Desigualdade de género na indústria cinematográfica é tema de palestra na USJ

O Departamento de Comunicação e Media da Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ) organiza, a 13 de Novembro, uma palestra sobre o papel da mulher na indústria cinematográfica e a desigualdade de género através de uma perspectiva feminina. A conversa, com as professoras Ana Sofia Pereira e Vera Casaca, começa às 18 horas no campus da Ilha Verde.

Com a participação de duas professoras convidadas, a palestra “Era uma vez… Traçar a história das mulheres no cinema português” vai abordar, na próxima quarta-feira, alguns exemplos da luta pelo reconhecimento de realizadoras e argumentistas na indústria cinematográfica. Nesta palestra, Ana Sofia Pereira irá apresentar uma pesquisa sobre a escassez de mulheres guionistas e realizadoras em Portugal para depois assinalar casos de mulheres que influenciaram a história do cinema português através da produção de filmes e na construção de personagens.

“Vou falar de algumas mulheres cineastas e do impacto que têm tido, mas mais na questão do caso português, nomeadamente realizadoras portuguesas e guionistas portuguesas”, começou por dizer Ana Sofia Pereira ao PONTO FINAL. Questionada sobre os nomes das mulheres que serão abordadas na palestra, Ana Sofia Pereira frisou Margarida Cardoso, Teresa Villaverde e Virginia de Castro e Almeida.

“Vou falar da Margarida Cardoso, da Teresa Villaverde e da Virginia de Castro e Almeida, que é considerada a primeira mulher guionista no cinema em Portugal e que foi também a primeira produtora no cinema em Portugal, nos anos 20”, referiu Ana Sofia Pereira.

Ao explorar e discutir a história do cinema português através de uma perspectiva feminina, Ana Sofia Pereira espera dar a conhecer um pouco mais das mulheres portuguesas que, até há pouco tempo, permaneciam invisíveis e sem voz. “Vou falar um bocadinho delas e como é que elas ajudaram também a cunhar e a desenvolver aquilo que nós conhecemos como cinema português. Aquilo que nós conhecemos como as histórias que são contadas no cinema português”, acrescentou Ana Sofia Pereira.

Para além do lado histórico do papel da mulher na história do cinema português, a palestra conta com a participação da realizadora e argumentista Vera Casaca, que irá falar sobre a experiência enquanto estudante na School of Visual Arts e da New York Film Academy. “Em Nova Iorque notei logo uma certa diferença. Por exemplo, na turma de realização, eu era a única mulher na turma e logo aí reparei numa certa discrepância”, disse Vera Casaca ao PONTO FINAL, acrescentando que no curso de guionismo da New York Film Academy já encontrou mais equilíbrio, “era mais 50/50”.

A partir da sua experiência como realizadora, Vera Casaca vai ainda discutir a realidade de trabalhar na área do cinema depois de regressar a casa, abordando as dificuldades que encontrou, não apenas como mulher, mas também como alguém que tenta ser realizadora de cinema sem orçamento, ou com orçamento muito reduzido. “Na indústria do cinema as mulheres às vezes são relegadas nos ‘sets’ de filmagem para papéis mais de apoio, ou mesmo a papéis mais submissos”, considera a realizadora e argumentista, lamentando ainda a falta de argumentos escritos por mulheres. “Eu acredito que tanto um homem como uma mulher têm uma capacidade magnífica de contar histórias. Creio que a qualidade de contar histórias ou de realizar um filme não está determinada geneticamente”.

Vera Casaca recorda ainda que a desigualdade de género na indústria cinematográfica é real e que basta acompanhar as nomeações para prémios de cinema em todo o mundo. “Não compreendo esta discrepância tão grande se realmente a capacidade de pegar numa câmara e contar uma história não está determinada geneticamente. De certeza que os homens não têm uma maior capacidade de contar uma história do que as mulheres, nem vice-versa. Eu acho que temos de entender a razão para tudo isto e arranjar uma solução, porque estamos a perder excelentes histórias de mulheres que não são levadas a sério pelo seu género”.