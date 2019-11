Fórmula 3: Robert Shwartzman quer juntar-se à lista de vencedores em Macau

O recém-coroado campeão de Fórmula 3 da FIA, Robert Shwartzman, admitiu ontem que “seria um sonho” juntar-se à lista de vencedores do Grande Prémio de Macau.

A equipa da Theodore Racing apresentou-se ontem numa conferência de imprensa, num evento que contou com a parceria da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), principal patrocinador. O evento contou com a presença dos três pilotos Theodore Racing, com destaque para Robert Shwartzman, actual campeão de Fórmula 3 da FIA.

“O Grande Prémio de Macau é um dos meus eventos preferidos em todo o mundo e mal posso esperar para regressar ao circuito (…) seria um sonho juntar-me a alguns pilotos incríveis na lista de vencedores”, afirmou Shwartzman, em conferência de imprensa. O piloto russo falava à margem da apresentação, pela Sociedade de Jogos de Macau, dos três pilotos da Theodore Racing, uma equipa fundada por Teddy Yip, responsável por ter trazido Ayrton Senna ao território.

Além de Shwartzman, a equipa é este ano composta pelos pilotos Marcus Armstrong e Frederik Vesti, que, também presentes na conferência de imprensa, manifestaram confiança em atingir bons resultados na corrida que, salientaram, é “o ponto alto” da temporada.

De olho em mais uma vitória na Guia, Teddy Ip Jr, ‘team manager’ da Theodore Racing, mostrou-se satisfeito por voltar a Macau, apontando à reconquista do título este ano. “Estou muito entusiasmado por voltar a Macau e retomar estar parceria com a SJM. Conseguimos alcançar vários sucessos no passado, especialmente as vitórias alcançadas em 2013 e 2015. Acredito que vamos estar numa grande forma este ano para procurar reconquistar o título com os novos carros da FIA de Fórmula 3. Para atingirmos os nossos objectivos contamos com a participação de três dos mais talentosos pilotos a nível mundial, bem como futuras estrelas”, referiu Teddy Ip Jr, filho de Teddy Yip, fundador da Theodore Racing Team e um dos principais dinamizadores na internacionalização do Grande Prémio de Macau.

O 66.º Grande Prémio de Macau decorre entre quinta-feira e domingo e conta com a participação do piloto português Tiago Monteiro, que volta a participar na Corrida da Guia da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Monteiro, primeiro português a vencer a prova, em 2016, disputada no icónico traçado citadino de 6,12 quilómetros, não participou na edição do ano passado por se encontrar a recuperar de um acidente sofrido em Barcelona. Também o português André Pires volta este ano a participar no 53.º Grande Prémio de Macau de motos, depois de em 2018 ter ficado em 19.º lugar.