em que há muitos investidores estrangeiros.