Chui diz que educação foi o melhor e Hato o pior, nos 10 anos à frente da RAEM

No balanço de uma década de Governo, Chui Sai On quis pôr em evidência a democratização no acesso à educação. Como momento menos feliz, escolheu a passagem do tufão Hato, que matou 10 pessoas no território. Quanto ao seu futuro, não quis abrir a porta para o passo que se segue, e diz que está a esperar para ver.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

“Para cada geração, ter educação ou oportunidade de aceder ao ensino superior, independentemente das suas condições económicas ou familiares, é uma política muito importante. Ter justiça e igualdade na educação é a política com que me sinto mais satisfeito”. O sector educacional e a democratização de acesso à escola que diz ter conseguido criar foi considerado por Chui Sai On, ontem em conferência de imprensa de balanço dos dez anos de mandato, como o ‘ex-libris’ dos dois executivos que liderou. Chui aproveitou ainda para realçar os bons desempenhos dos alunos de Macau nas avaliações internacionais do PISA, e em competições que testam as capacidades de aprendizagem a nível nacional e internacional.

Os números parecem dar razão ao orgulho demonstrado pelo homem que dará o lugar a Ho Iat Seng. No período em que governou, o investimento nesta área mais do que duplicou. Se em 2008, era de 4,3 mil milhões de patacas, Chui acaba o mandato com um financiamento de 11,6 mil milhões ao sector, num aumento percentual de 166%. Em Macau, nove em cada 10 alunos acaba o ensino secundário. O número decresce drasticamente nas universidades em que apenas quatro em cada dez elementos que estão englobados no grupo da população activa tem um grau superior. Ainda assim, ambos os indicadores são substancialmente melhores do que em 2009.

Quando foi convidado pelos jornalistas a atribuir uma nota para os seus mandatos, o ainda Chefe do Executivo foi relutante em fazer uma auto-avaliação. “É difícil dar uma nota ao meu desempenho”, disse. Chui deixou essa missão para os residentes da RAEM e para a história.

Na mesma cerimónia no Palácio do Governo, depois da última ida à Assembleia Legislativa como Chefe do Executivo, o mesmo avançou que o momento mais difícil dos dois governos que liderou foi o tufão Hato. Em 2017, a tempestade mais mortífera das últimas décadas, provocou 10 mortes. “Não tínhamos tido um desastre tão grave nos últimos 20 anos, mas também estou grato por ver todos os cidadãos de Macau a reunirem-se e terem espírito de solidariedade”, identificou. Ainda em relação a este período da história recente, quis destacar três pontos: a ajuda do Governo Central na resolução dos problemas, o apoio dos cidadãos, e as políticas do Governo.

Em relação ao que ficou também por fazer, Chui, apesar de dizer que deu um grande impulso à habitação social, confessa que não conseguiu “terminar o plano a 100%”. As justificações do homem que liderou Macau durante uma década para não ter completado o projecto que tinha para esta área foram: inicialmente deparar-se com falta de terrenos, depois alguns problemas judiciais que prorrogaram o tempo de execução das obras e alguma entropia administrativa. Chui Sai On confessou que esta foi uma pasta em que as coisas andaram de forma “lenta”, apesar do empenho “para construir mais casas”. “Fizemos o nosso melhor para satisfazer os habitantes de Macau”, afirmou. Os atrasos no metro ligeiro, as medidas de prevenção de desastres e os serviços médicos foram outras áreas em que o líder acha que o Governo podia ter feito mais.

Lançando um olhar sobre o futuro de Macau, Chui desejou ao sucessor, Ho Iat Seng, que continue a garantir a prosperidade e estabilidade da RAEM. “Pessoalmente, gostaria de dar felicitações ao futuro Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. Creio que, muito em breve, o Governo Central vai nomear o Chefe do Executivo e publicar a lista dos secretários”, começou por dizer. “Desejo que a nova equipa possa continuar a contribuir para a sociedade de Macau com ideias inovadoras nas políticas de ajudar Macau a continuar a ter esta prosperidade e estabilidade”, acrescentou.

Já em relação ao seu próprio futuro, Chui Sai On não fecha qualquer porta. “Até este momento, não recebi qualquer mensagem sobre a próxima etapa”, anunciou, ao mesmo tempo que foi explícito em dizer que manterá a sua atenção focada nos assuntos de Macau e também na actualidade da China interior. “Passados 20 anos (dez como secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, e dez como Chefe do Executivo), estou orgulhoso com o meu trabalho”.

O líder do Governo vangloriou-se ainda de que, na sua folha de registos, estará o facto de ter conseguido concluir 90% do plano quinquenal que tinha em mãos. Um dos outros momentos quentes da década ao comando da RAEM foi o “Regime de garantia dos titulares do cargo de Chefe do Executivo e dos principais cargos a aguardar posse, em efectividade e após cessação de funções”, que previa uma série de garantias, como uma subvenção mensal para o ex-titular do cargo de Chefe do Executivo (que deixa de ser atribuída assim que passar a exercer actividade privada) ou uma compensação para ex-titulares dos principais cargos. Esta proposta que acabou por ser retirada motivou uma série de manifestações na sociedade civil.

“Havia muitas opiniões. Um dos princípios mais importantes é que (a medida) não podia criar mais críticas na sociedade. Decidimos que não era uma boa oportunidade para avançar”, recordou, colocando no mesmo patamar os casos dos recuos no Fundo para o Desenvolvimento e Investimento, no valor de 60 mil milhões de patacas, ou a revisão da lei rodoviária. “Auscultar as opiniões dos cidadãos nunca é demais”, sublinhou Chui, fazendo votos que estas situações sejam lições para o futuro.

Reserva financeira atinge 627,35 mil milhões em 2019

A mediana dos salários em Macau quase que duplicou nos últimos dez anos. Se em 2009, era de 8.500 patacas mensais, esse número passou para as 16 mil patacas por mês. Também o PIB cresceu 63%, no mesmo período. Chui estimou ainda que a reserva financeira no final de 2019 atinja os 627,35 mil milhões de patacas e enalteceu o crescimento desta nos anos em que esteve à frente do Governo que, indicou, é agora cinco vezes superior ao valor inicialmente previsto para 2012. “Do nada à construção. Criámos o regime de reserva financeira de Macau, garantia estável de recursos para a concretização prioritária dos projectos”, salientou. Nas áreas sociais, além da duplicação do investimento na educação, as despesas das autoridades na área da saúde cresceram 159,7%, passando dos 2.844 milhões de patacas, em 2009, para 7.385 milhões de patacas, no ano passado. Na segurança social, o valor mais que triplicou no período em análise: de 5.781 milhões de patacas para 18.050 milhões de patacas.

Função Pública com aumento de 3,4%

Após ter falado com o homem que o vai suceder, Chui acordou com Ho que seria responsabilidade do próximo Governo apresentar as Linhas de Acção Governativa, mas que ainda seria sua responsabilidade apresentar o orçamento do próximo ano. E o Chefe do Executivo anunciou ontem um aumento de 3,4% para os funcionários públicos em 2020. “Ouvida a Comissão de Avaliação das Remunerações dos Trabalhadores da Função Publica propomos que, a partir de Janeiro, o valor do índice salarial dos trabalhadores dos serviços públicos seja actualizado para 91 patacas, cuja proposta será submetida a Assembleia Legislativa para apreciação”, afirmou. O valor do índice salarial dos trabalhadores da função pública vai passar das actuais 88 para 91 patacas.