“O objectivo é tentar estar nos 15 primeiros”

André Pires regressa este ano ao Circuito da Guia para aquela que será a sua sétima participação no Grande Prémio de Macau. Depois de um 13.º lugar na estreia, em 2013, naquele que foi o melhor resultado alcançado em Macau, o piloto português disse ao PONTO FINAL que gostaria de melhorar o registo neste ano, mas ficar nos 15 primeiro lugares já seria um resultado positivo.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O piloto português André Pires chega a Macau depois de um terceiro lugar no campeonato de superbike, em Portugal, resultado idêntico ao da temporada passada. Em Macau pela sétima vez, André Pires mostrou vontade em melhorar o seu registo pessoal, um 13.º alcançado em 2013. Apesar de trazer uma mota nova a Macau, o piloto português considera que é impossível competir com as máquinas dos britânicos que costumam vencer na Guia, apontando Peter Hickman como o principal favorito à vitória no Grande Prémio de Macau em duas rodas.

Quais são as expectativas para a edição deste ano do Grande Prémio de Macau?

São boas. O campeonato em Portugal [Superbike] correu-me relativamente bem. Ficámos em terceiro lugar, mas foi um ano muito competitivo, baixámos os tempos em praticamente todas as pistas por onde passámos. A equipa é nova, mas fizemos um excelente trabalho. Foi um ano em que ganhei três provas, fui desclassificado numa, infelizmente, mas foi um erro da equipa, por ser nova. Lutámos pelos lugares da frente, andámos sempre lá e isso dá-nos mais confiança, mostra que estamos melhor preparados. A mota também é nova, comprámos este ano, por isso estamos mais à vontade para este Grande Prémio.

Que balanço faz dos últimos anos de competição?

Tenho andado sempre nos lugares da frente, fui campeão em 2014, depois, em 2015, fiquei em quarto, em 2016 não participei, fiz a Ilha de Man e Macau. Em 2017 fiquei em segundo, e, no ano passado, em terceiro. Não têm sido campeonatos fáceis por falta de patrocínios, trocar de equipas, de motas, dificulta a adaptação. No mínimo, convém ser dois anos em cada mota para fazer um bom trabalho. Assim é difícil.

E em Macau?

Em Macau é o sétimo ano. O primeiro ano, em 2013, fiquei em 13.º, foi o meu melhor resultado cá. Em 2014, tive a queda, não participei, e, em 2017, a mota avariou, não fiz a corrida.

O melhor resultado, um 13.º lugar, foi alcançado no ano de estreia. Depois disso, os resultados pioraram. Não seria um passo natural melhorar nos anos seguintes, com mais experiência de pista?

Também eu pensava que ia fazer melhor, mas tem sido o contrário. Também tive sorte [em 2013], caíram logo quatro pilotos na curva do Lisboa, nessa corrida, ganhei logo três lugares. Foi um ano em que andei muito de mota, em Espanha, em Portugal, e vinha com mais andamento. De lá para cá, o nível nas motas subiu bastante, não tem nada a ver com o que era na altura, está mais competitivo. Mesmo este ano está muito forte, acho que não temos ‘newcomers’, é tudo pilotos que já correram em Macau. Os britânicos estão cada vez mais fortes porque há um campeonato na República Checa, há um campeonato de ‘road racing’ em Inglaterra, a Ilha de Man. Estão a fazer cada vez mais corridas, e isso dificulta-me a mim porque não faço nenhuma corrida deste tipo durante o ano, esta é a única.

Aponta a que lugar na edição deste ano do Grande Prémio de Macau?

É difícil dizer sem andar primeiro e ver como estou. Gostava de melhorar o lugar que fiz na estreia [13.º], mas sobretudo tentar melhorar o ano passado, que fui 19.º. Um top-15 era perfeito. Se não for top-15, quero ganhar. Chegar ao fim já é uma vitória para nós. O objectivo é, sobretudo, tentar estar nos 15 primeiros.

A mota este ano é diferente da do ano passado?

É a mesma marca, mas é uma mota nova, mais actualizada. A do ano passado era de 2015, esta é de 2019. É uma máquina com a qual já fizemos algumas corridas em Portugal e correu bem, vamos ver aqui se ela está com o melhor ‘setting’ e tentar melhorar.

Foi a que utilizou no campeonato de Superbike deste ano?

Corri, fiz do meio campeonato para o fim, foi quando ela chegou. Notei melhorias, notei algum trabalho a desenvolver, mas já estamos bastante bem com ela.

Quais as principais diferenças entre elas?

A inserção em curva da mota é muito melhor, e a aceleração e a entrega de potência da mota também melhoram, bem como a estabilidade.

Isso são factores que podem ser importantes num circuito como o de Macau?

Também, mas aqui temos um problema em relação às outras motas. A minha mota é uma mota de ‘stock’, limitada nos regulamentos, e Macau tem duas rectas grandes, muito rápidas, e logo aí perdemos um ou dois segundos. Não há hipótese contra a BMW do Peter Hickman, ou a Honda do Michael Rutter, de 230 ou 240 cavalos, é impossível uma mota de 190 [cavalos] conseguir acompanhá-las. E parece que não, mas Macau, como tem rectas grandes, causa muitas dificuldades para nós, chegarmos com uma mota sem poder de motor como eles têm.

É aí que eles ganham vantagem em relação aos outros pilotos?

Claro, é nas rectas, e sobretudo na saída de cada curva, ganham logo mais uns segundos. Se somarmos todos eles por cada curva, dá a diferença que dá.

Em termos práticos, quantos quilómetros à hora é que consegue com esta mota em comparação com os britânicos?

Penso que devemos perder, no mínimo, 20 quilómetros por hora.

Quem é o grande favorito este ano?

Eu acho que é o Peter [Hickman], não há hipótese. Ele ganhou este ano a Ilha de Man, fez um trabalho excelente no campeonato britânico, um dos campeonatos mais fortes do mundo, e ele foi ao pódio. Ele está numa forma imparável. Ganhou no ano passado em Macau, já tem uma experiência grande, e o Rutter vai-se ver muito lixado, é muito difícil de o apanhar.

O Michael Rutter era normalmente o favorito, com oito vitórias conquistadas, mas tem perdido um bocado essa hegemonia nos últimos anos.

É a idade, a experiência… Ele tem muita experiência aqui, mas se compararmos com o Peter, em quilómetros de mota já tem o dobro do Rutter. O Rutter apenas está a fazer ‘road racing’, o Peter Hickman faz o campeonato britânico a tempo inteiro, já é um profissional. Um piloto novo, com este andamento de mota e que gosta de ‘road racing’, chega aqui com um outro à vontade que o Rutter se calhar já não consegue.

Como é que avalia o circuito aqui de Macau?

É um circuito difícil, um circuito perigoso, mas eu gosto. Acho que todos os pilotos que vêm cá gostam. O facto de ser perigoso é que nos dá, se calhar, a adrenalina que temos, em comparação a andar num circuito normal de velocidade. Mas é concentrarmo-nos e tentar acabar.

Os pilotos têm consciência que o circuito de Macau é perigoso, mas a adrenalina desta prova é o que os faz regressar, ano após ano?

É isso que nos faz viver, é o que nos faz sentir que estamos vivos e que temos que andar. Não deixava de correr por ser perigoso, é o que me faz sentir vivo. Ficava mais chateado por morrer numa passadeira e saber que deixei de ir correr porque era perigoso, ou apanhar uma doença. O risco está em todo o lado, não vale a pena estar a fugir.

Como é que compara este circuito com o da Ilha de Man, por exemplo, também conhecido pelos seus riscos?

Acho que ambos são circuitos difíceis, a Ilha de Man é um circuito difícil devido ao comprimento, 64 quilómetros, muito rápido, mas não é fechado, não se está dentro de grades, tipo jaula. Aqui estás dentro de raides. Assusta um bocado o primeiro impacto, mas ambos são difíceis, não pode haver deslizes em nenhum. Acho Macau mais fácil por ser mais curto, mas isso leva-te a abusar um bocadinho, porque rapidamente o decoras, rapidamente procuras os limites do circuito.

Como é que funciona o ‘chip’ dos pilotos? Já sabem o que é que têm de fazer em cada momento, como se fosse algo automático?

É, porque é parecido a um circuito normal, encaixas rápido as trajectórias e as travagens, mas claro, tens de deixar ali uma margem de erro grande, por causa do raide, mas acho que é fácil andar aqui em Macau.

E a organização deste evento?

Vejo que eles gostam muito de ter motas, é um evento do qual eu gosto bastante, na parte de conviver com o público, mostrar as motas, estarmos equipados, a parte de irmos à Escola Portuguesa, é engraçado porque damos a conhecer as motas, não é só andar na pista, é as pessoas poderem conviver connosco e ver como são as motas e o que fazem os pilotos, é espectacular. A organização trabalha muito bem e tem algum cuidado com a segurança, este ano alteraram a pista, alteraram o raide, é mais direccionado aos carros, mas também melhora para nós.

Como é que o Grande Prémio de Macau é visto em Portugal?

Em Portugal, as pessoas sentem muito também o Grande Prémio, vejo na minha página que as pessoas aderem mais, e seguem, gostam, mandam força e, mesmo sendo a horas difíceis de eles poderem acompanhar, estão sempre atentos a ver como é que está a correr. É uma prova em que têm vindo vários pilotos portugueses, não sou o único, e isso traz alguma cultura sobre o Grande Prémio de Macau. Talvez também por ser o único português a vir há mais interesse das pessoas.

No primeiro ano em que participou teve a companhia de um outro piloto português, que depois deixou de vir.

Sim, o Nuno Caetano. Antes vinham três ou quatro pilotos, tem havido um decréscimo, e agora sou eu o único. Acho que não virá mais ninguém depois de mim.

Porquê?

Devido ao campeonato que estamos a ter, cada vez há menos interesse em relação às motas em Portugal. Noto que a Federação está a trabalhar mal, não há divulgação dos campeonatos, não há interesse por parte dos media em publicar, não se sabe quando há corrida, quem ganhou, quem não ganhou. Isso torna difícil arranjar patrocínios. Cada vez há menos pilotos a tentar sair do país, e Macau pede alguma experiência de ‘road racing’, se não há patrocínios, os pilotos não saem de lá, não têm interesse em ir a Inglaterra fazer uma prova, e cada vez vai haver menos.

Quais os valores que um piloto português precisa para vir correr a Macau?

É relativo, depende do ano, mas precisa-se sempre de 4 a 5 mil euros. Para fazer o campeonato em Portugal precisa-se de uns 30 mil para andar na frente, e isso começa a ficar muito pesado para uma estrutura.

Esta equipa, a Beauty Machines Racing Team, será também uma novidade.

É uma empresa de máquinas estéticas, sediada no Porto, e é um patrocínio amigo, de um colega meu, que está a lançar a empresa. Por simpatia deu-me o patrocínio, e, como foi o patrocinador principal, criámos a equipa com nome da empresa. Infelizmente, os patrocínios que tenho arranjado são por simpatia, por amizades. Não é fácil arranjar um patrocínio forte que te ajude em Portugal para fazer uma época.