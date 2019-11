Hong Kong vive dia de caos total após polícia balear manifestante de 21 anos à queima-roupa 

Um estudante foi atingido a tiro e está hospitalizado em estado crítico. A Polícia acusa os manifestantes de serem os responsáveis pela escalada da violência. Durante o dia de ontem houve múltiplos lançamentos de granadas de gás lacrimogéneo nas várias zonas de confronto, espalhadas por toda a cidade. As universidades transformaram-se em campos de guerrilha urbana. Noutro incidente grave, um homem foi imolado por um indivíduo vestido de preto. Carrie Lam avisou que “a violência não vai dar nenhuma solução para os problemas de Hong Kong”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Um conjunto de manifestantes protesta ruidosamente no passeio. Um polícia vai na direcção contrária ao grupo, mas de repente, sem se perceber o porquê, inverte a marcha e aborda um dos jovens de máscara que vem na sua direcção. Aponta-lhe a arma e tenta imobilizá-lo. Acto contínuo, um outro rapaz, vestido de preto, encaminha-se para o agente. O oficial move a pistola e passa a ter o segundo manifestante em mira. Segundos depois dispara em direcção à barriga de Chow, de 21 anos. Este cai no chão.

O incidente de ontem, às 7h20, em Sai Wan Ho, fez Hong Kong explodir de raiva e fúria para mais um dia de grande violência em toda a cidade. Sucederam-se os casos de confrontos entre a Polícia e os manifestantes com o disparo de várias rondas de gás lacrimogéneo, disparo de balas de borracha de um lado, e o lançamento de cocktails molotov e de tijolos do outro.

Voltaram também a repetir-se os actos de vandalismo em estações do MTR, e um homem foi imolado, alegadamente por um manifestante. Tudo isto, na sequência de um fim-de- semana de confrontos em que as ruas se encheram de protestos contra a Polícia que culpam pela morte de um outro estudante, de 22 anos, Alex Chow.

Ontem, depois de ser baleada, a vítima foi enviada para uma unidade hospitalar onde se encontra a lutar pela vida. Uma fonte hospitalar, citada pelo South China Morning Post (SCMP), anunciou que a bala foi removida, mas que a mesma causou lesões num rim e no fígado direito. “Uma parte do rim teve que ser retirada”, disse a mesma fonte.

Mais tarde, o estado clínico foi actualizado com a informação de que o paciente foi sedado e que iria dormir o resto da noite. “Se as coisas correrem bem, tentaremos retirar-lhe os sedativos na terça-feira”, diz a mesma fonte, que acrescentou ao SCMP que “essa é uma prática muito comum para pacientes de grandes cirurgias”. Chow permanece em estado crítico, mas está estável na medida em que “não há risco imediato de morte, mas isso pode mudar a qualquer momento”.

O jovem é estudante no Vocational Training Council, e durante a tarde de ontem vários colegas dirigiram-se ao hospital tendo identificado a vítima como aluno do primeiro ano, e descrevendo-a como “um optimista”, e alguém que “não é impulsivo”. Chow é ainda um jovem que costuma ser activo nas redes sociais com opiniões sobre assuntos da actualidade.

Caos instalado

O caso desencadeou posteriormente um conjunto de reacções com os moradores da zona de Sai Wan Ho a virem a terreiro para incendiar zonas da praça em que o incidente se deu. A Polícia voltou ao local para dispersar os manifestantes e lançou gás lacrimogéneo. Segundo as descrições de testemunhas citadas pelo SCMP, os jovens vestidos de preto foram os primeiros a fugir, mas os residentes permaneceram na zona para mostrar desagrado com o que consideram ser “abusos de força pela Polícia”.

Os repórteres também se queixaram de serem ameaçados pelos agentes policiais, que não os deixaram tirar imagens. Este foi um dos vários casos em que os jornalistas foram alvos das autoridades. Em Kwun Tong, junto a um centro comercial, um fotojornalista foi atingido por gás pimenta na face, e na zona de Central foi a vez de um repórter de imagem da estação televisiva TVB ser atingido por uma ronda de gás lacrimogéneo.

Mais tarde, a Polícia veio reagir ao incidente que envolveu o agente que alvejou o jovem culpando os manifestantes “por um extenso conjunto de actos ilegais” que levaram àquela ocorrência (ver caixa). O agente que disparou contra Chow foi logo identificado por internautas, tendo começado a circular informações que o dão como líder de uma igreja local. Foram ainda divulgados dados dos filhos do polícia que começaram a ser ameaçados nas redes sociais. A escola em que as crianças estudam foi evacuada.

No dia de ontem, pelo menos 64 pessoas ficaram feridas nos confrontos e encaminhadas para hospitais para tratamento: duas em estado crítico, cinco em estado grave e 35 estão estáveis. As 22 restantes já receberam alta.

Homem imolado

Num outro caso de grande violência, às 12h15, um homem foi imolado após uma acesa discussão na passagem pedonal aérea na rua de On Chun, em Ma On Shan. Um vídeo disponível on-line mostra um homem vestido com uma camisa verde a ser pulverizado com uma solução líquida desconhecida, sendo que logo de seguida fica em chamas. A discussão, ao que tudo indica, foi motivada por uma troca de argumentos em relação à afirmação identitária de cada um dos lados da contenda.

Uma fonte policial disse que a vítima foi levada para o Hospital Prince of Wales, em Sha Tin, e ficou com 28% do corpo queimado, principalmente no peito e nos braços. O homem de 57 anos, pai de duas filhas, está também a lutar pela vida.

“Num incidente chocante, alguns manifestantes despejaram líquidos inflamáveis sobre uma pessoa e incendiaram-no”, disse o porta-voz da polícia John Tse aos repórteres numa entrevista colectiva. O caso foi catalogado pelas autoridades como “tentativa de homicídio”. Num outro incidente, de que as imagens chegaram também através das redes sociais, pode-se ver uma mota da Polícia a acelerar a grande velocidade contra um grupo de manifestantes, colhendo alguns deles, em Kwai Fong. As autoridades confirmaram o caso, e suspenderam o agente em causa. Mas acrescentaram à imprensa que alguns agentes, neste local, foram atingidos por um “spray químico”.

Rumores e apelos

Depois dos disparos da manhã, começaram logo a circular rumores de que a Polícia está a aumentar o uso da força desde que a líder de Hong Kong, Carrie Lam, recentemente

visitou Pequim. Uma fonte da Polícia, citada pelo SMCP, diz não haver “correlação”. “A escalada da força é resultado directo da violência usada pelos manifestantes”, acrescentou.

Sobre os agentes que empunharam armas, a mesma argumentou: “[Eles] foram rodeados por um número superior [de manifestantes] e as suas vidas estavam claramente em risco, exigindo que se defendessem”.

Num outro ponto da cidade, para responder à escalada dos confrontos e à indefinição política, numa “conferência de imprensa dos cidadãos”, organizada por um grupo que afirma representar os manifestantes, o porta-voz do movimento classificou o tiroteio em Sai Wan Ho como “absolutamente desproporcional” e “totalmente desnecessário”.

“A partir de imagens, podemos ver claramente o polícia a ameaçar um adolescente desarmado vestido de branco e depois a atirar noutro adolescente vestido de preto que está a uma curta distância, sem aviso prévio”, afirmou. “Os polícias movimentaram o adolescente de forma descuidada, aumentando a lesão”, acrescentou a mesma organização, questionando a humanidade da polícia e pedindo uma investigação disciplinar.

Tudo isto leva este grupo a apelar a uma “greve massiva, a ser realizada por tempo indeterminado”, para pressionar o Governo e para pedir ajuda internacional, sugerindo que a questão da alegada brutalidade policial na cidade seja entregue ao Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia.

Carrie Lam diz que violência não terá sucesso

Numa conferência de imprensa, na tarde ontem, Carrie Lam disse que em caso algum “a escalada da violência conseguirá levar a que as exigências políticas dos manifestantes sejam aceites”. “Vou ser clara, isso não acontecerá”, enfatizou. Lam apelou ainda para que uma possível greve não avance, porque tal decisão só levaria a uma ainda maior da tensão na cidade. “A violência não vai dar nenhuma solução para os problemas que Hong Kong está a enfrentar”, sublinhou.

A líder do Governo reafirmou que os manifestantes “não conseguirão” atingir os objectivos que defendem “ferindo pessoas inocentes”. “A violência não resolverá os problemas e só levará a mais violência”, disse, sublinhando ainda ter recebido muitas chamadas de pessoas assustadas, sobretudo amigos que têm pessoas idosas a seu cargo.

Mais estações de metro vandalizadas

As estações de metro foram também mais uma vez alvo dos manifestantes, sendo que, em alguns dos casos, foi mesmo ateado fogo nesses locais. Esse facto levou a que a MTR tivesse de fechar várias linhas, e pelo menos 32 paragens foram encerradas. A companhia reagiu em comunicado: “A rede MTR foi sujeita a actos violentos persistentes, distúrbios e vandalismo, principalmente com o arremesso de cocktails molotov em comboios que transportavam passageiros, e em algumas estações através do atirar de objectos para os carris ou a abertura das mangueiras de emergência. Expressamos a nossa indignação e condenamos fortemente tais actos”.

Também as universidades de Hong Kong foram palco de vários confrontos, com várias instituições de ensino superior a fechar portas durante o dia por falta de condições para manter as actividades de forma normal.

Em Central, a agência do Banco da China foi destruída com os manifestantes a partirem os vidros da entrada na Wyndham Street. A zona de diversão nocturna de Lan Kwai Fong, nas imediações daquele local, também registou altercações.

No final do dia, o director da Amnistia Internacional de Hong Kong, Man-Kei Tam manifestou preocupação com os acontecimentos mais recentes na cidade. “Hoje vivemos mais um ponto baixo para a polícia de Hong Kong”, afirmou. “As acções de hoje [ontem] exigem uma investigação independente urgente”, acrescentou, ao mesmo tempo que disse que a mesma não pode ser feita pela polícia local. Man-Kei Tam afirmou ainda que agentes “como aquele que atirou no manifestante aparentemente desarmado à queima-roupa devem ser suspensos imediatamente”.

A versão da Polícia do disparo em Sai Wan Ho

Numa declaração dividida em onze pontos, a Polícia descreveu o que alegadamente se passou em Sai Wan Ho, ontem, às 7h20. Aquela instituição diz que tudo começou com os manifestantes a fugirem quando dois policiais de trânsito chegaram ao local. Segundo a Polícia, logo de seguida, quando um dos agentes está a sair do local, os manifestantes gritaram “não o deixem sair daqui”. Nessa altura, alguns manifestantes aproximam-se do sargento “que dá um aviso verbal”.

“Apesar disso, um número não quantificável de manifestantes continua a avançar na sua direcção, forçando o oficial a tirar o revólver de serviço e a agarrar um dos manifestantes”, diz o mesmo comunicado. Nas imagens do vídeo, vê-se apenas dois manifestantes envolvidos no incidente: Chow que seria baleado, e o outro jovem que estava a ser detido pelo agente.

Durante o incidente, foram disparados mais dois tiros, mas mais ninguém foi atingido. A Polícia argumenta ainda que o ferido ainda tentou fugir. O sargento Lau Chak-kei, que se tornou numa figura célebre na China continental depois de ter apontado uma espingarda contra os manifestantes antigovernamentais em Julho, escreveu na rede social Weibo que o agente que disparou estava a seguir os “padrões internacionais”. “Não se pense que a Polícia nunca dispara um tiro”, escreveu. Lau fez a publicação às 8h00 e, ao meio-dia, já tinha 60.000 “gosto”. J.C.M.

Deputada democrata detida

A candidata do Partido Democrata, Edith Leung Yik-ting, foi ontem detida pela Polícia perto da estação de metro de Kwun Tong durante um confronto com os agentes, informou aquela organização partidária. Leung é candidata à eleição distrital pelo círculo eleitoral de Kwun Tong, concorrendo com Nelson Chan Wah-yu. Foi presa por suspeita de crime de ordem pública. Já no fim-de-semana, três deputados pró-democracia foram detidos. Mais quatro foram intimados a comparecer na esquadra, um dia depois de a cidade ter vivo mais uma noite marcada por manifestações violentas.

Num comunicado da Polícia é descrito que os três deputados foram detidos e acusados de obstruírem uma reunião no LegCo, no dia 11 de Maio, sobre a proposta de emendas à lei de extradição. Os restantes deputados receberam uma intimação para comparecerem perante a polícia para serem detidos. Os legisladores pró-democracia acusam o Governo de esta ter sido uma medida calculada para provocar mais violência e, desta forma, adiar as eleições distritais agendadas para 24 de Novembro. O secretário para os Assuntos Constitucionais e do Continente de Hong Kong, Patrick Nip, já veio negar estas acusações: “Não há correlação entre os dois”, disse. “A polícia está a fazer o seu trabalho e a investigar todos os casos”, rematou. J.C.M.