A arte do improviso regressa ao LMA

A sonoridade do jazz regressa este sábado ao Live Music Association (LMA) com dois concertos e uma jam session com músicos de várias bandas locais. José Chan, um dos fundadores dos The Bridge, antevê uma boa afluência de público e assume a expectativa de trocar “ideias musicais” com novos músicos durante a sessão de improviso.

Macau tem uma longa tradição de concertos de jazz e os The Bridge são uma referência no panorama musical local há 30 anos. Depois de uma temporada de concertos no LMA, em 2017, o grupo fundado por José Chan regressa, este sábado, juntamente com os Groove Ensemble 2, à sala de espectáculos para mostrar que “o jazz continua activo” em Macau. “Acho que são necessários mais concertos de jazz em Macau porque é um estilo musical que devia ser mais divulgado de forma a mostrar que o jazz continua activo”, começou por dizer José Chan ao PONTO FINAL.

Para o baixista da banda, formada na década de 80, o panorama musical de Macau mudou muito nas últimas três décadas. “Há muito mais gente actualmente a gostar de jazz do que havia há 30 anos na comunidade local. Mesmo a comunidade chinesa já consegue perceber melhor e gostar mais da música de jazz. Coisa que há trinta anos era um bocado difícil”, afirmou José Chan, assinalando que os “concertos de jazz têm tido muito mais adesão em relação ao passado”.

O baixista assinala ainda que é difícil encontrar espaços para tocar ao vivo, apesar do crescente interesse do público pelo jazz. “Hoje em dia sai caro, em termos logísticos, manter um clube que só tenha música ao vivo aos fins-de-semana”, disse José Chan, frisando também a “particularidade de ser difícil obter uma licença para música ao vivo”.

Sobre o repertório que a banda irá tocar no sábado, José Chan revela que grupo irá tocar “alguns temas ‘standards’”, entre outros temas nas variantes de “bossa nova e soul jazz com um toque de funk”, para além da música latina, uma opção que tem como objectivo abranger os gostos musicais de toda a plateia, explicou o músico ao PONTO FINAL.

Para além dos concertos dos The Bridge e dos Groove Ensemble 2, está prevista uma sessão de improviso no final da noite de sábado com vários músicos convidados. Para José Chan, a “incógnita da nota seguinte” nas ‘jam sessions’ é uma das belezas do jazz. “Geralmente as ‘jams’ acontecem no momento, nós nem sabemos o que é que vamos tocar no palco e, portanto, vai ser uma mistura entre os músicos que já lá estão em palco a tocar e ao mesmo tempo músicos amigos que vão aparecer lá para dar ‘uma perninha’”, assinalou o músico, natural da Moçambique.

“É um bocado difícil tentar prever o que é que vamos tocar, porque, por vezes, chegamos ao palco e perguntamos uns aos outros o que é que vamos tocar. ‘Este tema não, talvez aquele ou qualquer coisa em mi menor’, é assim que funciona muitas vezes. Nunca temos a certeza do que é que vai acontecer, porque é tudo na base do ‘feeling’ e ver o que é que acontece no momento”, acrescentou José Chan.

Outros aspecto relevante nas sessões de improviso, para José Chan, é a troca de ideias com músicos novos. “Conto com o pessoal amigo e músicos que possam aparecer para podermos fazer uma troca de ideias musicais. Por vezes há músicos que aparecem e que nos impressionam. Chegam, sobem ao palco e começam a tocar e nós só temos tempo de pensar ‘’uau, este músico, de facto, é muito bom’. É um bocado imprevisível”, conta José Chan.